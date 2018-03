Stiri pe aceeasi tema

- Kris Jenner crede ca fiica sa, Kylie Jenner, in varsta de 20 de ani, s-a nascut pentru a fi mama. Starleta emisiunii ‘Keeping Up With the Kardashians’ a dat nastere primului ei copil si al partenerului ei de viata, Travis Scott, in urma cu cinci saptamani. Cei doi au devenit parinti de fetita – care…

- Kylie Jenner si Travis Scott au fost vazuti impreuna pentru prima data de cand au devenit parinti. Paparazzi i-au surprins in timp ce ieseau dintr-un hotel din Miami, iar Kylie a incercat sa-si acopere fata cu geaca, astfel incat sa nu se vada ca are un ochi vanat.

- Kylie, cea mai tanara mamica din marea familie Kardashian – Jenner este indragostita pana peste cap de fetița sa. Dupa ce a ținut sarcina ascunsa timp de 9 luni și a uimit pe toata lumea cu vestea ca a devenit mama pentru prima oara pe 1 februarie, acum mezina Kylie nu se mai oprește din distribuit…

- Bobby Paunescu și Alice Peneaca pare ca s-au desparțit. Apropiatii celor doi vorbesc de divort:“Din pacate, Alice si Bobby nu mai sunt impreuna, dar nu vor sa vorbeasca despre acest subiect delicat. S-au inteles sa nu faca deocamdata declaratii si incearca sa salveze aparentele. Un like de…

- Mirela Vaida a postat recent o noua fotografie pe Instagram. In cea mai recenta imagine urcata pe reteaua de socializare, Mirela Vaida este prezenta alaturi de fiica sa. Nu mult dupa postare, fanii au adaugat comentarii.

- In aceasta fotografie, realizata in urma cu peste 70 de ani, sunt imortalizate bunica si mama unei vedete de la noi. Cum trasaturile sunt pregnante, credem ca va veti da usor seama despre cine este vorba. Cand am vazut acest instantaneu, facut la finele anilor ’40, am ramas surprinsi de cum trasaturile…

- A uimit pe toata lumea cu anunțul ei ca a devenit mama dupa ce s-a ascuns pe tot parcursul sarcinii. Kylie Jenner distribuia pe 1 februarie un video in care iși documenta evoluția sarcinii, momentele importante din cele 9 luni in care a fost gravida cu primul copil și, desigur, primele secvențe cu…

- Carmina s-a intors recent la Arad alaturi de mama ei, Amy Teiceanu, și din poza postata recent pe Instagram reiese faptul ca ii este foarte dor de clipele in care petrecea timp alaturi de parinții sai, scrie spynews.ro. Citeste si Anda Calin, dupa ce Varciu a fost fotografiat cu o alta femeie:…

- Cristi Mitrea pare sa petreaca din ce in ce mai mult timp alaturi de fiul sau, iar fanii n-au intarziat sa remarce acest lucru. Luptatorul MMA a postat pe pagina sa de Instagram o adorabila imagine, unde apare alaturi de David, copilul pe care il are alaturi de Andreea Mantea. Cei doi par sa fie la…

- Tanarul in varsta de 19 ani s-a prezentat la ora incheierii cursurilor la fostul sau liceu, Marjory Stoneman Douglas High School din Parkland, cu o pusca semiautomata AR-15 si o mare cantitate de munitie, facand 17 morti. Politia locala l-a arestat mai tarziu in localitatea invecinata Coral Springs.…

- Pe 1 februarie, Kylie Jenner devenea mama pentru prima oara, aducand pe lume o fetița perfect sanatoasa, pe care a decis s-o numeasca „Stormi”. Acum, la nici doua saptamani de la acest eveniment, Kylie s-a intors pe rețelele de socializare, acolo unde a absentat in cele noua luni de sarcina. Kylie,…

- Nu trece nicio zi fara ca familia Kardashian sa fie in prim plan. Dupa ce mezina clanului, Kylie Jenner, a surprins o lume intreaga dupa ce a anutat ca nascut o fetita la inceputul lunii februarie, acum a venit randul lui Kim sa fie in centrul atentiei.

- Kylie Jenner este „in al noualea cer” de cand a devenit mama. Vedeta in varsta de 20 de ani a nascut primul ei copil si al iubitului ei, Travis Scott, o fetita, care a primit numele Stormi, in urma cu o saptamana. O sursa a spus pentru revista People, potrivit contactmusic.com: „Kylie este in al […]

- Postarea prin care Kylie Jenner anunța numele fetiței, cea mai populara din istoria Instagram, depașind-o pe cea in care Cristiano Ronaldo iși prezinta cel de-al patrulea copil. Kylie Jenner a postat, miercuri, pe Instagram o fotografie cu fetița ei nou-nascuta și anunța ca numele acestea este Stormi…

- Silvana Lovin, actuala Philippoussis, s-a casatorit in anul 2013 cu fostul tenismen Mark Philippoussis, iar cuplul aștepta acum ce-l de-al doilea copil. Anunțul a fost facut de fostul sportiv pe contul sau de Instagram. Fostul numar 8 ATP, Mark Philippoussis a anunțat recent pe rețeaua de socializare…

- Fotografia prin care starul de reality show Kylie Jenner a anuntat nasterea primului ei copil a devenit cea mai populara pe platforma online Instagram, cu 13,6 milioane de like-uri, informeaza variety.com.

- Kylie Jenner și bebelușul Stormi și-au facut cea mai apreciata fotografie din istoria Instagram-ului. Au primit peste 14.1 milioane de inimioare și in jur de 536 mii de comentarii. In partea opusa e Beyonce, care impreuna cu gemenii a strans la o fotografie din iulie 10.3 milioane de aprecieri și 317…

- Kylie Jenner a confirmat ca fetita ei si a partenerului ei de viata, Travis Scott, pe numele real Jacques Webster, se va numi Stormi Webster. Vedeta de televiziune, in varsta de 20 de ani, a postat ieri pe rețelele de socializare o fotografie adorabila cu micuța și a dezvaluit numele acesteia: Stormi…

- Dupa ce Kim Kardashian, care a devenit mama pentru a treia oara cu ajutorul unei femei purtatoare, a starnit controverse cu numele ales pentru bebelușul sau, același lucru s-a intamplat și in cazul mezinei familiei Kardashian-Jenner, Kylie. Bruneta a devenit pentru prima data mama pe 1 Februarie, nascand…

- Kylie Jenner a uimit ieri internetul cand a confirmat ca a nascut deja. Jenner si iubitul ei, Travis Scott si-au intampinat "frumoasa" si "sanatoasa" fetita pe 1 februarie, anuntand oficial pe Instagram.

- Kylie Jenner a nascut o fetita. Iata filmul sarcinii sale! VIDEO Despre sarcina lui Kylie Jenner s-a scris in nenumarate randuri, de cele mai multe ori cu semnul intrebarii, in conditiile in care vedeta de reality show a incercat pe cat posibil sa nu apara in public cu burtica la vedere si sa pastreze…

- In cea mai recenta postare pe Instagram, Nicole Kidman a impartașit cu fanii o fotografie cu Sebastian Stan. Celebra actrița vorbește in cuvinte frumoase despre experiența pe care a avut-o cu actorul de origine romana in timpul filmarilor la producția “The Destroyer”. Aceasta declara ca o sa ii fie…

- Internetul a explodat duminica seara cand Kylie Jenner (20 ani) a anunțat, in sfarșit, in mod oficial, ca a nascut o fetița pe 1 februarie! Mezina familiei Kardashian-Jenner, Kylie, a anunțat duminica seara ca a nascut. La scurt timp dupa ce a postat pe Instagram un mesaj emoționant, Kylie a facut public…

- I-a șocat pe fanii sai cu anunțul ca a devenit pentru prima data mama. Mezina familiei Kardashian și-a ținut ascunsa sarcina timp de 9 luni, perioada in care a decis sa stea departe de viața publica, dorind ca aceasta calatorie spre rolul de mamica sa fie una discreta. In weekend, Kylie Jenner nu și-a…

- Presa mondena din SUA a tot scris in ultimele luni despre faptul ca Jenner este insarcinata, insa vedeta de 20 de ani a preferat sa nu vorbeasca despre acest subiect. Jenner a anuntat oficial pe Instagram, duminica, faptul ca a nascut o fetita pe 1 februarie. Si-a cerut scuze fanilor pentru…

- Odata cu dezvaluirea lui Kylie Jenner, am avut ocazia de a-l vedea, pentru prima data, pe bebelușul cu nr. 3 al cuplului Kim Kardashian-Kanye West. Ea este Chy, bebelușul cu nr. 3 al cuplului Kim-Kanye West Ieri, Kylie, mezina clanului Kardashian-Jenner, a dezvaluit ca tocmai a adus pe lume o fetița,…

- Zvonurile conform carora in familia Kardashian-Jenner vor veni 3 copii anul acesta, s-au adeverit. Dupa ce Kim Kardashian a devenit mama cu ajutorul unei femei purtatoare la jumatatea lunii ianuarie, iar Khloe Kardashian și-a anunțat fanii ca este insarcinata cu primul ei copil, acum mezina familiei…

- Bomba in showbiz-ul de peste hotare! Sora mai mica a lui Kim Kardashian a nascut o fetita, dupa ce a tinut sarcina ascunsa. Kylie Jenner (20 de ani) a dezvaluit ca a devenit mama in urma cu cateva zile, printr-o postare pe Instagram, in care a explicat si de ce a tinut sarcina secreta. Bruneta a povestit…

- Dragostea adevarata exista! Iar cuplul Biel-Timberlake se bucura de ea din plin, chiar și la cinci de ani de la casatorie. Mesajul recent postat de Jessica, și adresat lui Justin Timberlake, e de-a dreptul emoționant și ne dovedește ce relație minunata exista intre cei doi soți! Ieri a fost ziua lui,…

- De cand s-a zvonit ca a ramas insarcinata cu rapper-ul Travis Scott, iubitul cu care avea o relatie de doar 5 luni, Kylie Jenner s-a retras din showbiz. Paparazzi au avut o misiune dificila: aceea de a obtine o fotografie cu ea, care sa confirme zvonurile.

- Celebra cantareața și actrița Thalia a sarbatorit-o zilele trecute pe bunica sa care a implinit 100 de ani. Actrița i-a adus bunicii ei, in Mexic, un tort uriaș cu șapte nivele. Actrița sud-americanaa postat pe pagina sa de Instagram un mesaj pentru bunica sa și fotografii de la centenarul acesteia.…

- Un adolescent s-a întâlnit, dupa 15 ani, cu familia care i-a salvat viața atunci când abia se nascuse. Cele doua familii s-au întâlnit pentru un test genetic. Anthony a fost nascut de mama lui în 2002, însa la scurt timp dupa naștere au aflat…

- Essena O'Neill este un model australian de 18 ani care sustine ca social media nu reprezinta viata reala. Modelul are peste 600.000 de fani pe Instagram si spune ca facea cu usurinta 2000 de dolari australieni pe fiecare postare. În octombrie anul trecut, ea a sters peste 2.000…

- Kylie Jenner si Travis Scott ar fi fost protagonistii unei certi monstru, dupa ce cantaretul a sosit la mama ei acasa pentru a discuta pe marginea relatiei. S-ar fi ajuns chiar la corectii fizice, anunta presa de peste Ocean. Kylie Jenner (20 de ani) a confirmat de cateva luni ca așteapta…

- Din septembrie se tot zvonește ca-n familia Kardashian-Jenner vor mai veni trei copii. Despre doi știm deja sigur, caci Kim și Khloe au confirmat deja veștile, insa Kylie nu a vrut sa faca nicio declarație publica. Nici sa nege zvonurile, nici sa le confirme. Kylie Jenner va fi mama pentru prima oara…

- Are doar 18 ani, dar știe cum sa-și puna pe jar admiratorii. Vrea sa calce pe urmele celebrilor sai parinți spre o cariera formidabila in lumina reflectoarelor și, pana la varsta majoratului, a reușit sa fie in centrul atenției pe la evenimente de covorul roșu foarte importante, pe marile podiumuri…

- Misterul privind identitatea solistului trupei Carla's Dreams a persistat de-a lungul anilor, in ciuda faptului ca numele acestuia a fost divulgat. Un cantaret cunoscut de la noi a facut publica o fotografie in care sustine ca dezvaluie adevarata fata a lui Carla's Dreams.

- Cantareata Antonia traieste o poveste de vis alaturi de Alex Velea, de care este indragostita pana peste cap, de altfel, la fel ca-n prima zi. Antonia are doi copii cu Alex, iar in aceasta dimineata a postat pe Instagram o fotografie in care isi alinta odraslele.