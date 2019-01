"Bunica Argentina” – asa cum o numesc multi dintre cei care vin la Biserica „Sfantul Silvestru“ din Capitala a locuit in ultimii ani in „chilia” ei din curtea lacașului de cult in care a slujit Parintele Galeriu.

Argentina Galeriu a avut o viața plina de incercari. Dupa 9 ani de la casatorie, in 1952, soțul ei avea sa fie arestat și trimis in ancheta Securitații din Ploiești.

Incepand cu 16 ianuarie 1953, Pr. Galeriu a prestat munca obligatorie la colonia Peninsula-Valea Neagra de la canal, apoi din 13 octombrie același an a fost mutat la centrul de triere Vacarești de la București.…