Stiri pe aceeasi tema

- Recent, pe contul sau de socializare, Ionel Arsene anunța ca au trecut trei ani de cand a preluat conducerea Consiliului Județean Neamț și ca, de atunci, este in slujba comunitații nemțene. Mesajul, confecționat sa marcheze momentul aniversar, nu spune nimic concret, in afara faptului ca autorul este…

- Municipiul Roman gazduiește, timp de trei zile, expoziția dedicata Vioricai Agarici, președintele filialei Roman a Crucii Roșii Romane, care, pe 3 iulie 1941, a oprit un tren al morții, schimband astfel viața a aproximativ o mie de evrei. Expoziția, amplasata in mijlocul municipiului, s-a deschis astazi,…

- In istoria recenta a Romaniei si a Republicii Moldova putini lideri politici care sa colaboreze intr-un tandem al relelor au fost atat de impopulari precum Liviu Dragnea si Vladimir Plahotniuc. In ultimii ani, Romania, sub conducerea lui Dragnea, a inceput sa aplice relele practici de guvernare ale…

- Parlamentul European isi exprima intregul sprijin pentru noul Guvern al Republicii Moldova. Republica Moldova are nevoie de reforme in domeniul justitiei, are nevoie de depolitizarea institutiilor statului si de o reforma electorala care sa fie conforma recomandarilor internationale.

- Numit in calitate de reprezentat al Consiliului Județean Neamț in calitate de reprezentant al județului Neamț in Adunarea Generala a Acționarilor la Troleibuzul, fostul consilier județean Dan Vasile Constantin a demisionat din aceasta onoranta poziție, incepand cu 31.05.2019. Demisia, ca act unilateral…

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei a emis alerta de calatorie in Republica Moldova. "Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca pe teritoriul Republicii Moldova ca exista posibilitatea

- ”Recentele promisiuni ale președintelui Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, referitoare la viitoare investiții la Spitalul Județean de Urgența, nu mai pacalesc pe nimeni”, susține senatorul PNL de Neamț, Eugen Țapu-Nazare, adaugand ca, de șapte ani, de cand se afla la guvernare si la conducerea…

- ”De-a puia-gaia” este, intre altele, un prea puțin cunoscut roman comico-detectivistic al lui Vlad Mușatescu, in care personajul principal este un scriitor-detectiv, supraponderal, cu apetența spre chiolhanuri prelungite, care traia intr-o lume a scenariilor polițiste. Un asemenea scenariu, din pacate…