Bune maniere copii de Paşte: 13 lucruri pe care orice copil trebuie să le ştie Iata cateva lucruri pe care orice copil ar trebui sa le cunoasta despre bunele maniere. Bune maniere # 1 Bune# 1 Cand cere ceva, sa spuna intotdeauna "Te rog". Si cand primeste ceva sa spuna intotdeauna "Multumesc". Bune maniere #2 Bune#2 Sa nu intrerupa conversatia unor adulti decat daca este o urgenta. Altfel trebuie sa astepte pana cand adultii termina de vorbit. Iar daca este o urgenta, sa intrerupa intotdeauna discutia cu "Va rog sa ma iertati ca va intrerup...". Bune maniere #3 Bune#3 Sa ceara voie inainte de a face ceva. In acest fel, nu va fi nevoit sa suporte consecintele unor fapte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulatie s-a produs astazi, 3 aprilie, pe DN 7, pe Dealul Negru in judetul Valcea. Cinci persoane, din care doi copii, s-au ales cu rani grave. Pentru unul dintre copii, aflat in stop cardiorespirator a fost solicitat elicopterul SMURD

- Cei doi polițiști care au fost raniți de un panou al Primariei Mangalia pe care era scris mesajul „Paște fericit“ sunt în recuperare. Unul are mâna fracturata, celalalt este taiat la cap. Exercițiul care subțiaza talia mai eficient decât abdomenele, explicat... Ioan…

- Cei care sunt în cautare de idei de cadouri pentru Paște trebuie sa studieze oferte Elefant din aceasta perioada. Iata câteva dintre cele mai atractive produse pe care nu trebuie sa le ratați.

- Un microbuz in care se aflau 19 persoane, cetateni straini, s-a rasturnat, duminica, in timp ce se indrepta catre intrarea in Salina Slanic, aflata la 207 metri sub pamant. Opt ambulante SAJ, dintre care doua cu medic, dar si echipaje ISU s-au deplasat la locul accidentului, dar nu se stie cate persoane…

- Un numar de 22 de turisti israelieni, printre care opt copii, implicati in accidentul care s-a produs, duminica dupa-amiaza, in subteranul Salinei Slanic, au fost transportati la spital, ei suferind diverse traumatisme, inclusiv cranio-cerebrale, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Prin centrul Timișoarei s-a pornit un alai format din copii costumați in iepurași pe role și pe biciclete, majorete și sportivi. Toți au pornit prin centrul Timișoarei, cu muzica și voie buna. Urechile de iepurași care erau purtate de participanții la parada au fost elementul comun. Unii…

- Sambata, 31 martie, de la ora 18, copii de toate varstele sunt asteptati la Centrul Cultural Reduta, la un spectacol special - „Aventuri in padurea Iepurasului de Paste”. O piesa in care trei iepurasi, un urs, un lup si o vulpe sunt cei care, in incercarea lor de a traversa pamantul pentru…

- Vedeta de televiziune Lavinia Petrea este insarcinata cu cel de-al treilea copil al sau. Prezentatoarea de la Pro TV se afla in cea de-a cincea luna de sarcina. Lavinia Petrea, prezentatoarea de la matinalul Pro TV , este una dintre cele mai frumoase prezențe de pe micile ecrane din țara noastra. Vedeta…

- Știți ce sa faceți in caz de inundație, avalanșa, alunecare de teren, furtuna, electrocutare, ger sau viscol, cutremur, incendiu, canicula, accident nuclear, violența domestica sau in cazuri in care sunt implicați copii, furt din mașina, furt din locuința, furt din buzunare sau din geanta…? Știți cum…

- Pâna pe 7 aprilie 2018, parterul Iulius Mall Cluj gazduiește Târgul Cadourilor de Paște. Evenimentul este organizat de Open Expo și reunește aproximativ 50 de participanți, cu propuneri dintre cele mai variate. Vizitatorii târgului vor putea alege obiecte tradiționale și articole…

- Un baiat din judetul Iasi a ajuns, joi, in stare grava la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" din oras, dupa ce s-a strangulat accidental la locul de joaca. Prognosticul medicilor este rezervat in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pentru calatoria la vagonul clasa (clasa 1 și a 2-a) copii beneficiaza de urmatoarele facilitați: pentru copii pana la 5 ani impliniti, daca nu se cere loc separat, transportul este gratuit; pentru copiii pana la 5 ani pentru care se cere loc separat și pentru cei intre 5 si 10 ani impliniti se acorda…

- Imaginile surprinse de o camera de supraveghere din mall-ul Winter Cherry, din orașul siberian Kemerovo, unde un incendiu devastator a ucis cel puțin 64 de persoane, majoritatea copii, arata ca flacarile au cuprins cladirea aproape instantaneu. Focul a izbucnit intr-un spațiu de joaca cu trambuline…

- Șase persoane, printre care un copil de aproximativ trei luni, intoxicate cu fum au fost transportate la spital, in urma incendiului declansat luni, la o garsoniera din cartierul brasovean Noua. ''In total sunt sase victime, intre care si un bebelus de aproximativ trei luni, care au fost transportate…

- Momente șocante din mall-ul din Rusia. Zeci de copii striga disperați in timp ce ard, mai mult, unul din copii cere masca de gaze pentru a ieși viu din zona de joaca.Conform celor mai recente informații, tragedia a ucis 64 de persoane, iar 44 de persoane au fost ranitePublika.

- Autospeciala pentru transport personal si victime multiple si o autospeciala multifunctionala de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt intervin, vineri dimineata, in zona de nord a judetului, in sprijinul unei ambulante, pentru a prelua un copil bolnav din comuna Topana, a anuntat…

- In ultimii cinci ani, aproximativ 500 de copii din Iasi, dar si din zona Moldovei au fost victime ale accidentelor rutiere si au necesitat ingrijiri medicale la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. Conform unei statistici oferite de conducerea spitalului, din cei 503 copii, 129 au fost implicati…

- Lenjeriile de pe paturile pacientilor Spitalului Judetean de Urgenta din Targu Jiu si halatele medicilor vor fi spalate si calcate in curand la spalatoria proprie a unitatii medicale. La sfarsitul lunii aprilie, Spitalul Judet...

- Potrivit Inspectoratuluii General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), o operatiune contracronometru are loc, miercuri seara, pentru salvarea a sapte adulti si un copil. "Sapte adulti si un copil au fost surprinsi de ape pe o insula formata intre localitatile Sercaia si Mandra. Persoanele au…

- "Aspiratia de corp strain este o urgenta majora, daca nu intervii in timp cat mai scurt, poate fi ireversibila situatia. Sunt unele vegetale care, din cauza umiditatii care exista in caile aeriene si caldurii, isi maresc foarte repede volumul si ii sufoca pe loc, un astfel de exemplu fiind fasolea.…

- Durere mare in familia lui Karym. Mama artistului a venit de urgenta in Romania pentru a fi aproape de sotul ei in aceste momente dificile. In urma cu aproape trei saptamani, tatal artistului a fost diagnosticat cu cancer, exact același tip de cancer de care a murit și cantareața Denisa Raducu: carcinom…

- Nasra arata ca desi este un centru al excelentei medicale, “la nivel de infrastructura la Cluj-Napoca înca mai sunt restante, expertiza si profesionalismul cadrelor medicale putând fi valorificate doar prin constructia si modernizarea unor unitati medicale moderne si performante”.…

- Gasca Zurli poposeste la Cluj-Napoca, pe 17 martie, de la ora 19.00, la Sala Polivalenta, in turneul national al noului spectacol, „Lumea lui Multumesc”. Este cea mai noua productie marca Zurli, prin care cea mai cunoscuta trupa pentru copii din Romania isi propune sa-i invete pe copii valorile prieteniei.

- Polițiștii sunt in alerta dupa ce, luni dupa-amiaza, o femeie din comuna prahoveana Varbilau i-a sesizat ca fetița și baiețelul ei, in varsta de 10, respectiv 8 ani, ar fi fost rapiți chiar de tata.

- Mesaje de 8 Martie pentru mama. Nu exista persoana care nu ii trimita un mesaj de 8 Martie celei care i-a dat viata. Iata cele mai frumoase mesaje de 8 Martie pentru mama. Mesaje de 8 Martie pentru mama „O mama atat de minunata ca tine merita ca fiecare zi sa fie 8 martie! La multi ani, mamico!” ” Iti…

- Inca doi copii au murit din cauza rujeolei, anunta CNSCBT. Este vorba despre doi copii in varsta de 8 luni, respectiv 10 luni, ambii din Bacau. Potrivit sursei citate, numai in saptamana 26.02 – 02.03.2018 au fost raportate inca 123 de cazuri nou confirmate in 10 judete si in municipiul Bucuresti.Cel…

- Este o declaratie care din nou a involburat apele intre cei doi rockeri Ronnie Wood, Mick Jagger si Keith Richards Miercuri dimineata, Keith Richards a declarat pentru revista WSJ: „E timpul ca Mick sa-si faca vasectomie. Nu mai poti fi tata la varsta asta. Saracii copii”, a spus Keith, referindu-se…

- In urma campaniei umanitare „Suflet și Trup”, inițiata de preotul paroh din localitatea Valcele, Vasile Antonie Tamaș, ieri, 28 februarie au fost donate Spitalului Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof” suma de 8.200 de lei, precum și pachete cu scutece și alte materiale. In aceasta campanie,…

- Membrii unui echipaj SMURD din cadrul ISU Ialomita au fost nevoiti, miercuri, sa preia pe brate un copil in varsta de 5 ani, cu eruptie cutanata si stare febrila, pentru a-l transporta la ambulanta, drumul de acces spre cartierul Vlasca din localitatea Fetesti fiind blocat de un autoturism abandonat.Potrivit…

- Jandermeria Romana anunta o campanie inedita sub titlul “Aducem primavara cu forta!”. Astfel, jandarmii vor deszapezi, pe 1 Martie, doua spitale de copii din Bucuresti. “De fiecare data, folosim forța pentru ca suntem nevoiți, nu pentru ca ne dorim neaparat. O folosim pentru a proteja sau a ajuta. Așa…

- “€De fiecare data, folosim forța pentru ca suntem nevoiți, nu pentru ca ne dorim neaparat. O folosim pentru a proteja sau a ajuta. Așa ca maine, pe 1Martie, ieșim in strada, cu toata forța, sa deszapezim cele mai mari spitale pentru copii, din București, iar tu te poți alatura noua daca dorești!” anunta…

- In momentul in care a aprins un chibrit s-a produs o explozie. Cei doi copii se aflau pe pat si au suferit arsuri dupa ce hainele le-au luat foc. Micutii au fost transportati de urgenta la spital, iar medicii spun ca starea lor este stabila, caile respiratorii nefiind afectate. Tatal a reusit sa…

- Incendiu puternic la o pensiune din statiunea Busteni! Mai multi turisti au fost evacuati, dupa ce imobilul a fost cuprins de flacari, informeaza Agerpres.Șapte adulti si trei copii au fost evacuați de...

- Printul William stie prea bine ca sosirea pe lume a celui de-al treilea copil va insemna nopti nedormite si zile obositoare asa ca, pana atunci, profita de ultimele luni de liniste. Ducele de Cambridge a vorbit recent la un eveniment caritabil despre familia sa, care urmeaza sa se mareasca,…

- In Spitalul Judetean de Urgenta, cea mai mare unitate medicala din judet, au fost abandonati 13 copii, iar in Spitalul de Urgenta „Elena Beldiman” din Barlad si Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din Husi au fost parasiti 9, respectiv 8 nou-nascuti. Dintre cei 30 de copii parasiti de mame, 20…

- Valeriu Cristian Barbuica, din Targu Jiu, tatal unui copil de un an si patru luni care a murit duminica trecuta pe patul Spitalului de Urgenta „Bagdasar Arseni“ din Bucuresti, face declaratii grave la adresa personalului medical de la Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) Gorj.

- Vineri s-a inaugurat punctul de lucru al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Iasi de la Podu Iloaiei. La acest punct de lucru vor lucra 12 angajati ai ISUJ, care vor putea interveni profesionist si in regim de urgenta 24 de ore din 24. "Reusita acestui proiect este un exemplu de…

- Aceasta poveste a fost publicata de site-ul Perfect Media, nu știm cine a scris-o, dar ne-a emoționat profund, de aceea am dorit sa o citiți și voi. ,,— Alo, acesta este biroul lucrurilor pierdute? — a intrebat un glas de copil.— Da, micuțule. Ai pierdut ceva?— Am pierdut-o pe mama. Poate ați gasit-o…

- UPDATE 15:42 Alti doi copii care prezentau simptome asemanatoare au fost internati astazi la Spitalul din Motru. 14:44 Un copil, de 4 ani, a decedat astazi la Spitalul Orasenesc din Motru. Micutul prezenta pete violacee pe corp, fiind suspect de ...

- “Un copil informat este... mereu premiat!” incepe pe 4 februarie, la Digi24, in cadrul emisiunii “Jurnal pentru copii”, timp de 3 saptamani. In perioada 4-25 februarie, cei care doresc sa participe la concurs trebuie sa urmareasca emisiunea Jurnal pentru copii, sa raspunda corect la intrebarea ediției din fiecare duminica

- Stere Halep a comentat relatia pe care o are fiica sa pentru o emisiune de televiziune. De ce nu vrea Simona Halep sa recunoasca relatia cu iubitul ei, desi se iubesc de luni bune. Este ceva legat de bani FOTO "Intotdeauna, unui sportiv, cand ajunge prea mare, incep sa i se insceneze…

- Mirabela Timofte, educatoarea in varsta de 30 de ani din localitatea damboviteana Bucsani, care se afla in centrul unui scandal legat de imbolnavirea cu TBC a mai multor copii de gradinita, se considera nevinovata. Anchetatorii o considera, totusi, vinovata de raspandirea virusului si la copii.

- Oana Roman a ajuns de urgența la spital din cauza unei raceli puternce. Vedeta a postat pe contul de socialiazre un mesaj, in care le marturisește fanilor ca gripa a pus-o la pat. Ceea ce parea a fi o simpla raceala s-a dovedit a fi ceva mai complicat. Viroza s-a transformat in sinuzita acuta, iar Oana…

- Echipajele SMURD din cadrul ISU Argeș au intervenit, joi, la 30 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 3 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj de urgența de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit in municipiul…

- Un incendiu izbucnit la niste baloti de fan depozitati intr-o gospodarie din satul Salageni, comuna Dumbraveni, a fost aproape de a mistui locuinta si anexele din jur. Alarma s-a dat sambata la amiaza, prin serviciul unic de urgenta 112, iar la fata locului au fost trimise de urgenta doua ...

- Un copil nevaccinat antirujeolic, in varsta de 2 ani, din Mitocu Dragomirnei, a murit in data de 4 ianuarie a.c., la Spitalul de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava si exista suspiciunea ca decesul ar fi fost provocat de rujeola. Seful Serviciului Control in Sanatate Publica ...

- Ajutorul se acorda pentru familia monoparentala al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 lei inclusiv, dupa cum urmeaza. Citeste si Incredibil. Ajutoare sociale ridicate cu masini de lux la Craiova - 300 lei pentru familia cu un copil - 600…