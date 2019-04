Bundesliga: Bayern Munchen o zdrobește pe Borussia Dortmund (5-0) și face un pas important spre titlul de campioană Bayern Munchen a facut o prima repriza perfecta în fața Borussiei Dortmund (a marcat de patru ori), a câștigat cu 5-0, a trecut pe prima poziție a clasamentului și este favorita la câștigarea titlului de campioana a Germaniei.



Apararea lui Favre a fost una problematica pe toata durata campionatului, însa lucrul acesta a fost cel mai evident în meciul de pe Allianz Arena. Depașiți aproape de fiecare data în duelurile unu la unu și la fazele fixe, galben-negrii au avut un sigur șut pe spațiul porții lui Neuer (din patru în total), fața de cele zece… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

