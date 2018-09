Bundesliga: Bayern Muchen a nregistrat prima nfrngere din acest sezon, scor 0-2 cu Hertha Berlin

Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen a fost invinsa, vineri seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, de echipa Hertha Berlin, intr-un meci din etapa a sasea a campionatului Germaniei. Pentru bavarezi, este primul esec din acest sezon, dupa patru victorii si o remiza.Golurile au fost marcate de Ibisevici ’23 (penalti)…

- Formatia Borussia Dortmund a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 7-0, echipa FC Nurnberg, intr-un meci din etapa a cincea a campionatului Germaniei, informeaza news.ro.Golurile au fost marcate de Larsen ‘9, Reus ’32, ‘58, Hakimi ’49, Akanji ’75, Sancho ’85 si Weigl ’88.…

- Juventus s-a impus in derby-ul etapei a doua din Seria A, scor 2-0, contra celor de la Lazio Roma, in prima partida disputata pe teren propriu in noul sezon. Golurile victoriei au fost semnate de Pjanic și Mandzukic.

- Bayern Munchen a inceput cu dreptul cursa pentru al șaptea titlu consecutiv in Bundesliga. Trupa lui Niko Kovac s-a impus cu 3-1 in fața celor de la Hoffenheim, in primul meci al noului sezon al campionatului din Germania.

- Vineri se va da startul ediției cu numarul 56 din Bundesliga, iar Bayern Munchen (campioana din ultimii șase ani) va deschide balul in compania celor de la Hoffenheim, locul 3 in sezonul trecut din campionatul Germaniei. Confruntarea va avea loc pe Allianz Arena, de la ora 21:30, putand fi urmarita…

- Din 24 august 2018, abonații Digi TV și telespectatorii Digi Sport vor putea urmari cea mai importanta competiție de fotbal a Germaniei, Bundesliga, anunța compania intr-un comunicat de presa.

- Spaniolul Dani Pedrosa (32 de ani) se va retrage din MotoGP la finalul acestui sezon, in luna noiembrie, incheindu-si astfel o cariera in motociclism de 18 ani, informeaza Reuters., conform news.ro.Pedrosa a facut anuntul retragerii, joi, la GP-ul Germaniei. “Anul trecut nu voi concura…

- Meciurile din campionatul Germaniei se vor putea vedea din nou in Romania. Dupa ce Eurosport a renuntat in 2017 la drepturile TV pentru Bundesliga, acestea n-au mai fost cumparate de nimeni din cauza pretentiilor exagerate. Un an intreg, campionatul din Germania nu s-a vazut in Romania, dar in aceasta…