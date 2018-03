Stiri pe aceeasi tema

- Buna Vestire sau Blagovestenia, ziua in care Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelul Gavriil ca-l va naste pe Hristos, este sarbatorita in Postul Pastelui, fiind prima in care biserica acorda dezlegare la peste. Aceasta este prima sarbatoare din calendarul ortodox inchinata Maicii Domnului…

- Prognoza meteo 21 martie. Miercuri vremea va fi tot rece rece. Cerul se va menține mai mult noros ziua. Sunt anunțate precipitatii, mai ales in prima parte a intervalului,predominant sub forma de ninsoare in Banat, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei, local in Crisana si izolat in Maramures…

- COD GALBEN - In intervalul 19.03.2018 ora 11:00 – 20.03.2018 ora 16:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Tur – bazin inferior (judetul Maramures), Barau – bazin inferior (judetul Bihor), Nera – bazin mijlociu si inferior (judetul Caras Severin), Olt (curs mijlociu si inferior) – judetele:…

- Meteorologii au anuntat ca gerul persista in intreaga tara, iar pana vineri la ora 11.00 este in vigoare un cod galben pentru Maramures, Crisana, Banat, vestul Olteniei si cea mai mare parte a Transilvaniei, in timp ce in restul tarii este cod portocaliu.

- „Ie, Romanie” incepe diseara, de la ora 21.15, la Antena 1, și debuteaza ca o aventura rurala al carei scop este acela de a descoperi fete frumoase și harnice și oameni talentați din cele noua regiuni istorice ale Romaniei: Maramureș, Bucovina, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Moldova, Banat, Crișana…

- Miercuri seara, la ora 23, au expirat codurile de ninsori și viscol, dar a ramas în vigoare și chiar a fost prelungita avertizarea de ger cumplit. Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat, miercuri, informarile meteo, valabile pentru mai multe județe din țara. Potrivit ANM, valul…

- Meteorologii au prelungit pana pe 2 martie avertizarile Cod galben si Cod portocaliu de ger valabile la nivelul intregii tari. Prognoza arata ca pana pe 2 martie, ora 20:00, va fi Cod portocaliu de temperaturi extrem de scazute in 29 de judete, inclusiv Municipiul Bucuresti. Gerul va fi persistent,…

- Meteorologii de la ANM au emis noi avertismente de tip cod galben și portocaliu de ger, care afecteaza întreaga suprafața a țarii.COD GALBEN -Interval de valabilitate: 28 februarie, ora 11.00 – 02 martie, ora 20.00Valul de frig va persista și se va intensifica…

- Codurile de vreme rea, prelungite. Cand scapam de ger Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit avertizarile Cod galben si Cod portocaliu de ger valabile la nivelul intregii tari. Potrivit meteorologilor, temperaturile minime se vor incadra in general intre -22 si -12 grade, izolat mai…

- CHIȘINAU, 28 feb — Sputnik. Prima zi de primavara va fi chiar mai geroasa decât ultima zi a acestei ierni, anunța meteorologii. Astfel, pe 1 martie, vom avea ziua între —11 și —13 grade Celsius. Noaptea gerul se va înteți, astfel ca în nordul…

- „Legea din 30.06.1921 pentru Reforma agrara din Transilvania, Banat, Crisana si Maramures, improprietarește comunitațile locale cu terenuri reprezentand pașuni și paduri comunale, atribuite comunitaților contra cost, la valoarea pieței. Proprietatea asupra terenurilor astfel atribuite era asociativa,…

- Joi, 1 martie, de la ora 21.15, și vineri, 2 martie, de la aceeași ora, telespectatorii Antenei 1 se vor intalni prezentatorul show-ului, in cea mai așteptata aventura rurala, al carei scop este acela de a gasi cele mai frumoase și harnice fete de la sat, dar și talentele autentice din noua regiuni…

- Show-ul “Ie, Romanie” incepe joi, 1 martie, și vineri, 2 martie, de la ora 21.15, la Antena 1 și va debuta ca o aventura rurala, al carei scop este acela de a descoperi fete frumoase și harnice și oameni talentați din cele noua regiuni istorice ale Romaniei: Maramureș, Bucovina, Transilvania, Oltenia,…

- Vremea va fi in general inchisa, iar valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta data. Duminica, in Capitala va ploua slab, iar noapte vor fi precipitatii mixte.Duminica, vremea va fi in general inchisa, iar valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru…

- Prognoza meteo pentru weekend | Cer variabil, ploi si ninsori In cea mai mare parte a tarii, vineri, regimul termic va fi caracterizat de valori in jurul mediilor multianuale, exceptand regiunile sudice si sud-vestice, unde se vor inregistra temperaturi diurne usor mai ridicate decat cele normale…

- Vremea Paște 2018. Anul acesta creștinii ortodocși vor sarbatori Paștele pe 8 aprilie. Inca de pe-acum, meteorologii au facut previziunile pentru acea perioada a anului 2018. In luna aprilie, temperaturile medii ale aerului vor fi apropiate de normal in sudul, sud-estul si local in vestul tarii si se…

- Vremea se schimba radical din aceasta seara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare de intensificari ale vântului și precipitații sub forma de ninsoare și de ploaie, valabila pâna duminica seara, la nivelul întregii țari. Conform meteorologilor, atenționarea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a transmis o informare meteo de ultima ora pentru weekendul 3 – 4 februarie 2018. Interval de valabilitate: 02 februarie, ora 22 – 03 februarie, ora 20. Fenomene vizate: intensificari ale vantului, precipitații moderate cantitativ predominant sub forma de ploaie.…

- Se schimba vremea. Dupa cateva zile cu temperaturi peste media normala și mult soare, meteorologii au emis o informare de vreme rea pentru mai multe zone ale țarii. Va ploua, iar vantul va sufla cu putere. La munte vor fi ninsori viscolite. In perioada 2 februarie, ora 22.00 – 3 februarie, ora 20.00,…

- Prognoza meteo pentru weekend | Ploi si vant puternic. Unde va ninge Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua informari pentru acest sfarsit de saptamana, care anunta intensificari ale vantului, ploi si ninsori in zona montana. Prima informare meteo intra în vigoare vineri, la…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informate de vreme rea, valabila pentru intreaga țara. La acest final de saptamana sunt așteptate intensificari ale vantului, precipitații mixte iar local s-ar putea forma polei și ghețuș. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de…

- In cursul nopții de vineri spre sambata (2/3 februarie) și pe parcursul zilei de sambata (3 februarie) aria ploilor se va extinde treptat cuprinzand majoritatea regiunilor, iar in jumatatea de vest a țarii se vor cumula in medie 15…20 l/mp. In zona montana, la altitudini de sub 1800 m, vor…

- Tipul mesajului : Informare meteorologica Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie Ziua/luna/anul: 02-02-2018 Ora : 13:00 Nr. mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor. Fenomene : conform textelor; Mesaj : INFORMARE METEOROLOGICA…

- Meteorologii anunța ca urmatoarele doua luni vor fi dominate de temperaturi peste medie in anumite regiuni ale țarii. Prognoza meteo pentru intervalul februarie – aprilie mai arata ca primele doua luni de primavara vor aduce precipitații abundente, ce vor depași mediile normale in majoritatea teritoriilor.…

- Meteorologii anunța ca valorile termice vor continua sa creasca în majoritatea zonelor, totuși dimineața și noaptea vor fi reci, local geroase. În Capitala, vremea va fi ușor mai calda decât în mod obișnuit la sfârșitul lunii ianuarie. Saptamâna viitoare, mercurul…

- Potrivit masuratorilor de specialitate, in februarie valorile medii de temperatura vor fi de -5 si zero grade Celsius in Transilvania si Moldova si intre -2 si 2 grade in Maramures, Oltenia, Banat si Dobrogea. Read More...

- Vin trei zile de iarna adevarata. România va fi lovita de un episod de viscol autentic, iar temperaturile vor scadea pâna la minus 20 de grade. De luni seara, 15 ianuarie, și pâna miercuri, vom avea parte de lapovița, ninsori viscolite, ploaie, în unele zone, polei și intensificari…

- Zapezile, gerul extrem, viscolul și poleiul întârzie sa își faca apariția, deși suntem la jumatatea iernii. Prognoza meteo pentru lunile ianuarie, februarie și martie indica temperaturi apropiate de normalul perioadei, potrivit prognozei de specialitate pentru urmatoarele trei luni,…

- „Pentru luna ianuarie, estimarile Centrului European pentru Prognoza Vremii pe Termen Mediu (ECMWF) indica intr-adevar, din nou, pentru zonele din Sud-Estul, Sudul și Vestul țarii temperaturi mai ridicate decat in mod obișnuit și daca vorbim de o temperatura medie lunara la nivelul lunii ianuarie…

- Cum va fi vremea in acest an? O veche tradiție spune ca acest lucru se afla ascuns in foile de ceapa. Aceasta este o veche tradiție romaneasca, populara in Transilvania, Maramureș și Banat, prin care, cu ajutorul unei cepe și al unui pumn de sare, se poate afla cu precizie cum va fi vremea in fiecare…

- Primele zile ale anului 2018 vin cu vreme neobișnuit de calda pentru data din calendar. Cerul va fi mai mult noros și sunt posibile ploi slabe. Astazi, vremea se va încalzi, iar temperaturile vor fi cu mult mai ridicate decât mediile climatologice specifice datei. Maximele se vor situa…

- Vremea pe 31 decembrie 2017 și 1 ianuarie 2018. Este iarna și cei mai mulți romani se aslteptau sa aiba zapada de Craciun sau macar de Revelion. E adevarat ca in unele zone ale țarii a nins, zilele trecute, dar acum abia se mai gasește un petic de nea, pentru a practica sporturile de sezon. Mai mult,…

- Vremea se va mentine relativ calda in aceste zile. Joi, cel mai cald va fi in Dobrogea, unde maximele vor ajunge la 16 grade Celsius. Termometrele vor arata 14 grade in Crisana, Oltenia si Muntenia, iar 13 grade in Banat. In Moldova si Transilvania, temperaturile maxime pot ajunge pana la 12 grade Celsius.…

- ANM: Iarna va incepe sa-si faca simtita prezenta abia de anul viitor Foto: pixabay.com Vremea în minivacanța de Craciun a fost deosebit de calda, iar întrebarea care se pune acum este daca de Revelion timpul va ține din nou cu cei care își doresc zile la fel de frumoase.…

- In prima luna a anului viitor, temperaturile medii lunare ale aerului vor fi in general apropiate de normal, posibil local mai ridicate in sud-est, sud si vest. Potrivit masuratorilor de specialitate, media multianuala lunara pentru luna ianuarie este de -2,1 grade Celsius, luandu-se in considerare…

- Informarea meteo a intrat in vigoare in noaptea de vineri spre sambata și este valabila pana maine la ora 22:00. ”Din a doua parte a nopții de vineri spre sambata (22/23 decembrie) pana duminica noaptea (24 decembrie), in zona montana, mai ales la altitudini mari, vor fi intervale de timp…

