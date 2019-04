Bunăstarea animalelor – Parlamentul Europei vrea ca animalele transportate să fie protejate mai bine In ultimii ani in Romania s-au tot facut auzite voci care reclamau condițiile de nedescris in care sunt transporate animalele pe rutele de export. Și, nu o data, s-au adus in fața opiniei publice dovezi cum ar fi condițiile total improprii de transport, dar și chinurile la care sunt expuse animalele in țarile de destinație inainte de a fi sacrificate. Iar daca autoritațile romanești sunt neputincioase in fața problemei transportului animalelor, Parlamentul European (PE) s-a decis sa ia taurul de coarne. In acest sens, eurodeputații doresc controale mai stricte și sancțiuni mai dure pentru a garanta… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

