Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Iohannis retrimite Parlamentului legea care trecea Monitorul Oficial in subordinea Camerei Deputaților. Proiectul de lege a fost adoptat la sfarșitul sesiunii parlamentare, in luna decembrie, de Camera Deputaților, for decizional, deși la Senat fusese respins, și avea și aviz negativ din…

- Fostul sef al ANAF Gelu Stefan Diaconu apreciaza ca o lege promulgata de presedintele Klaus Iohannis pe 15 ianuarie sterge "dintr-un condei datoriile smecherilor, baronilor locali si ale familiilor politrucilor cu afaceri in imobiliare". Initiatorii legii sunt liberali. Totusi, Diaconu spune ca ideea…

- La data de 16 ianuarie a.c, politistii din cadrul Politiei Municipiului Tulcea au organizat pe raza municipiului Tulcea o actiune pe linia prevenirii si combaterii comertului ilicit cu materiale feroase si neferoase. Astfel ca, politistii au depistat in trafic un barbat de 28 de ani, din localitatea…

- Sindicatele și patronatele vrancene au respins propunerea legislativa de modificare a Legii Dialogului Social. Discuțiile aprinse au avut loc, ieri, la ședința Comisiei de Dialog Social de la Prefectura. Liderii sindicali au aratat ca proiectul de lege transmis de la București nu…

- Legea pedepsește persoanele care fac amenințari, iar cel mai recent caz s-a produs la Viișoara. Un barbat de 39 de ani din Viișoara, juețul Cluj, a primit o pedeapsa de 9 luni inchisoare cu executare pentru amenințare. Luni, 15 ianuarie, in urma investigatiilor efectuate de catre politistii din cadrul…

- Control al constitutionalitatii numirii noii conduceri a ANCOM Foto: Arhiva. Presedintele Klaus Iohannis solicita control de constitutionalitate modificarilor aduse modului de numire a conducerii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii. Controlul…

- 'Printre modificarile aduse de OUG nr. 95/6 decembrie 2017 se numara faptul ca nu vor beneficia de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, au fost admisi sau urmeaza cursurile unei forme de invatamant, organizate si/sau acreditate, dupa caz, in conditiile legii', se…

- Asa cum bine stim, de la 1 Ianuarie 2018, angajatorii nu vor mai plati contributiile sociale, acestea trecand in seama angajatilor, salariul minim brut pe economie va creste si el, astfel ca salariul va ajunge de la 1.450 de lei, la 1.900 de lei, iar impozitul pe venit va scade de la 16% de la 10%.…

- Circa jumatate dintre cabinetele medicale din mediul rural timișean vor disparea odata cu aplicarea noii legislații privind standardele de caliate in vederea acreditarii, atrag atenția reprezentanții medicilor dentiști din Societatea Timiș de Medicina Familiei. Acest fapt va avea un impact major asupra…

- Unui primar din localitatea Pedrera (Spania) i se cere demisia dupa ce a facut declarații șocante. În localitate a avut loc, saptamâna trecuta, un accident rutier în care au fost implicati mai multi români. Acestia au lovit în mod repetat…

- Un proiect initiat de USR dar sustinut si de cativa parlamentari PSD, PNL si UDMR ii va impiedica pe pacientii recunoscatori, de buna voie sau de nevoie, sa mai indese clasicele plicuri cu bani in buzunarele doctorilor. Concret, proiectul modifica articolul 34 din Legea drepturilor pacientilor astfel…

- Ministrul elvetian de Finante, Ueli Maurer, a facut un apel catre alegatori sa lase guvernul federal sa perceapa taxe pentru inca 15 ani, atunci cand vor decide asupra unei noi legi a finantelor publice, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Aproape două treimi din veniturile la bugetul federal…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a anuntat marti ca scolile au primit instiintare de amanare a datei de salariu, ea solicitand public ca salariile profesorilor sa fie platite la timp. Ministrul Educației, Liviu Pop, a confirmat ca toți angajații din invațamant vor primi in 12 sau 15…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea OUG 66 2017, prin care s a infiintat Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico Militara Cantacuzino, in subordinea Ministerului Apararii Nationale, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit unui…

- Incepand cu 1 ianuarie a.c., au intrat in vigoare o serie de modificari la Legea șomajului și la actul normativ privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale. Potrivit celor spuse de Daniela Brihoianu, purtatorul de cuvant al Agenției Județene…

- Societatea Nationala de Medicina a Familiei vrea sa dea in judecata Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Medicii acuza ca institutia nu respecta legea cand este vorba de termene, dar devine riguroasa atunci cand e vorba de medicii de familie si de pacienti.

- Curtea Constitutionala a decis vineri, 5 ianuarie, ca Igor Dodon a incalcat Constitutia cand a refuzat repetat sa promulge legea ce interzice propaganda rusa. Curtea a stabilit ca presedintele tarii va fi suspendat din functie ca atributia de promulgare a legilor sa revina unui presedinte interimar,…

- Ministerul Justiției a publicat un comunicat privind Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Naționala a Penitenciarelor. Proiectul este in dezbatere publica.

- Daca ați crezut ca ați scapat de plata unei taxe auto nu va grabiți sa va bucurați. Autoritațile pun deja la punct o noua asemenea taxa, dar care va funcționa asemenea unui impozit. Timbrul de mediu a fost eliminat, iar aceasta a deschis ușile unor importuri masive de autoturisme din vestul…

- VIN BANII… Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, atragand insa atentia ca exista multe vulnerabilitati, printre care incadrarea deficitului bugetar in tinta de 3% din PIB. „Presedintele Klaus Iohannis atrage atentia…

- Scutirile de impozit pentru angajații din domeniul IT, cercetare-dezvoltare, persoane cu dizabilitați și sezonieri sunt pastrate și de la 1 ianuarie 2018, data de la care contribuțiile sociale au fost trecute in sarcina salariaților, guvernul adoptand un memorandum in acest sens. Prin acesta, se declanșeaza…

- Statul nu a început înca sa restituie timbrul de mediu – taxa declarata ilegala de autoritațile europene, dar va introduce o alta. Asta, dupa ce Guvernul a eliminat timbrul de mediu pentru autovehicule - parte a celor 102 taxe nefiscale care au fost desființate de la 1 februarie 2017.…

- Legea privind plata pentru poluarea mediului, modificata și completata, precum și decretul președintelui Igor Dodon de promulgare a acesteia au fost publicate în Monitorul Oficial, ediția din 30 decembrie, transmite IPN. În scopul stimularii implementarii tehnologiilor non-poluante,…

- Soferii vor avea parte de o noua taxa, iar ea va fi cu atat mai mare cu cat masina polueaza mai mult. Autoritatile vor astfel sa descurajeze importurile de autovehicule second hand si se gandesc sa impuna, pentru aceste autoturisme, un bir ce poate ajunge si la 200 de euro pe an. Statul inca nu a inceput…

- Premierul Mihai Tudose spune ca introducerea unui nou timbru de mediu trebuie sa urmareasca o solutie pentru a incuraja introducerea in piata a masinilor noi si eliminarea, pe cat se poate, a celor care polueaza excesiv, afirmand nu trebuie inlocuita o taxa cu o alta taxa. ”Timbrul de mediu, asa cum…

- Institutia Prefectului – Judetul Buzau organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de executie vacante, de consilier juridic clasa I grad profesional principal – 2 posturi. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile generale prevazute de art. 54…

- In motivația sa, Szabo Odon precizeaza ca in 16 din cele 28 de țari membre ale UE, Vinerea Mare este zi nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea…

- Horoscop Obiceiuri vechi de care ar trebui sa ne amintim in aceasta prapastie in care am fost aruncati de istorie și de cei puternici. Trebuie sa ne tinem de ceva, sa ne agatam, sa nu ne prabusim in neant si in uitarea raselor. Acest lucru poate incepe cu folclorul, cu obiceiurile, cu traditia. Legea…

- Liberalii au depus, miercuri, la Curtea Constitutionala a României (CSM) sesizari de neconstitutionalitate privind modificarea legii 317/2004 pentru functionarea CSM, a legii referitoare la guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si a legii privind

- Mai multi parlamentari UDMR au initiat o propune legislativa care vizeaza ca valabilitatea pasapoartelor ar putea sa fie de 10 ani. Termenul de valabilitate al pasapoartelor simple electronice ar putea sa fie de 10 ani pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani, iar pentru persoanele intre 12 si…

- In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara, joi, 28 decembrie 2017, ora 11.00, in sala "Remus OpreanuPrime;…

- PNL a contestat la Curtea Constitutionala modificarile la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, a anuntat vineri senatorul liberal Iulia Scantei. "PNL a inregistrat astazi la Curtea Constitutionala o sesizare privind viciile de neconstitutionalitate ale legii a modificare a Legii 304/2004.”,…

- Pe de o parte, de pe piața media din Moldova este eliminata presa, în special cea ruseasca, care promoveaza opinii de alternativa, ce nu coincid însa cu indicațiile aprobate la Washington. Recent, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a respins așa-numita „legea anti-propaganda",…

- Senatorul PNL de Suceava, Daniel Cadariu, și-a exprimat ingrijorarea ca centura Sucevei nu va fi finalizata nici anul viitor aratand ca in bugetul pe 2018 nu sunt prinse sumele necesare de bani. ”Dupa ce in perioada 2012-2015 guvernul PSD a alocat zero lei, in Legea bugetului sunt prevazute 2-3 firimituri…

- Declaratiile fiscale cu privire la obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin Internet, in format electronic, se arata intr-un comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Conform sursei citate, transmiterea declaratiilor fiscale…

- Pașunatul animalelor domestice va fi permis pe perioada intregului an crescatorilor care sunt proprietari sau dețin cu orice titlu terenuri agricole ori au acordul scris al proprietarilor de terenuri agricole, pe care se pașuneaza. Masura a fost luata de Guvern printr-o ordonanța de urgența care ridica…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 47 de evenimente, au aplicat aproape 150 de amenzi in valoare de 25.595 si au constatat 12 infractiuni. Actiunile pentru cresterea sigurantei cetatenilor continua. La data de 19 decembrie, politistii din Alba au intervenit la 33 de evenimente,…

- Polițiștii prahoveni au continuat activitațile desfașurate pentru prevenirea si combaterea ilegalitatilor comise in sezonul rece si pe timpul sarbatorilor de iarna. Au fost verificați comercianți din Rafov, Fulga, Albesti Paleologu si Ciorani și au fost aplicate sancțiuni in valoare de aproape 100…

- Senatul american a adoptat un nou plan de impozitare, trecerea acestei legi fiin cea mai importanta revizuire a legii fiscale americane din ultimii 30 de ani și este considerata cea mai mare victorie a lui Donald Trump de la preluarea mandatului de președinte al Statelor Unite, scrie BBC News. Camera…

- Matei Dobrovie, deputat USR, a initiat o propunere legislativa care vizeaza modificarea art. 34 alin. (2) din Legea drepturilor pacientului, in sensul in care pacientii vor putea oferi donatii numai unitatii sanitare unde au primit ingrijiri, nu si medicilor curanti. Donatiile vor fi incluse in situatia…

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache a reluat marti de la ora 17.00 dezbaterile pe proiectul de modificare a Legii 304 privind organizarea judiciara, incepute luni seara la ora 21.20, si intentioneaza sa lucreze si sa finalizeze raportul si la cea de-a treia lege a…

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil cu amendamente admise la Legea ANI, care prevede ca interdictiile aplicate parlamentarilor pe baza rapoartelor ANI si la care s-a constatat nerespectarea prevederilor legale privind conflictul de interese în perioada 2007-2013 înceteaza…

- Proiectul initiat de deputatul PSD Florin Iordache de modificare a Legii ANI, conform caruia interdictiile aplicate deputatilor si senatorilor pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de Agentia Nationala de Integritate si care au constatat nerespectarea prevederilor

- Un amendament la legea privind statutul magistratilor, care prevede ca presedintele Romaniei poate refuza, motivat, o singura data numirea sefilor Parchetului General, DNA si DIICOT, a fost adoptat, luni, de comisia parlamentara speciala pentru modificarea legilor justitiei. Comisia speciala pentru…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a anuntat, luni, ca 833 de persoane au fost eliberate din penitenciare la termen, in baza recursului compensatoriu, in timp ce 2.297 de detinuti au fost eliberati conditionat. Legea care prevede acordarea de compensatii detinutilor care au stat in conditii…

- Dupa ce democratii din Comisia de Finante a Camerei Reprezentantilor din SUA au cerut Deutsche Bank informatii despre posibilele legaturi financiare cu Kremlinul ale unor membri ai familiei Trump, iata ca cea mai mare banca din Germania este somata de procurorul Robert Mueller(care ancheteaza “dosarul…

- Presedintele comisiei parlamentare speciale de modificare a legilor Justitiei, deputatul PSD Florin Iordache, a anuntat miercuri ca saptamana viitoare va depune proiectul de lege prin care Inspectia Judiciara sa fie scoasa din subordinea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). PSD sustine ca Inspectia…

- Legea care impune introducerea unor noi tipuri de case de marcat, mai exact a celor cu jurnal electronic, a dat nastere mai multor neclaritati din partea operatorilor economici. Ce ar trebui sa stii despre noile dispozitive de inregistrare a tranzactiilor, dar si care sunt cele mai importante aspecte…

- Cristina Dumitrache a propus mai multe amendamente care schimba complet sensul legii vaccinarii. Ele au fost aprobate, probabil in necunoștința de cauza de nu mai puțin de 95 de deputați. Totul dupa ce in Senat, pentru prima data, toate partidele au votat in unanimitate legea vaccinarii,…