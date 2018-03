Stiri pe aceeasi tema

- Buna Vestire 2018. Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul în care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mântuitorului

- BUNAVESTIRE 2018: I se mai spune și Blagoviștenia, dupa numele vechi slavon. Are data fixa, cu exact 9 luni inaintea venirii pe lume a Pruncului Iisus. Potrivit Evangheliei dupa Luca, Sfanta Fecioara, crescuta la Templu și aflata sub tutela Dreptului Iosif, a fost aleasa de Dumnezeu și inștiințata…

- Buna Vestire sau Blagovestenia, ziua in care Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelul Gavriil ca-l va naste pe Hristos, este sarbatorita in Postul Pastelui, fiind prima in care biserica acorda dezlegare la peste. Aceasta este prima sarbatoare din calendarul ortodox inchinata Maicii Domnului…

- Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul in care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mantuitorului nostru Iisus Hristos. Crestinii tin cu sfintenie aceasta sarbatoare avand in vedere…

- Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul in care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mantuitorului nostru Iisus Hristos. Nu doar biserica ortodoxa, ci si cea catolica sustine faptul…

- Buna Vestire 2018. Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul în care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mântuitorului nostru Iisus

- Vanzarile de peste si de produse din peste vor creste in perioada sarbatorilor de Buna Vestire si de Florii cand ortodocsii, aflati in Postul Mare, au dezlegare la peste. Protectia Consumatorilor ofera cateva sfaturi pentru a cumpara in siguranta pestele proaspat.

- “Fiecare crestin trebuie sa discute aceste probleme cu indrumatorul spiritual, sa isi faca un examen de constiinta, pentru un bun discernamant asupra modului de a posti. Sunt atatea devotiuni, mijloace prin care ne putem apropia de Dumnezeu! Postul trebuie sa fie si o educatie la bine, la rugaciune.…

- Medicul Simona Tivadar este categoric impotriva impostorilor care promit vindecari miraculoase prin detoxifiere, noua medicina germana si alimente "anticancer", scrie adevarul.ro. Desi nu tine post, renumitul doctor a vorbit depre postul Pastelui, cum este vazut el astazi, dar si ce insemna odata,…

- Postul Mare este timpul ascultarii. In prima duminica a Postului am ascultat chemarea lui Isus lansata la inceputul misiunii sale publice in Galileea: „Timpul s-a implinit si imparatia lui Dumnezeu este aproape! Convertiti-va si credeti in Evanghelie” (cf. Mc 1,14-15). Astazi suntem invitati sa urcam…

- In aceasta perioada a anului, Calendarul popular al culturii noastre traditionale poate constitui sursa de redescoperire a ceea ce ar trebui sa insemne viata bazata pe “ordine”; “randuiala”, truda”; “impacare cu semenii si natura “; “dragoste” ; “puritate” si, mai ales, “SARBATOARE” . Ce este sarbatoarea…

- Luni, 19 februarie, incepe postul Paștelui pentru cei de rit ortodox. Paștele ortodox e in 2018 pe 8 aprilie. Postul fara cateva reguli care țin de aspecte bisericești și religioase nu e altceva decat o dieta pentru slabit și detoxifierea organismului. Daca vrei ca postul sa aiba și roulul de curațire…

- Prima duminica din Postul Mare este dedicata biruinței Ortodoxiei, in amintirea sinodului din 843 de la Constantinopol, cand a fost restaurata cinstirea icoanelor. In acea zi de 11 martie, in prezența imparatesei Irina a Bizanțului, preoții au readus icoanele in Catedrala Sfanta Sofia și le-au așezat…

- Postul Paștelui 2018 (Postul Mare) incepe luni, 19 februarie și dureaza pana in data de 7 aprilie. In 2018, Paștele ortodox pica duminica, 8 aprilie. Paștele catolic va pica pe 1 aprilie, anul acesta. Postul Paștelui dureaza 40 de zile, fiind cel mai lung din an. La aceasta perioada se adauga și Saptamana…

- Incepand de astazi intram in Postul Mare, considerat de catre Biserica Ortodoxa cel mai important post de peste an. Postul Pastelui este si cel mai aspru, si cel mai lung post al Bisericii. Acesta dureaza 40 de zile, plus Saptamana Patimilor. Crestinii ortodocsi se pregatesc pentru Sarbatoarea Invierii…

- Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lasatului sec de branza) Mt. 6, 14-21 Zis-a Domnul: Daca veti ierta oamenilor greselile lor, va ierta si voua Tatal vostru Cel ceresc; iar daca nu veti ierta oamenilor greselile lor, nici Tatal vostru nu va va ierta greselile voastre. Cand postiti, nu fiti tristi…

- Alexandra Pacuraru a nascut o fetița perfect sanatoasa. Zenovia Maria este cel de-al doilea copil al realizatoarei TV, care s-a retras recent de pe micul ecran. Micuta a avut 3.30 kilograme si 52 de centimetri, a primit nota 10 la nastere si este perfect sanatoasa. Zenovia provine din greaca si inseamna…

- Teatrul Arlechino din Brașov, are o propunere de petrecere a timpului liber pentru copii și parinți: o poveste celebra transpusa pe scena: „Cenușareasa”. „De noi depinde sa facem din viata noastra…..o poveste. Trecem zilnic pe langa printi si printese, pe langa zane si pestisori de aur care…

- În ziua de 2 februarie a fiecarui an, la 40 de zile de la Nasterea Domnului, Biserica Ortodoxa marcheaza Întâmpinarea Domnului, numita si Stretenie sau Ziua Ursului.Întâmpinarea Domnului este un eveniment important din viata pamânteasca a Mântuitorului,…

- Se credea ca Stretenia, o divinitate feminina, trecea peste ape si, daca acestea nu erau inghetate, facea un pod de gheata peste ele. Oamenii puneau schimbarea vremii pe seama comportamentului pe care il avea ursul. Pentru a castiga bunavointa lui, se asezau pe potecile pe unde acesta obisnuia…

- Calendar creștin ortodox: Intampinarea Domnului, pe 2 februarie. Praznicul Intampinarii Domnului este cinstit de Biserica Ortodoxa pe 2 februarie. Intampinarea Domnului este o sarbatoare care ne amintește de momentul in care Hristos este adus la Templul din Ierusalim de Fecioara Maria și de Iosif pentru…

- Mesagerul ureaza tuturor celor care poarta numele Grigorie, Vasile și Ioan sa fie binecuvantați cu Sanatate, Bucurii, Spor in fapte bune, putere de a depași greutațile, precum au facut-o Sfinții Trei Ierarhi! Pe 30 ianuarie, de praznicul Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan…

- Florin Piersic si Medeea Marinescu au prezentat, vineri seara, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Constanta, spectacolul “Straini in noapte”, in regia lui Radu Beligan, piesa jucandu-se cu casa inchisa. Pentru ca pe data de 27 ianuarie Florin Piersic implineste 82 de ani, conducerea Casei…

- Brazilianul Neymar, vedeta lui Paris Saint-Germain, l-a incurajat pe un alt atacant al Selecao, Robinho, noul fotbalist al echipei turce Sivasspor, pe care l-a numit "idolul" sau, relateaza site-ul footmercato.net. Robinho, care a implinit joi (astazi) 34 de ani, a decis sa revina in Europa,…

- "Doamna Oana Zavoreanu vreau sa va spun ca sunt o fata curata si sunt domnisoara, eu m-am gindit sa va fac un bine pentru ca asa e in viata, in viata tre' sa fim oameni buni si as vrea sa fiu o mama TEROGATA. Sa va fac eu copilul dumneavoastra daca sunteti de acord si eu cred ca n-o sa pierdeti niciodata.…

- Pancenii au sarbatorit, ieri, 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, jucand Hora Unirii, invitația fiind facuta de primarul Iulian Nica. La evenimentul care a avut loc la Monumentul Eroilor au participat, alaturi de oficialitațile locale, veterani de razboi, elevi și profesori de la Liceul Teoretic…

- Bilanțul cumplitul accident ce a avut loc la sfârșitul lunii octombrie pe DJ 222, între localitațile Medgidia și Cuza Voda, județul Constanța, a ajuns la trei morți. Asta dupa ce unul dintre supraviețuitorii accidentului a murit la aproape trei luni de la tragedie. Viorel Popescu…

- De multe ori, gesturile si vorbele pline de venin ale oamenilor sunt de neinteles. Mai ales daca vorbim despre persoanele mai in varsta, care ar trebui sa dea dovada de intelepciune si compasiune mai multa fata de semenii lor.

- Zilele acestea senine ne duc cu gândul la Lumina pe care Dumnezeu ne-a dat-o, rostind: „Sa fie Lumina”. Și s-a facut Lumina… Și daca soarele generos lumineaza pamântul, oare noi, oamenii, n-ar trebui sa ne dam seama ca nopțile sunt destul de întunecate…

- Badalau: ”M-am rugat de dimineața sa ne lumineze Dumnezeu mințile”, a spus președintele executiv al PSD, luni, inainte de ședința Comitetului Executiv Național . El a precizat ca spera ca Mihai Tudose sa ramana premier, iar ”cei care vor forța demiterea premierului sa aiba și soluția”. Nicolae Badalau…

- Scene uluitoare in județul Iași, unde un preot beat a fost incatușat de Poliție, dupa o urmarire ca-n filme. Bine „aghesmuit”, barbatul cu sutana s-a ales cu dosar penal, dupa ce nu a vrut nici in ruptul sa sufle in etilotest. Mai mult, cel aflat la volan a fost raspopit. I-a injurat de toți sfinții…

- Facebook exploateaza vulnerabilitatea psihicului, spun foști manageri ai companiei. Efectele asupra psihicului uman au fost preconizate de la bun inceput. Chamath Palihapitiya, fost șef al diviziei care se ocupa de creșterea numarului de useri, a declarat intr-un interviu acordat celor de la Stanford's…

- „Nu am fost ajutat 17 ani, nu se va schimba nimic in al 18-lea ” Ion Dumitrache este edilul comunei Poiana Lacului, un primar iubit si respectat de catre toti localnicii. Sub conducerea sa, comuna s-a transformat si arata pe zi ce trece tot mai bine, asta chiar daca, asa cum spune edilul,…

- In zilele de sarbatoare prezentate mai jos nu este bine sa speli, sa calci sau sa faci alte treburi casnice. De asemenea, conform Calendarului ortodox, nu este bine sa speli, sa calci sau sa faci treburi casnice in zilele de duminica, in fiecare joi (timp de 6 saptamani), dupa Pasti, in prima saptamana…

- Craciunul (25 decembrie – stil nou, 7 ianuarie– stil vechi) – este una din principalele sarbatori domnești, care are și un important strat precreștin. Deoarece Evanghelia nu da nici un detaliu despre data nașterii lui Iisus primii creștini au ales datele de 25 decembrie sau 7 ianuarie ca moment al nașterii…

- Creștinii ortodocsi care respecta calendarul bisericesc vechi sarbatoresc duminica, 7 ianuarie (25 ianuarie în calendarul vechi), Nasterea Domnului Iisus Hristos – Craciunul. Nasterea Domnului este vestita în noaptea de 6 spre 7 ianuarie, de catre cete de colindatori…

- O inima buna a incetat sa mai bata, un suflet nobil ne-a parasit: profesoara Stela Neagu! Prin dispariția sa, invațamantul pancean pierde inca un dascal din generația de aur, iar comunitatea locala - un important reper profesional și moral! Doamna Stela Neagu va ramane pentru totdeauna in amintirea…

- CHIȘINAU, 2 ian — Sputnik. Biserica Ortodoxa face astazi pomenirea Sfântului Ioan de Kronștadt, sfântul care a prevestit în 1901 evenimentele tragice prin care urma sa treaca peste câțiva ani Rusia, dar și despre omorul ritualic al țarului Nicolai al II-lea. © Facebook…

- Semnele miraculoase ale Bobotezei: Ajunul Bobotezei – tradiții și superstiții Ajunul Bobotezei este una dintre cele mai importante. In calendarul popular , aceasta zi de ajun, care precede sarbatoarea propriu zisa, a Bobotezei, este chiar mai importanta decat sarbatoarea in sine. Acest lucru e posibil…

- ”Pe mine ma cheama Dana Chera” i-a spus cea pe care o cunoșteam drept Dana Grecu lui Mihai Gadea, miercuri in emisiunea ”Sinteza Zilei”. ”Aveam impresia ca va cheama altfel” i-a spus Mihai Gadea. ”Da, foarte mulți ani, aproape 20”, a raspuns Dana Chera. ”De azi inainte va spun Dana…

- Patriarhul Daniel a spus luni, la slujba Acatistului Domnului Iisus Hristos, slujba trecerii dintre ani de la Catedrala Patriarhala, ca daca nu multumim lui Dumnezeu si oamenilor pentru binefacerile primite in trecut, intrerupem in prezent comunicarea si comuniunea noastra cu Dumnezeu si cu vrednicii…

- CHIȘINAU, 31 dec — Sputnik. Întrucât astazi este zi de duminica și ne aflam și în ajun de an nou, am decis sa punem la dispoziția cititorului nostru aceasta predica deosebita a Sfântului Ioan Gura de Aur care ne arata cum se cuvine sa întâmpinam…

- În cea de-a doua zi de Craciun se sarbatoreste Soborul Maicii Domnului. Obiceiurile pentru a doua zi de Craciun spun ca in aceasta zi, nasii trebuie sa isi viziteze finii. Cei care uita de finii lor, nu vor avea parte de tot ce isi doresc. E o zi in care rudele indepartate si cele prin alianta…

- Nu e bine sa speli haine in aceasta zi, pentru ca apa varsata pe rufe o vei folosi pentru vindecarea ranilor. De asemenea, e o zi in care nu se munceste. Oamenii care muncesc in ziua cand e cinstita Fecioara Maria nu vor mai avea nicio zi libera tot anul. Cit6este si POVESTE TRISTA DE CRACIUN.…

- In a doua zi de Craciun creștinii sarbatoresc Soborul Maicii Domnului Icoana Maicii Domnului de la Nicula. Foto Arhiva (Remus Radulescu) Crestinii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc, astazi, în a doua zi de Craciun, Soborul Nascatoarei de Dumnezeu - adica adunarea celor care o cinstesc…

- Catedrala din centrul Timișoarei a fost plina de credincioși la Sfanta Liturghie, de Praznicul Nașterii Domnului. ”Praznicul de azi are o dimensiune cosmica, pentru ca in el se unesc in chip real Cerul și pamantul. In acest act din istoria mantuirii noastre un rol deosebit l-a avut…

- Nu e bine sa speli haine in aceasta zi, pentru ca apa varsata pe rufe o vei folosi pentru vindecarea ranilor. De asemenea, e o zi in care nu se munceste. Oamenii care muncesc in ziua cand e cinstita Fecioara Maria nu vor mai avea nicio zi libera tot anul. E interzis sa barfesti, sa injuri,…

- Dumnezeu l-a trimis pe fiul sau ca sa mantuiasca lumea. „Iisus Hristos se face om pamantean pentru ca pe pamanteni sa ii ridice la viata vesnica cereasca. Se naste din Fecioara Maria, prin lucrarea Duhului Sfant, ca sa sfinteasca umanitatea din interiorul ei. Se naste intr-o pestera a pamantului, pentru…

- Crestinii praznuiesc luni Nasterea Mantuitorului Iisus Hristos, o sarbatoare care imbina traditiile religioase cu obiceiurile populare si cu superstitiile. Colindele, bradul si Mos Craciun dau un farmec aparte celebrarii.Dumnezeu l-a trimis pe fiul sau ca sa mantuiasca lumea. „Iisus Hristos…

- Cu prilejul Sarbatorii Nașterii Domnului, Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane a transmis un mesaj tuturor romanilor. Patriarhul Daniel a transmis romanilor un mesaj cu ocazia sarbatorii Craciunului, dar si a Anului Nou, in care ureaza sanatate si mantuire, pace si bucurie.…