Buna Vestire traditii si obiceiuri: Care este cel mai mare pacat pe care il poti savarsi azi

- Buna Vestire, cunoscuta si sub numele de Blagovestenie sau Ziua Cucului, se sarbatoreste pe data de 25 martie a fiecarui an si este o sarbatoare dedicata Maicii Domnului, informeaza Crestinortodox.ro. Aceasta zi este legata de o serie de traditii si obiceiuri specifice. Cel mai mare pacat in aceasta…

- In 2018, Echinoctiul de primavara va fi marti, 20 martie, la 18.15, ora Romaniei. De la aceasta data, durata zilei va fi in continua creștere, iar cea a nopții in scadere, pana la data de 21 iunie, cand este solstițiul de vara. In Romania, ora de vara este corelata cu orarul de vara practicat in […]

- Serbat in calendarul ortodox pe 17 martie, Sfantul Alexie este considerat de tradiția populara ca fiind patronul viețuitoarelor care au hibernat in subteran (reptilele) sau au stat ascunse sub coaja copacilor (insectele). Pe 17 martie este sarbatoarea cunoscuta sub numele de „Alexii”, care face parte…

- Trei cursanti ai Clasei de Fotografie din cadrul Scolii de Arte si Mestesuguri a Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba au fost premiati in aceasta luna la Concursul National de Arta Fotografica „Obiceiuri de iarna” de la Cluj-Napoca. Concursul, ajuns in acest an la cea de-a VI-a editie, a reunit…

- Iata cateva traditii si obiceiuri de 40 de Mucenici:In ziua de 9 martie, in toate comunitatile rurale era obiceiul de a se scoate plugul la arat. Plugul, dupa ce era trecut prin foc de catre fierarul satului, era scos in fata casei in mod festiv. In cadrul ceremonialului de scoatere a plugului,…

- Crestinii ortodocsi ii sarbatoresc vineri pe Sfintii 40 de Mucenici, soldati romani care pentru credinta lor au fost omorati in vremea imparatului Licinius, din porunca guvernatorului Agricola, 9 martie fiind si ziua in care s-a pastrat traditia de a se prepara si imparti mucenici, copti sau fierti.

- Mucenicii gatiti vor fi impartiti familiei, cunostintelor, oamenilor sarmani. Tot cu acest prilej sunt pomeniti mortii. Exista unele traditii si obiceiuri pe care oamenii le respecta in aceasta zi. De asemenea, sunt unele lucruri pe care crestinii nu trebuie sa le faca pe data de 9 martie…

- 8 martie Ziua Femeii. De peste un secol, pe 8 martie sarbatorim în fiecare an Ziua Femei si, totusi, traditia sa îndelungata în calendarul sarbatorilor românesti este necunoscuta.

- Marțișoarele, vin in toate formele și culorile, ca sa ne arate ca natura va renaște. “Mart e cea mai nesanatoasa luna. Mart se numara din ziua de Sfantul Toader si ține tot postul. In ziua aceea femeile pana la amiaza se lau, ca sa fie sanatoase si sa nu aiba visuri rele, ca visuri rele ca in luna…

- Primele noua zile ale lunii martie sunt numite babe, in credința populara. Exista obiceiul de a pune babe, adica de a numi pe fiecare din aceste zile cu numele unei babe cunoscute, pentru a cunoaște firea ei: „daca timpul nu e bun, baba e rea”. Zilele babelor se incheie pe 9 martie, cand se crede […]

- Conform tradiției populare, primavara incepe cu Baba Dochia și zilele ei, cunoscute drept Zilele babei. Zilele babei corespund cu zilele de urcuș ale Babei Dochia cu oile la munte, urcuș dedicat morții și renașterii sezoniere a zeiței agrare și a timpului calendaristic, in preajma echinocțiului de primavara.

- Serviciul de Etnografie din cadrul Muzeului Bucovinei din Suceava organizeaza expozitia ''Obiceiuri, traditii si superstitii de martisor'', ce va fi inaugurata pe 1 martie la Consulatul General al Romaniei in Ucraina de la Cernauti. Potrivit Biroului de presa al institutiei muzeale,…

- Pe 1 martie 2018, la Cernauti, la Consulatul General al Romaniei in Ucraina va fi inaugurata Expozitia „Obiceiuri, traditii si superstitii de martisor".Deschisa in perioada 1-31 martie, expozitia va cuprinde martisoare si felicitari confectionate manual de copii in cadrul proiectului ...

- Obiceiuri și tradiții de Dragobete. Romanii celebreaza Dragobetele, sarbatoarea iubirii. Dragobete este un personaj preluat de la vechii daci si transformat intr-un protector al tinerilor si patron al iubirii. Obiceiuri și tradiții de Dragobete. Superstitiile spun ca cei care nu sarbatoreau…

- Ziua lui Dragobete, zeul tineretii, al veseliei si al iubirii are origini stravechi. Dragobete este un personaj preluat de la vechii daci si transformat ulterior intr-un protector al tinerilor si patron al iubirii. Urmand firul anumitor legende populare, se pare ca Dragobete (numit si "Cap de primavara",…

- Incepand de astazi intram in Postul Mare, considerat de catre Biserica Ortodoxa cel mai important post de peste an. Postul Pastelui este si cel mai aspru, si cel mai lung post al Bisericii. Acesta dureaza 40 de zile, plus Saptamana Patimilor. Crestinii ortodocsi se pregatesc pentru Sarbatoarea Invierii…

- Sfantul Valentin este o sarbatoare celebrata de toți indragostiții din intreaga lume. Ziua Indragostiților este o sarbatoare, in esența laica, care iși trage radacinile din creștinism. In ciuda faptului ca și-a pierdut din intensitatea religioasa, ziua de 14 februarie este cunoscuta in prezent drept…

- Credincioșii localitații Arpașu de Sus, județul Sibiu, au primit in Duminica Infricoșatoarei Judecați, vizita pastorala a Inaltpreasfințitului Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Inaltul oaspete a savarșit Sfanta Liturghie in biserica inchinata Maicii Domnului, inconjurat de…

- MOSII DE IARNA 2018. Sâmbata, 10 februarie, se sarbatoresc MOSII DE IARNA 2018. În fiecare an, în ziua de sâmbata dinaintea duminicii Înfricoșatoarei Judecați, creștinii ortodocși din

- Sunt unele dintre cele mai puțin cunoscute obiceiuri, dar batranii inca le respecta in anumite regiuni din țara. Cele mai multe au rolul de a-i feri pe oameni de rele, conform credinței populare.

- CHIȘINAU, 19 ian — Sputnik, C. S. Creștinii ortodocși din țara noastra sarbatoresc astazi Botezul Domnului Nostru Iisus Hristos. Din cauza prigoanei creștinilor din perioada comunista, generații întregi au fost lipsite de posibilitatea de a învața religia în școala.…

- Duminica, 7 ianuarie, credinciosii il sarbatoresc pe Sfantul Ioan Botezatorul, ocazia cu care aproape doua milioane de romani, care poarta numele Sfantului Ioan, isi vor serba onomastica.Cand Mantuitorul a aparut pe malul Iordanului, Sfantul Ioan Botezatorul, luminat de Duhul Sfant, l-a recunoscut…

- Zi importanta pentru toți creștinii! Astazi se praznuiește Boboteaza. Afla tradiții mai puțin cunoscute. Ce trebuie sa faci pentru a avea noroc tot anul, dar mai ales ce nu trebuie sa faci ne spune un preot in clipul de mai sus!

- Cate bordeie, atatea obiceiuri, Anul Nou aduce numeroase traditii pentru fiecare tara. Unii topesc metal, iar altii lovesc painea de pereti pentru a alunga spiritele. Mai jos gasiti cele mai ciudate traditii de Anul Nou din lume. Germania – Anul Nou vine cu un obicei cel putin iesit din comun pentru…

- Sfantul Vasile, episcopul Cezareii, este unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini. S-a nascut in Pont in jurul anului 329 si a murit in Cezarea in ziua de 1 ianuarie 379. Provenea dintr-o familie crestina binecunoscuta - tatal sau, Sfantul…

- REVELION 2018. Anul Nou inseamna, de fiecare data, un nou inceput pentru multi dintre noi. Rezolutii, promisiuni cu mana pe inima, in gand facute sau cu voce tare, prin toate ne propunem sa fim mai buni, mai intelepti, mai darnici, mai toleranti, mai atenti la prieteni si „neprieteni” si, mai presus…

- Pe 27 decembrie, Biserica Ortodoxa il praznuieste pe Sfantul Stefan, unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir crestin condamnat la moarte de autoritatile iudaice din Ierusalim.Traditia spune ca, in a treia zi de Craciun, rugaciunile adresate Sfantului Stefan fac minuni pentru suferinzi.

