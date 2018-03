Stiri pe aceeasi tema

- Credinciosii ortodocsi si catolici sarbatoresc duminica Buna Vestire, ziua in care Arhanghelul Gavriil i-ar fi vestit Fecioarei Maria ca a fost aleasa de Dumnezeu sa dea nastere Mantuitorului Hristos. In popor, Buna Vestire este cunoscuta ca ziua cucului. Este si prima dezlegare la peste din Postul…

- Buna Vestire, cunoscuta si sub numele de Blagovestenie sau Ziua Cucului, se sarbatoreste pe data de 25 martie a fiecarui an si este o sarbatoare dedicata Maicii Domnului, informeaza Crestinortodox.ro. Aceasta zi este legata de o serie de traditii si obiceiuri specifice.

- Daca am avea ochi duhovnicesti si plini de agerime in a vedea la tot pasul cele oranduite de Iubitorul de oameni si Milostivul Dumnezeu, ne-am minuna si am striga din rasputeri, ca oarecand Profetul David, plin de Duhul Sfant: „Mari si minunate sunt lucrurile (lucrarile) Tale, Doamne, toate cu intelepciune…

- In 2018, Echinoctiul de primavara va fi marti, 20 martie, la 18.15, ora Romaniei. De la aceasta data, durata zilei va fi in continua creștere, iar cea a nopții in scadere, pana la data de 21 iunie, cand este solstițiul de vara. In Romania, ora de vara este corelata cu orarul de vara practicat in […]

- In emisiunea de astazi ne dorim sa va aducem primavara mai devreme in sufeletele dumneavoastra, avand invitat special pe muzeograf Ana-Maria Rața de la Muzeul Etnografic al Moldovei, Complexul Muzeal Național Moldova, care vorbește despre Atelierul de confecționat marțișoare, activitate care va avea…

- Ziua Indragostitilor 2018 a devenit o zi speciala în întreaga lume. În zilele noastre, de Ziua Indragostitilor sau Sfântul Valentin, oamenii sarbatoresc iubirea. Tradiția este legata de numele Sfântului Valentin, considerat patronul iubirii, al tinerilor…

- Credincioșii localitații Arpașu de Sus, județul Sibiu, au primit in Duminica Infricoșatoarei Judecați, vizita pastorala a Inaltpreasfințitului Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Inaltul oaspete a savarșit Sfanta Liturghie in biserica inchinata Maicii Domnului, inconjurat de…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului apara si legitimeaza utilizarea simbolurilor religioase in publicitate, si condamna Lituania din cauza faptului ca a amendat o companie care a folosit imagini cu Iisus si Fecioara Maria pe afise si pe internet pentru a-si vinde hainele, potrivit La Stampa.

- CHIȘINAU, 19 ian — Sputnik, C. S. Creștinii ortodocși din țara noastra sarbatoresc astazi Botezul Domnului Nostru Iisus Hristos. Din cauza prigoanei creștinilor din perioada comunista, generații întregi au fost lipsite de posibilitatea de a învața religia în școala.…

- Cateva sute de pelerini sunt au mers la manastirea Hodos-Bodrog pentru a participa la slujbele de sfintire a apei. Cu aceasta ocazie, s-au oficiat mai multe slujbe, printre care taina Sfantului Maslu, liturghia Sfantului Ioan Gura de Aur si Slujba Aghiasmei celei Mari. Pentru ca manastirea, aflata la…

- Sfântul Ioan Botezatorul este considerat cel mai mare și important între sfinți, dupa Fecioara Maria și este cel care a anunțat și pregatit timpul mesianic, cu alte cuvinte, cel care a anunțat venirea Mântuitorului pe pamânt. Sfântul Ioan Botezatorul se sarbatorește…

- Sfantul Ioan Botezatorul se sarbatorește in fiecare an pe data de 7 ianuarie, sarbatoarea fiind cunoscut și sub denumirea simpla de Sfantul Ion. Cu aceasta ocazie, tradiția populara considera ca s-au incheiat in mod oficial sarbatorile de iarna incepute de Sfantului Nicolae, pe data de 6 decembrie.…

- Sfantul Ioan Botezatorul este considerat cel mai mare și important intre sfinți, dupa Fecioara Maria și este cel care a anunțat și pregatit timpul mesianic, cu alte cuvinte, cel care a anunțat venirea Mantuitorului pe pamant. Astfel, din acest motiv, este considerat și numit in religie Inaintemergatorul…

- Tradiția de Boboteaza cere sfințirea apei. Pregatirea acestui moment se face, si astazi, cu multa atentie, in fiecare comunitate, informeaza Antena 1. Locul de desfasurare a slujbei se alege impreuna cu preotul satului, de obicei intr-un spatiu mai larg – unde sa fie cel putin o fantana -, in imediata…

- Boboteaza 2018.Boboteaza se sarbatoreste pe 6 ianuarie si reprezinta una dintre cele mai importante zile pentru credinciosi. Acestia comemoreaza botezul lui Iisus in raul Iordan, vazuta ca o manifestare catre lume a Fiului lui Dumnezeu (Aratarea Domnului).

- Potrivit tradiției de anul nou, cei care nu primesc colindatorii, vor avea parte de necazuri și saracie in anul ce vine. In ajunul Anului Nou, in Moldova, tineri și barbați proaspat casatoriți pleaca cu Plugul. Un obicei stravechi care este derivat din dintr-o practica primitiva, ”Plugușorul”…

- Scandal in București, pe Șoseaua Grozavești, in noaptea de Revelion. Un taximetrist care a refuzat sa ia un client și clientul nemulțumit au fost la un pas sa se ia la bataie. Suparat ca taximetristul l-a refuzat, barbatul s-a urcat pe capota mașinii. Taximetristul l-a ocolit initial si a incetinit.…

- Abuzul alimentar, precum și excesul de alcool și de substanțe psihoactive sunt foarte frecvente in perioada sarbatorilor și creeaza cele mai multe probleme de sanatate la trecerea dintre ani. Potrivit medicilor timișoreni, petrecerea de Revelion poate fi ratata daca nu se ține cont de anumite aspecte…

- In volumul „Nu regret, nu ma jelesc, nu strig”, fiica fratelui mai mare al liderului comunist povestește care era obiceiurile familiei Ceaușescu in noaptea de Revelion. Fiica lui Marin Ceausescu povestea in cartea ei ca oamenii ii trimiteau de sarbatori lui Ceaușescu tot ce aveau mai bun prin gospodarii. …

- O alta superstitie este ca Anul Nou trebuie sa te prinda cu haine noi pentru ca in urmatoarele 365 de zile sa primesti cat mai multe cadouri. Rosul este culoarea veseliei si a dragostei, asa ca obiceiul spune ca daca va imbracati in rosu de Noul An veti avea un nou an norocos si plin de iubire.…

- Cea mai puternica rugaciune de Revelion. Se rostește in noaptea dintre ani și face minuni. Prin aceasta rugaciune, Ii mulțumim lui Dumnezeu pentru ca ne-a ajutat sa trecem cu bine peste anul ce s-a sfarșit și Il rugam sa ne invredniceasca sa depașim cu bine necazurile ce ni se vor așterne inevitabil…

- Anul Nou inseamna, de fiecare data, un nou inceput pentru multi dintre noi. Rezolutii, promisiuni cu mana pe inima, in gand facute sau cu voce tare, prin toate ne propunem sa fim mai buni, mai intelepti, mai darnici, mai toleranti, mai atenti la prieteni si „neprieteni” si, mai presus de orice, sa…

- Pe 27 decembrie, Biserica Ortodoxa il praznuieste pe Sfantul Stefan, unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir crestin condamnat la moarte de autoritatile iudaice din Ierusalim.Traditia spune ca, in a treia zi de Craciun, rugaciunile adresate Sfantului Stefan fac minuni pentru suferinzi.

- Pe 25 decembrie sarbatorim Nasterea Domnului nostru Iisus Hristos, Craciunul fiind cea mai importanta, dar si cea mai iubita sarbatoare a romanilor. Tradiția spune ca in prima zi de Craciun copiii umbla cu steaua și nu mai sunt lasați sa colinde. Incepand cu prima zi de Craciun si pana la Boboteaza,…