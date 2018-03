Buna Vestire. IPS Teodosie slujeste, azi, alaturi de PF Daniel si alti ierarhi din Sfantul Sinod. Unde slujesc ierarhii din sud-estul Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata dupa amiaza el va participa la marsul pentru viata organizat pe strazile Iasului pentru a sustine lupta impotriva avortului. PF Daniel va ajunge la Iasi sambata, ora 12.00, cand va fi intampinat la Catedrala Mitropolitana dupa ce va ateriza la aeroport. De la ora 16.00, va avea loc ultimul parastas…

- "Pentru a marca împlinirea a 12 de existenta ai Mitropoliei Clujului, duminica, 25 martie 2018 de praznicul Bunei Vestiri, începând cu ora 9.30, un sobor de sase ierarhi, format din: IPS Andrei, Mitropolitul Clujului, IPS Ioan, Mitropolitul Banatului, IPS Timotei, Arhiepiscopul…

- Buna Vestire sau Blagovestenia, ziua in care Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelul Gavriil ca-l va naste pe Hristos, este sarbatorita in Postul Pastelui, fiind prima in care biserica acorda dezlegare la peste. Aceasta este prima sarbatoare din calendarul ortodox inchinata Maicii Domnului…

- Luni, 26 martie, Sfanta Liturghie a Darurilor mai inainte Sfințite va fi oficiata de catre IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la manastirea Strunga, incepand cu ora 17.00, nu cu ora 5,00, cum fusese anunțat anterior.

- Duminica, 25 martie a.c., de sarbatoarea Bunei Vestiri, va avea loc la Iași Proclamarea solemna a canonizarii Sfantului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și a Sfantului Gheorghe Pelerinul. La eveniment vor participa Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane,…

- Mii de credinciosi din Mitropolia Olteniei si-au indreptat pasii spre sfintele locasuri de inchinare si rugaciune in Duminica a 4-a din Postul Mare. Ierarhii olteni au slujit in aceasta duminica, inchinata de Biserica noastra Sfantului Cuvios Ioan Scararul, in eparhiile ...

- Sfanta Cuvioasa Parascheva este cinstita de Biserica Ortodoxa in fiecare an in data de 14 octombrie. In fiecare zi, un numar insemnat de credinciosi vin la Catedrala Mitropolitana din Iasi unde se inchina sfintelor sale moaste si se roaga pentru ei si pentru cei dragi.

- Mitropolitul Iosif Naniescu si nevoitorul Gheorghe Lazar au fost canonizati in cadrul sedintei Sinodului Bisericii Ortodoxe Romane de la București, din data de 5 octombrie 2017. Mitropolitul Iosif Naniescu, numit acum SFANTUL IOSIF CEL MILOSTIV, s-a nascut in Basarabia, la 15 iulie 1818, primind la…

- Despre Regele Mihai se stie ca era o persoana credincioasa. In scurta sa domnie, el a fost ctitorul mai multor biserici din Romania. Printre acestea este Catedrala Mitropolitana din Tminisoara, pe peretii careia a fost pictat portretul Regelui. Dupa abdicarea sa, comunistii au dat ordin sa fie distrus,…

- Un fost mitropolit al Moldovei va intra in randul sfintilor ortodocsi de la finalul acestei luni. Astfel, pe 25 martie va avea loc proclamarea canonizarii Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, urmand ca acesta sa fie sarbatorit pe data de 26 ianuarie. Impreuna cu fostul mitropolit al Moldovei…

- Astazi, in Duminica Sfintei Cruci, cei cinci inalti ierarhi din Sud Estul Romaniei, vor sluji dupa urmatorul program aflat de la Agentia Basilica, a Patriarhiei Romane: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopala din Constanta. Inaltpreasfintitul…

- Joi, 1 martie 2018, in biserica voievodala „Sfantul Mare Mucenic Dimitrie“ din orasul Harlau, judetul Iasi, a avut loc conferinta de primavara a preotilor slujitori din Protopopiatul Harlau, in prezenta Inaltpreasfintitului Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei.

- Statistic, este cel mai instarit preot din Romania, scrie reporteris.ro. Ciprian Otea, 42 de ani, deține grupul de firme Misavan, cu o cifra de afaceri cumulata de peste 10 milioane de euro. Producție și comerț al produselor de curațenie este principalul domeniu de activitate. „Una este pasiune,…

- Cel mai bogat preot din Romania nu este Preafericitul Daniel, ci un preot onorific, Ciprian Otea, care oficiaza slujbe la Catedrala Mitropolitana din Iași, informeaza reporteris.ro. Ciprian Otea a intrat in afaceri inca de cand era in facultate, iar acum a ajuns sa aiba vanzari de 10 milioane de euro…

- Pe 2 martie 2018 se implinesc 86 de ani de la trecerea la cele veșnice a Sfantului Nicolae Planas, ocrotitorul celor casatoriți. Ramas vaduv de tanar, Sfantul Nicolae Planas a slujit Sfanta Liturghie vreme de 50 de ani in fiecare zi, iar apoi mergea din casa in casa, pentru a ajuta cu milostenie familiile…

- Datorita conditiilor meteorologice nefavorabile, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, nu va oficia sambata, 3 martie, Sfanta Liturghie la manastirea "Sfantul Ioan Casian" din judetul Constanta, ci in data de vineri, 9 martie, incepand cu ora 8.30.In plus fata de cele anuntate anterior, duminica, 4…

- Azi, Biserica Ortodoxa se afla in Duminica Ortodoxiei, prima din Postul Mare.In urma cu putin timp, IPS Teodosie a finalizat Sfanta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta.Acum, dupa Sfanta Liturghie, ierarhul, preotii si credinciosii au plecat intr o procesiune…

- Arhiepiscopia Tomisului este surprinsa de evoluția unui dosar penal, iar ca urmare a chemarii lui IPS Teodosie la DNA Constanța, a ținut sa faca precizari. IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a fost audiat la DNA Constanța unde a dat explicații procurorilor anticorupție. Este vorba despre un nou…

- CHIȘINAU, 8 feb — Sputnik. Ierarhii Mitropoliei Munteniei si Dobrogei propun introducerea Sfintei Matrona din Moscova în calendarul Bisericii ortodoxe Române. Decizia a fost luata de sinodul Mitropoliei care s-a întrunit la reședința Patriarhala, ședința fiind prezidata…

- Primarul Mihai Chirica va lua luni legatura cu edilul Timisoarei, Nicolae Robu, pentru a vedea daca se va putea in continuare asigura legatura aeriana dintre cele doua orase. Primarul Iasului sustine insa ca nu trebuie sa ne punem baza doar in Blue Air, sugerand ca si alte companii ar putea veni cu…

- Institutul de Psihiatrie "Socola" Iasi va construi un "sat", care va avea case, magazine, parcuri si teren de sport, special pentru bolnavii de Alzheimer, prin implementarea unui proiect in premiera pentru Romania, costurile totale fiind de un milion de euro, transmite corespondentul Mediafax.

- Cine sunt clujenii cu salarii de peste 1.000 euro Aproape 283.000 de angajati romani au salarii de peste 1.000 de euro net pe luna, numarul acestora fiind de peste doua ori mai mare fata de acum cinci ani, conform calculelor realizate de Ziarul Financiar pe baza informatiilor de la Ministerul Muncii.…

- Astazi, in ziua Sarbatorii Intampinarii Domnului, ierarhii din Sud Estul Romaniei vor sluji dupa urmatorul program transmis de Agentia Basilica a Patriarhiei Romane: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Manastirea Pestera Sfantului Apostol Andrei, judetul Constanta.…

- Politistii locali vor putea purta camerele in buzunarul gecii sau la camasa, si le vor putea activa in orice moment in timpul desfasurarii activitatilor de mentinere a ordinii si linistii publice. Demn de mentionat este ca politistii locali au si camere de luat vederi pe autospeciale. „Vom putea stoca…

- Caravana productiilor cinematografice romanesti Romania - Republica Moldova - Cernauti, desfasurata sub numele "Centenarul Filmului Romanesc - 100 de ani, 100 de filme, 100 de orase", va fi lansata sambata, la Iasi, informeaza organizatorii. Asociatia ARTIS din Iasi si Asociatia Obsteasca…

- Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi – Muzeul de Istorie a Moldovei va invita sa vizitați, la Palatul Culturii, in perioada 1 februarie – 31 iulie 2018, expozitia foto-documentara „Comunismul in Romania”, organizata de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc…

- Pentru ca nu gaseste bani sa o construiasca, statul ar putea pune cruce Autostrazii Targu Mures – Iasi. Din cauza ca nu ar avea suficient trafic, creditorii internationali ezita sa finanteze cea mai scumpa sosea de mare viteza din Romania, estimata la noua miliarde de euro, potrivit surselor ECONOMICA.NET.…

- Insolvențele au crescut cu 9% in Romania. Clujul, in topul firmelor nou-inființate Numarul societatilor comerciale si persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a crescut in 2017 cu 8,73% fața de perioada similara a anului precedent, la 9.102 unitati, potrivit Oficiului National…

- Un agent de politie din Iasi a fost spitalizat, duminica, dupa ce a fost injunghiat de un barbat, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Anca Vijiac. Potrivit sursei citate, politistul in varsta de 33 de ani se afla in timpul liber intr-un club din Iasi, unde ar…

- Cartea de fața cuprinde editorialele publicate de autor in cotidianul „Ziua de Iași", in intervalul noiembrie 2008 - ianuarie 2010. Nicu Gavriluța observa foarte bine cum in peisajul comun și aparent insignifiant al vieții noastre cotidiene irump forme derivate ale sacrului. Se ...

- "'Fa ca legea sa inlocuiasca arbitrarul, fa ca legea sa fie tare'. Așa il indemna Mihai Kogalniceanu pe domnitorul Al. I. Cuza. Este un indemn care și-a pastrat vie semnificația. Astazi, cand destinul nostru european se fundamenteaza pe domnia statului de drept și pe egalitatea in fața legii, progresul…

- Miercuri, 24 ianuarie, se implinesc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Potrivit Arhiepiscopiei Tomisului, la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia de la ora 8.00 Sfanta…

- Ieri dimineata, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a savarsit Sfanta Liturghie la manastirea Dervent, judetul Constanta.Dupa slujba inaltul ierarh a oficiat parastasul la 40 de zile de la mutarea catre Domnul a Arhimandritului Paisie Fantaziu, inmormantat in cimitirul acestui asezamant monahal.Parintele…

- Anul 2017 a imbogațit calendarul creștin ortodox cu trei mari creștini romani. Pictorul bisericesc Parvu Mutu Zugravul, Mitropolitul Iosif Naniescu și mireanul Gheorghe Lazar au fost trecuți de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane in randul sfinților. Iata povestea „icoanelor cele mai vii ale…

- Ieri, crestinii ortodocsi au praznuit una dintre cele mai mari si mai importante sarbatori ale crestinatatii, Boboteaza. In aceasta zi, sunt sfintite apele, iar in localitatile situate la malurile raurilor preotii si credinciosii merg in procesiuni. Ceremoniile prilejuite de sarbatoarea Botezului Domnului…

- Aproximativ 10.000 de oameni au mers, sambata, pe faleza Cazonului din Constanta, unde Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, impreuna cu un sobor de preoti, a oficiat slujba de sfintire a apei, apoi, conform traditiei, a aruncat trei cruci in mare, acestea fiind recuperate de tinerii curajosi.

- Praznicul Botezului Domnului a adunat și in acest an o mare de credincioși la Catedrala Mitropolitana din Sibiu unde s-a savarșit, de catre de Inaltpreasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, impreuna cu un impresionant sobor de preoți și diaconi, Sfanta Liturghie.…

- Boboteaza reprezinta o sarbatoare importanta pentru creștinii ortodocși și catolici. Catolicii sarbatoresc pe 6 ianuarie Epifania, care simbolizeaza anunțarea nașterii lui Hristos regilor magi, care i-au adus daruri, aur, smirna și tamâie, iar ortodocșii celebreaza botezul Mântuitorului…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur va participa la o intalnire de lucru pe tema infrastructurii rutiere pentru Moldova care va avea loc vineri, 12 ianuariela Hotel Unirea din Iași. La discuții sunt invitați președintele Camerei Deputaților, primul ministru, Inaltpreasfințitul…

- Credinciosii sarbatoresc in zilele ce urmeaza Boboteaza si Sfantul Ioan BotezatorulAstazi este Ajunul Bobotezei iar, de la ora 5.00, IPS Teodosie a oficiat Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta. De la ora 7.00, Arhiepiscopul Tomisului a oficiat…

- Arhiepiscopia Tomisului pregateste pentru Boboteaza 150.000 de sticle cu apa sfintita, care vor fi impartite constantenilor, a precizat astazi in cadrul unei declaratii de presa, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.De Boboteaza, pe 6 ianuarie, la Catedrala Arhiepiscopala va avea loc Sfanta Liturghie…

- Seria sarbatorilor de iarna de apropie de final, iar Primaria a pregatit, deja, programul manifestarilor specifice Bobotezei: “Sambata, 6 ianuarie 2018, creștinii ortodocși și catolici sarbatoresc Boboteaza. Evenimentul va fi marcat și la Giurgiu, ca in fiecare an, de catre municipalitate și Episcopia…

- Astazi, in ziua praznicului Taierii imprejur cea dupa trup a Domnului si a sarbatorii Sfantului Ierarh Vasile cel Mare, 1 ianuarie 2018, cei cinci ierarhi din zona Sud Est a Romaniei, vor sluji dupa urmatorul program comunicat de agentia Basilica: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului,…