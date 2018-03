Stiri pe aceeasi tema

- In 2018, Echinoctiul de primavara va fi marti, 20 martie, la 18.15, ora Romaniei. De la aceasta data, durata zilei va fi in continua creștere, iar cea a nopții in scadere, pana la data de 21 iunie, cand este solstițiul de vara. In Romania, ora de vara este corelata cu orarul de vara practicat in […]

- Marți 13, doua semne rele care, alaturate, ne dau fiori de cele mai multe ori, parca ajungând sa ne gândim din ce în ce mai intens la lucrurile nefaste care se pot întâmpla într-o zi ca de de astazi. Însa, aceasta alaturare aduce ghinion cu adevarat sau este…

- Sfintii 40 de Mucenici sunt praznuiti de Biserica Ortodoxa, in fiecare an, pe data de 9 martie. Acesti mucenici au trait in vremea imparatului Licinius (308-324), prigonitor al crestinilor. Sfintii 40 de Mucenici erau soldati crestini si faceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata din

- In fiecare an, incepand cu prima zi de primavara, obiceiul spune ca fiecare persoana sa-și aleaga o zi intre 1 și 9 martie, numita baba, și, in funcție de cum va fi vremea in ziua respectiva, așa va fi intreg anul.

- Martisorul, care a fost inclus in lista reprezentativa a patrimoniului imaterial UNESCO la sfarsitul anului trecut si care potrivit unei legende ar fi fost tors de Dochia, este un simbol al trecerii de la iarna la primavara si un vestitor al innoirii, reprezentat de un snur impletit dintr-un fir…

- In credinta populara, Babele, noua la numar, isi au originea in povestea Dochia si ofera indicii despre cum va fi anul respectiv. Dochia este o divinitate agrara din panteonul autohton, in stransa legatura cu venirea primaverii, scrie Adevarul."In mentalitatea omului din satul traditional,…

- Dragobetele este ziua constituirii perechilor, atat pentru pasari, cat și pentru oameni. Asemenea unui sfant occidental, Valentin, amplasat in aceeași luna, dar puțin mai devreme, pe 14 februarie, sarbatoarea din 24 era menita sa asigure venirea unui an roditor, in ultima instanța, norocos. In plus,…

- DRAGOBETE. Superstitii si credinte populare de Dragobete. Pe 24 februarie se celebreaza Dragobetele, sarbatoarea iubirii la români. Ziua lui Dragobete, zeul tineretii, al veseliei si al iubirii are origini stravechi.

- In fiecare an, la 40 de zile de la Craciun, pe 2 februarie, crestinii ortodocsi praznuiesc Intampinarea Domnului. Sarbatoarea religioasa cinsteste ziua ducerii pruncului Dumnezeiesc la Templul din Ierusalim. Tot in aceasta zi spiritualitatea populara pastreaza sarbatoarea numita Stretenie sau Ziua Ursului.…

- In fiecare an, pe data de 30 ianuarie, sunt praznuiți Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gura de Aur. Aceasta sarbatoare semnifica unitatea creștinilor. Desi Biserica i-a pomenit separat in luna ianuarie, pe Sfantul Vasile in 1 ianuarie, pe Sfantul Grigorie in 25 ianuarie…

- Mitropolitul Andrei, cetațean de onoare al Dejului Inaltpreasfințitul parinte Andrei, Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolit al Clujului, Maramureșului și Salajului a primit titlul de cetatean de onoare al municipiului Dej. Proiectul a fost aprobat în prima sedinta…

- Sfantul Ioan Botezatorul este considerat cel mai mare și important intre sfinți, dupa Fecioara Maria și este cel care a anunțat și pregatit timpul mesianic, cu alte cuvinte, cel care a anunțat venirea Mantuitorului pe pamant. Sfantul Ioan Botezatorul se sarbatorește in fiecare an pe data de 7 ianuarie,…

- Boboteaza, sarbatorita, in ziua de 6 ianuarie, incheie ciclul sarbatorilor de iarna si are, pe langa intelesurile crestine – momentul nasterii spirituale a Mantuitorului – trasaturi de mare sarbatoare populara. 6 ianuarie este ziua in care a fost botezat Iisus Hristos de catre Ioan Botezatorul. Cu acest…

- Sfantul Ioan Botezatorul este considerat cel mai mare și important intre sfinți, dupa Fecioara Maria și este cel care a anunțat și pregatit timpul mesianic, cu alte cuvinte, cel care a anunțat venirea Mantuitorului pe pamant. Astfel, din acest motiv, este considerat și numit in religie Inaintemergatorul…

- Daca 2017 nu a fost atat de grozav pe cat v-ati fi dorit, poate ca ar trebui sa pasiti in noul an tinand cont de cateva traditii si superstitii care, conform credintei populare, va vor creste sansele de a avea un 2018 norocos.

- Nu te iarta daca parchezi ilegal, dar se pare ca pentru ei legea nu se aplica la fel. Doar așa se poate explica de ce polițiștii locali parcheaza chiar pe trecerea de pietoni. S-a intamplat recent, in sectorul 4, in zona Pieței Sudului. Grabiți sau nu, nimic nu le explica polițiștilor locali de la Poliția…

- ANUL NOU 2018. Anul 2018 bate la usa cu dorinte, planuri si sperante noi. Se vor îndeplini oare? Cu siguranta, vechile superstitii populare legate de noaptea dintre ani nu ne vor face sa pierdem nimic.

- Abuzul alimentar, precum și excesul de alcool și de substanțe psihoactive sunt foarte frecvente in perioada sarbatorilor și creeaza cele mai multe probleme de sanatate la trecerea dintre ani. Potrivit medicilor timișoreni, petrecerea de Revelion poate fi ratata daca nu se ține cont de anumite aspecte…

- Noaptea de Revelion este plina de traditii si surperstitii.A Chiar daca credem mai mult sau mai putin in ele, acestea sunt aproape intotdeauna respectate. Traditia spune ca asa cum veti intampina Anul Nou tot asa veti avea parte in anul urmator: daca veti tine de mana persoana iubita, veti avea parte…

- In traditia romanilor, Anul Nou, intampinat, in noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, se mai numeste Revelion sau seara Sfantului Vasile. Se spune ca in noaptea de Sfantul Vasile cerul se deschide de trei ori pentru cate o clipa. In traditia populara se spune ca Sfantul Vasile s-a rugat de Dumnezeu…

- In volumul „Nu regret, nu ma jelesc, nu strig”, fiica fratelui mai mare al liderului comunist povestește care era obiceiurile familiei Ceaușescu in noaptea de Revelion. Fiica lui Marin Ceausescu povestea in cartea ei ca oamenii ii trimiteau de sarbatori lui Ceaușescu tot ce aveau mai bun prin gospodarii. …

- O alta superstitie este ca Anul Nou trebuie sa te prinda cu haine noi pentru ca in urmatoarele 365 de zile sa primesti cat mai multe cadouri. Rosul este culoarea veseliei si a dragostei, asa ca obiceiul spune ca daca va imbracati in rosu de Noul An veti avea un nou an norocos si plin de iubire.…

- Traditii si superstitii de Anul Nou in Asia Anul Noul chinezesc este sarbatorit undeva intre 17 ianuarie si 19 februarie, cand este Luna Noua, „Yuan Tan”. Chinezii din intreaga lume participa la procesiuni pe strada, unde sunt aprinse mii de lanterne. Ei cred ca spiritele rele sunt peste tot in acea…

- Cea mai puternica rugaciune de Revelion. Se rostește in noaptea dintre ani și face minuni. Prin aceasta rugaciune, Ii mulțumim lui Dumnezeu pentru ca ne-a ajutat sa trecem cu bine peste anul ce s-a sfarșit și Il rugam sa ne invredniceasca sa depașim cu bine necazurile ce ni se vor așterne inevitabil…

- Noaptea de Revelion este plina de traditii, obiceiuri, dar si surperstitii. Aproape in fiecare colț al globului atat adulții, cat și copiii așteapta miracolele de Anul Nou. In Anul Nou sunt concepute cele mai secrete dorințe și cu mare credința se așteapta implinirea lor. Citește și MESAJE DE ANUL NOU…

- Andra, care a marturisit ce iși dorește cu ocazia sarbatorilor de iarna, le-a oferit fanilor sai un detaliu mai puțin cunoscut despre ea. Artista a dezvalut care este culoarea sa preferata. Este vorba despre culoarea roșe, pe care a purtat-o pe durata vacanței de iarna aproape in fiecare zi. In plus,…

- Ce TREBUIE sa faci in noaptea de REVELION Batranii sunt de parere ca de REVELION este neaparat nevoie sa ai bani in buzunar, daca iti doresti ca anul nou sa fie bun si prosper. Atentie insa, nu iti pune in buzunare bani marunti de revelion deoarece trebuie sa ai doar bani mari in buzunar.…

- Pe 27 decembrie, Biserica Ortodoxa il praznuieste pe Sfantul Stefan, unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir crestin condamnat la moarte de autoritatile iudaice din Ierusalim.Traditia spune ca, in a treia zi de Craciun, rugaciunile adresate Sfantului Stefan fac minuni pentru suferinzi.

- Sfantul Stefan-Cel Incununat este praznuit in fiecare an pe 27 decembrie. Conform Noului Testament, Stefan se tragea din Ierusalim si avea origini iudeice. In Romania, in unele locuri din Muntenia gospodinele pregatesc asa-numitele Painici ale lui Stefan, facute in forme rotunde, dintr-un aluat foarte…

- Sfantul Ștefan este sarbatorit a treia zi de Craciun. Numele Stefan inseamna in greaca veche cununa lui Dumnezeu. 400 de mii de romani isi sarbatoresc onomastica, pe 27 decembrie. Numele Stefan vine de la grecescul Stephanos care inseamna „coroana”, „ghirlanda” sau „cununa” cu care erau incununati invingatorii.…

- Pe 25 decembrie sarbatorim Nasterea Domnului nostru Iisus Hristos, Craciunul fiind cea mai importanta, dar si cea mai iubita sarbatoare a romanilor. Tradiția spune ca in prima zi de Craciun copiii umbla cu steaua și nu mai sunt lasați sa colinde. Incepand cu prima zi de Craciun si pana la Boboteaza,…

- TRADITII DE CRACIUN 2017. Traditia împodobirii bradului este un obicei preluat la jumatatea mileniului trecut de la triburile germanice. Crestinii interpreteaza prin împodobirea bradului primirea în casa a Sfintei Treimi.

- Craciunul se apropie cu pasi repezi, dar inainte de toate, vine Ajunul Craciunului, zi in care majoritatea romanilor inca fac ultimele pregatiri pentru marea sarbatoare. Iata, totusi, cateva traditii, obiceiuri si superstitii de Ajunul Craciunului. Se spune ca pentru a avea noroc, in anul ce bate la…

- Originile sarbatorii Craciunului Craciunul este sarbatoarea crestina asociata cu nasterea lui Iisus Hristos. Originile Craciunului sunt diverse si difera in functie de cultura, religie, istorie si societate. Craciunul este sarbatorit pe 25 decembrie deoarece este aproape de Solstitiul de Iarna, una…

- Toti crestinii celebreaza luni Nasterea lui Hristos. La noi, Craciunul incheie postul de 40 de zile si deschide un ciclu de 12 zile, care se termina la Boboteaza. Acest interval asigura trecerea anului vechi spre noul an. Traditia populara spune ca acum se deschid cerurile si mormintele,…