Buna dimineata! 100 de mesaje si SMS-uri pentru EL si pentru EA Ai la dispozitie 100 de mesaje pe care le poti trimite pe SMS sau pe WhatsApp. Inspira-te de aici! Buna dimineata mesaje / SMS pentru persoana iubita Buna/ SMS pentru persoana iubita M-am trezit cu gandul la zambetele, rasul si fericirea ta! Tot ce vreau sa iti spun e ca te iubesc foarte mult! Buna dimineata, dragostea mea! *** Esti primul meu gand care-mi vine in minte atunci cand ma trezesc. Buna dimineata! *** Cineva mi-a spus ca o ora dureaza 60 de minute si un minut dureaza 60 de secunde.... Dar nimeni nu mi-a zis ca o secunda fara tine dureaza o vesnicie. Buna dimineata, iubire! … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

