Bumbești-Jiu, orașul zecilor de „arhitecți”! Proprietarii de la bloc, acuzați că și-au construit balcoane urât, prost și ilegal

Un cetațean din orașul Bumbești-Jiu a sesizat Gorj-Domino ca in localitatea in care iși are domiciliul, vecinii sai de bloc, și nu numai, construiesc haotic, fara forme legale și extrem de urat, incropindu-și balcoane care deranjeaza atat ca forma cat și ca estetic. Omul a susținut ca nu se poate odihni noapte cand ploaia cade zgomotos pe acoperișurile de tabla ori de plastic ale acestor balcoane urate dar pe care cei de la Urbanism se fac ca nu le vad. Reprezentanții acestui serviciu din Primaria Bumbești-Jiu susțin insa ca amenzile pentru cei care construiesc ilegal sunt cuprinse intre… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

