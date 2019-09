Stiri pe aceeasi tema

- Supa de pui cu galuște. Rețeta tradiționala. Cine poate refuza o farfurie cu supa de pui cu galuște? Banuim ca nimeni. Extrem de gustoasa și de sanatoasa, aceasta rețeta tradiționala este printre preferatele romanilor.

- Dieta ta din zilele calduroase este alcatuita din multe legume si fructe, produse lactate si verdeturi? Iti recomandam sa incerci o reteta foarte simplu de facut, ce contine vitaminele de care organismul tau are nevoie in anotimpul cald, ardei umpluti cu branza si marar. O poti prepara ca gustare sau…

- Este sezonul in care ne bucuram de gustul proaspat al legumelor romanești și perioada in care gospodinele incep pregatirea bunataților pentru iarna. Zacusca de vinete se afla in topul celor mai gustoase preparate din camara in sezonul rece, ușor de pregatit și cu un gust inconfundabil de legume coapte.…

- Vrei sa manânci o musaca greceasca adevarata? În acest articol, îți vom prezenta modul tradițional de preparare a acestei rețete. Pui umplut cu crema de brânza, usturoi și arpagic Cele mai gustoase rețete de salata cu fasole Rețeta de dovlecei gratinați…

- Combinația de negresa cu crema de branza este printre preferatele gospodinelor, iar daca mai adaugam și ceva fructe, ca la aceasta rețeta de Negresa cu crema de branza și zmeura, deliciul va fi maxim!

- Calugarii care pregatesc masa la Sihastria Putnei, din comuna cu acelasi nume a judetului Suceava, sunt apreciati pentru bucatele gustoase pe care le pun in farfuriile oaspetilor lacasului de cult.

- In opinia unui cititor al campeniinfo.ro kitsch-ul și prostul giust au ajuns la apogeu la actuala ediție a Zilelor orașului Campeni. Expoziție de limuzine de lux alaturi de gratare fumegande pe care se prajesc carnați și hamsii! ”Viziunea Primariei Campeni pentru “Zilele orasului”: expozitie Mercedes-Benz,…

- Asadar, pentru aluat aveti nevoie de 225 g faina, 125 g unt foarte rece, taiat cubulete, 3-4 linguri de apa rece ca gheata, 1 strop de sare. Framantati repede, faceti o minge, tineti aluatul la rece macar jumatate de ora, intindeti o foaie, imbracati forma (23 de cm, la cantitatile de mai sus) si coaceti…