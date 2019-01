Bulz ca la Rumeantev Ingrediente Bulz ca la Rumeantev 400 g malai

500 g branza

100 g unt

150 ml smantana

6 oua

apa, sare, piper alb (sau paprika ) Mod de preparare Bulz ca la Rumeantev

Pasul 1: facem o mamaliguta mai moale din apa clocotita, sare si 1 lingura de unt adaugata la sfarsit.

Pasul 2: luam un vas rezistent la caldura si asezam un strat de mamaliguta, un strat de branza rasa (de oi, de vaci, mixta, de care avem), smantana si cubulete de unt.

Pasul 3: reptam operatiunea pana terminam ingredientele: la sfarsit vom pune un strat de branza, smantana, cubulete… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

