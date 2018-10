Bullying-ul, interzis prin lege. Deputatii au adoptat proiectul referitor la violenta psihologica in scoli "In unitatile de invatamant si in toate spatiile destinate educatiei si formarii profesionale sunt interzise comportamentele care constau in violenta psihologica – bullying", potrivit proiectului normativ de modificare a legii educatiei nationale. in cadrul programelor de formare continua a personalului didactic se vor introduce sesiuni de informare/teme/ cursuri de perfectionare asupra problemelor legate de violenta psihologica - bullying, in vederea dobandirii de competente in identificarea acestora si a capacitatii de aplicare a unor strategii educationale ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

- Plenul Camerei Deputatilor din Romania a adoptat, miercuri, un proiect de lege care interzice comportamentele care constau in violenta psihologica - bullying - in unitatile de invatamant si in toate spatiile destinate educatiei si formarii profesionale.

