Bulibasa la pescuit SE DUCE BULIBASA LA PESCUIT. COBOARA TIGANUL DIN MERCEDESUL 600 SEL, SCOATE MULINETA DE AUR ULTIMUL RACNET, CU FIR DE MATASE NATURALA SI AC DE DIAMANT, SI DA LA PESTE. CAND, CE SA VEZI, MINUNATIE: PRINDE PESTISORUL DE AUR! – STII EU SUNT PESTISORU’ DE AUR CU ALEA 3 DORINTE… LA CARE BULIBASA RASPUNDE: – ZI REPEDE CE VREI, SARACULE, CA AM TREABA! Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

- Din poarta in poarta. Așa sunt plimbați unii amatori de pescuit sportiv care și-au propus sa iși incerce undițele pe malul Dunarii. La Buzau, la biroul care elibereaza permisul de pescuit nu lucreaza nimeni. Nici filiala regionala a Agentiei Nationale de Pescuit si Acvacultura Muntenia nu poate elibera…

- Din poarta in poarta. Asa sunt plimbati unii amatori de pescuit sportiv care si-au propus sa isi incerce unditele pe malul Dunarii. La Buzau, la biroul care elibereaza permisul de pescuit nu lucreaza nimeni. Nici filiala regionala a Agentiei Nationale de Pescuit si Acvacultura Muntenia nu poate elibera…

- Sambata, 10 martie, au fost aplicate 8 sanctiuni contraventionale in valoare de 3.800 lei. Totodata, 4 permise de pescuit au fost ridicate pe o perioada de 90 de zile. Prins cu plase monofilament Un oradean a fost prins in timp ce utiliza doua plase monofilament de cate 3 metri fiecare,…

- Importat de Liviu Dragnea de la defunctul partid Romania Mare infiintat de Corneliu Vadim Tudor, Codrin Stefanescu urla din toate puterile si-l ameninta pe camaradul sau Liviu Dragnea care este pregatit sa-l arunce pe traseist peste bord. In vadita pierdere de teren Codrin Stefanescu, a lansat, miercuri…

- Comisia Europeana va decide miercuri daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane, afirma surse europene citate de agentia ANSA, scrie Mediafax.Membrii…

- Membrii Comisiei Europene vor decide miercuri eventualele sanctiuni, care ar urma sa fie comunicate public joi, au declarat surse din institutii europene citate de agentia ANSA. Karmenu Vella, comisarul UE pentru Mediu, Afaceri maritime si Pescuit, a amintit ca membrii Comisiei Europene "au…

- La data de 5 martie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au fost sesizați cu privire la faptul ca in cursul nopții persoane necunoscute ar fi patruns prin efracție in incinta unei societați comerciale și ar fi sustras mai multe articole pentru pescuit. In urma investigațiilor efectuate,…

- Romania va solicita pentru sectorul de pescuit si acvacultura, dupa 2020, asigurarea unui nivel de finantare similar cu cel acordat in actuala perioada de programare, cresterea valorii adaugate in sector prin utilizarea fondurilor europene si simplificarea procedurilor privind implementarea tehnica…

- Pentru ca primavara se apropie cu pasi repezi, Consiliul Judetean (CJ) Galati organizeaza si in acest an concursul de pescuit ”Cupa Martisorului”, concurs rezervat exclusiv doamnelor si domnisoarelor, la balta Zatun. Potrivit presedintelui CJ, Costel Fotea, cel mai probabil, concursul va fi organizat…

- de promovare la Timișoara (13.02.2018) și la Craiova (15.02.2018) Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale au continuat acțiunile de promovare a oportunitaților de finanțare europene prin organizarea unor noi intalniri de lucru la Timișoara și la Craiova. La aceste evenimente…

- Deja este un fapt bine-cunoscut… La 12 ani de la aderarea la Uniunea Europeana, Romania va prelua, incepand cu 1 ianuarie 2019, Președinția Consiliului Uniunii Europene. „Deținerea Președinției Consiliului UE va fi o premiera pentru țara noastra și o oportunitate de a demonstra capacitatea de a indeplini…

- Bucuresti, 18 feb /Agerpres/ - Peste 500 de kilograme de peste fara documente legale, 87 de plase si unelte de pescuit si 12 ambarcatiuni au fost ridicate de politisti, in urma actiunilor desfasurate pentru protejarea fondului piscicol in perioada 9 - 14 februarie, informeaza IGPR. In…

- Dupa ce newsbv.ro a publicat videoclipurile in care un polițist local batea crunt un om al strazii intr-un birou, noi informații, despre ce se intampla la Poliția Locala Brașov, ne-au parvenit pe mai multe surse. Astfel, un cititor ne-a trimis fotografia alaturata, unde se vede mașina Poliției Locale…

- Politistii de frontiera tulceni au depistat in ultimele zile patru cetateni romani care au pescuit peste 510 kilograme peste, folosindu-se de 1.860 m plase tip monofilament, fara sa detina documentele legale. * In data de 13.02.2017, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei…

- Zeci de politisti si jandarmi au descins luni dimineata in mai multe locatii din Murgeni, un oras din Vaslui, unde aproape jumatate din populatie este de etnie roma. Fiul bulibasei din Murgeni si un alt tanar de 17 ani au fost retinuti pentru 24 de ore. Potrivit reprezentantilor IPJ Vaslui acestia sunt…

- Politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Pogoanele, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza de competenta, au depistat cinci barbati din Rusetu, cu varste cuprinse intre 27 si 52 de ani, in timp ce efectuau activitati de pescuit cu plase confentionate artizanal.

- Societatea Litoral Sun Tour SRL intentioneaza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral aviz de gospodarire a apelor pentru proiectul privind supraetajarea unei pensiuni. Mai exact, este vorba despre proiectul "Supraetajare pensiune ecologica pentru pescuit pe malul lacului Siutghiol,…

- Politistii de frontiera tulceni au descoperit intr un atelaj hipo, condus de un cetatean roman, 15 unelte din plasa tip monofilament, interzise la detinere, in care se aflau peste 250 kilograme peste, pentru care barbatul nu detinea documente legale. In data de 06.02.2018, in jurul orei 15:00, un echipaj…

- Cei doi tineri au tras o sperietura sora cu moartea cand apa a adus langa ei trupul unei femei. Ei au sunat imediat la 112. La fața locului a sosit un echipaj de pompieri care a scos trupul femeii din apa barajului. Asupra femeii decedate nu au fost gasite acte de identitate, astfel ca pana…

- Traian Basescu ii acuza de incompetenta pe Liviu Dragnea si pe noul Guvern Dancila dupa ce ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a iesit astazi cu declaratii referitoare la legea salarizarii si efectele „revolutiei fiscale”.

- De o sperietura zdravana a avut parte luni dimineața angajatul unei balastiere de pe malul Jiului, in zona Castrului Roman, dupa ce a vazut in apa raului plutind trupul unui necunoscut. Șocant era faptul ca barbatul inecat era...

- "Ministerul este autoritate de coordonare in Romania pentru fondurile europene, fie ca ne referim la fondurile europene structurale si de investitii 2014-2020 (fondurile ESI: Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European pentru Agricultura si…

- Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a fost reinființat ca minister de sine statator prin Ordonanța 1/31.01.2018 pentru aprobarea unor masuri de reorganizare in cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative. Ministerul este autoritate de coordonare in Romania…

- Timp de doua luni, persoanele interesate care vor sa atraga fonduri europene prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime pot primi intre 5.000 si 80.000 de euro pe proiect. Intentia Uniunii Europene este de...

- In anul 2016, flota de pescuit a Uniunii Europene numara 83.734 de vase cu o capacitate totala de 1,6 milioane tone insa ponderea ocupata de flota de pescuit a Romaniei era de doar 0,2%, in...

- Cei care solicita fonduri europene pot primi prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 pana la patru milioane de euro pe proiect prin masura II.2 ” Investitii productive in acvacultura”, conform anuntului publicat de Directia Generala de Pescuit – Autoritatea de Management…

- Solicitantii de fonduri europene pot primi prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM) 2014-2020 pana la 4 milioane de euro pe proiect prin masura II.2 "Investitii productive in acvacultura", potrivit anuntului publicat de Directia Generala de Pescuit - Autoritatea de Management…

- Politistii de la Transporturi, cu suportul operativ al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, au identificat noua barbati banuiti de furt calificat, detinerea, transportul sau comercializarea fara documente legale a pestelui si altor vietiutoare acvatice provenite din pescuit. In urma unui…

- Trei romani au crezut ca au dat lovitura vitii lor, dupa ce au golit de peste un lac din Italia. Insa, ce sa vezi? Autoritatile au intrat pe fir. Barbatii au fost reținuți, dupa ce au pescuit intr-o zona protejata, folosind mai multe cabluri de curent, potrivit vocedimantova.it.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Serban Cantacuzino” al județului Prahova atrage atenția cetațenilor asupra pericolului la care se expun prin practicarea activitaților de agrement pe suprafața inghețata a raurilor, iazurilor, lacurilor, barajelor și canalelor colectoare din județ, intrucat…

- Un anunț cu titlul ”angajez prim-ministru” a fost postat, marți, pe OLX, liderul pieței de anunțuri din Romania, intre beneficii numarandu-se ”spor de rușine” și ” o partida de pescuit in insula Belina”. Iata anunțul: Partidul Social-Democrat recruteaza prim-ministru pentru Guvernul Romaniei. Cerințe:…

- Bacauanii pasionați de natura, pescuit recreativ, cunoașterea zonelor cu potențial turisitc și de agrement din zona se vor putea pune la curent cu astfel de aspecte prin intermediul publicației ”Natura Bacau” pe care membrii Centrului Regional de Ecologie (CRE) Bacau au lansat-o vineri seara, 12 ianuarie.…

- O patrula de politie din cadrul Sectiei 1 Rurala a depistat, la data de 10 ianuarie a.c., in jurul orei 19:00, in extravilanul comunei Branistea, in zona barajului de protectie a baltii Lozova, doi barbati de 18 si 21 ani care, folosind o plasa de tip monofilament, au pescuit cantitatea de 58 kg. peste.…

- Zona Marii Negre beneficiaza de un plan de amenajare a spatiului maritim, realizat in colaborare cu Bulgaria, prin intermediul unui proiect finantat din fonduri europene, informeaza joi Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene intr-un comunicat de presa remis…

- Senatorul PSD Liviu Tit Brailoiu a depus in luna decembrie a anului trecut o initiativa legislativa care prevede trecerea Lacului de acumulare Gradinari, inclusiv digurile de contur Zorile si Podisoru, parau Valea Ilfovat si a barajului Gradinari, din domeniul pbulic al statutului si din administrarea…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Traian Richard Branovici, administrator al SC Ariana Turism SRL, pentru savarșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credința de documente…

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii anunta prelungirea termenului de valabilitate a tuturor actelor de reglementare emise in anul 2017, utilizate in activitatea de pescuit comercial in perimetrul R.B.D.D., pana la data de 31.05.2018 Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii ARBDD…

- Un pescar a avut parte de aventura vieții lui, atunci când era la pescuit într-o zi pe un lac. Se întâmpla în Rusia, acolo unde pescarii au avut parte de surpriza de a zari doi pui de urs care încercau sa se urce în barca, fiind epuizați și în…

- Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Vasile Dincu a afirmat, dupa ce a fost audiat la DNA, ca a fost o data sau de doua ori la pescuit la Lacul Belina cu Liviu Dragnea. Dincu a precizat ca a fo...

- Fostul vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale Vasile Dincu s-a prezentat joi la sediul Directiei Nationale Anticoruptie pentru a fi audiat de procurori anticoruptie ca martor in dosarul Belina. Dincu a spus ca a fost intrebat de procurori daca stie cine este proprietarul insulei Belina, acesta…

- Fostul vicepremier Vasile Dâncu a fost audiat, joi, în calitate de martor, în dosarul Belina.Clujeanul a precizat ca a fost întrebat de procurori daca stie cine este proprietarul insulei, spunând ca nu detine aceste informatii, însa recunoscând…

- Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Vasile Dincu a afirmat joi, dupa ce a fost audiat la DNA, ca a fost o data sau de doua ori la pescuit la Lacul Belina cu Liviu Dragnea. Intrebat de...

- Fostul vicepremier al Romaniei Vasile Dancu a fost audiat la DNA in dosarul Belina, joi, cu referire la vizite ale sale pe insula. Vasile Dancu a confirmat la ieșirea de la audieri ca a fost martor in acest dosar și ca a avut doua vizite pe insula Belina. Mai precis, a explicat fostul demnitar, ar fi…

- Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Vasile Dincu s-a prezentat joi la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, pentru a fi audiat de procurori in dosarul Belina in calitate de martor.„Am fost la pescuit cu Dragnea la pescuit”, a spus Dincu, la ieșirea de la DNA. DNA efectueaza…

- Peste 60% din investitiile publice din Romania sunt create prin fonduri europene, a declarat, luni, comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, in cadrul „Galei Fondurilor Structurale”, potrivit Agerpres. „In Romania, peste 60% din investitiile publice sunt create prin fonduri europene.…

- In scopul atragerii tinerilor pentru a lucra in agricultura, acvacultura și industria alimentara, in Senatul Romaniei a fost adoptat un proiect de lege prin care, in baza unui program care se va derula in perioada 2018-2020, angajatorii vor beneficia de subvenții pentru tinerii angajați și de reducerea…