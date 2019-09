Bulgaroaica Kristalina Georgieva a devenit oficial sefa FMI Economistul bulgar Kristalina Georgieva a devenit, miercuri, in mod oficial, primul director general al Fondului Monetar International (FMI) provenit dintr-o economie emergenta, cu obiectivul declarat de a ajuta statele membre sa faca fata incetinirii economice.



Mandatul sau va incepe la 1 octombrie si va dura cinci ani, transmit AFP si Reuters.



"Cresterea economica mondiala continua sa fie dezamagitoare, tensiunile comerciale persista, povara datoriei se agraveaza in multe tari", a declarat Kristalina Georgieva dupa nominalizarea sa in postul de director general de catre Consiliul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

