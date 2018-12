Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul bulgar al Apararii a propus vineri guvernului sa negocieze cu Statele Unite cumpararea a opt avioane de lupta americane F-16V Block 70, a anuntat viceministrul Atanas Zaprianov, informeaza France Presse, citata de Agerpres .

- Stan Lee, scenaristul american care a creat pentru editorul Marvel Comics personaje emblematice, precum Spider-Man, X-Men si Hulk, a murit luni la varsta de 95 de ani, potrivit presei din Statele Unite, informeaza France Presse. Stan Lee a murit luni dimineata intr-un spital din Los Angeles, au scris…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a condamnat vehement un atac comis de Arabia Saudita in Yemen cu armament cumparat din Statele Unite, afirmand ca este "oribil" ca armata saudita "nu stie sa utilizeze armele" americane, informeaza site-ul Axios.com.

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a autorizat utilizarea trupelor și a altor resurse militare la granița dintre SUA și Mexic, au declarat vineri oficialii S.U.A., susținand lupta președintelui Donald Trump impotriva migranților care calatoresc spre Statele Unite, anunța agenția Reuters.

- Belgia a ales avioane de lupta F-35 produse de compania americana Lockheed Martin, in detrimentul aeronavelor Typhoon ale consortiului european Eurofighter si Rafale ale producatorului francez Dassault, pentru a-si inlocui flota imbatranita de avioane F-16, a anuntat joi guvernul belgian, transmite…

- Avioane americane, cautate in Arges! Muzeul Național de Istorie a Romaniei a semnat in luna august un parteneriat cu Agenția de Evidența Prizonieri de Razboi / Disparuți in Misiune, din cadrul Departamentului de Aparare ...