Bulgaria: Zeci de arestări în cadrul unei operaţiuni împotriva finanţării terorismului internaţional Autoritatile bulgare au retinut 43 de persoane in diferite orase din tara in cadrul unei operatiuni impotriva finantarii terorismului international, au anuntat vineri surse din procuratura citate de BTA.



Potrivit anchetatorilor bulgari, "dinspre si catre Bulgaria s-au facut transferuri clandestine de bani in sume mari prin intermediul asa-zisului sistem 'hawala', in cadrul unui grup infractional international".



Raziile continua la Sofia, Plevna, Blagoevgrad, Razgrad, Haskovo, Plovdiv si Loveci. Tribunalul penal de specialitate a emis 126 de mandate de perchezitie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vreme extrema! Avertisment de calatorie pentru romani. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie și Hidrologie local, in perioada 4 –…

- Romanii care ajung in Bulgaria in zilele de 4 și 5 ianuarie sunt avertizați ca, in aceasta perioada, 15 regiuni vor fi afectate de caderi insemnate de precipitatii sub forma de ninsoare, insotite de vant puternic. Intr-un comunicat transmis joi seara, MAE informeaza ca in Bulgaria au fost emise cod…

- Bulgaria va organiza o licitatie, la inceputul anului viitor, prin care doreste sa atraga 10 miliarde de euro de la un investitor, pentru a construi o centrala nucleara la Belene, unul dintre cele mai sarace orase ale tarii, pentru a-si acoperi nevoile energetice, scrie Bloomberg. Proiectul prevede…

- "Autoritatile de resort, Vama, Politia de Frontiera, ANAF, CNAIR, Politia Romana, Politia Locala, Consulatul Romaniei la Sofia cat si Ambasada Romaniei la Sofia nu sunt in masura sa gestioneze cel mai mare blocaj al camioanelor de mare tonaj care se afla la trecerea frontierei Giurgiu-Ruse. Aproximativ…

- Aproximativ 2.000 de camioane așteapta pe DN 5, pe o distanța de 40 de kilometri, sa treaca frontiera in Bulgaria, pentru aceasta operațiune estimandu-se un timp de trecere de minimum 72 ore, potrivit unui comunicat de presa transmis joi de FORT, o asociație a transportatorilor informeaza mediafax.Citește…

- Bulgaria va fi afectata pe parcursul zilei de luni si marti de caderi insemnate de precipitatii sub forma de ninsoare si ploaie, pe alocuri insotite de vant puternic, a anuntat Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, conform Ministerului roman al Afacerilor Externe, intr-un comunicat de presa.…

- Un cutremur de magnitudine ML 2.6 a fost inregistrat de seismografele Institutului National de Geofizica NOTTSI Sofia, la numai doi kilometri adancime, la ora 00.13. Epicentrul a fost localizat la coordonatele 41.76 N ; 23.71 E, la aproximativ 110 kilometri S de Sofia, 58 km SE de Blagoevgrad si 20…

- Banca Nationala a Bulgariei a anuntat, luni, ca 10 din cele 22 de banci comerciale din tara vecina vor trebui sa isi constituie rezerve suplimentare de capital, in conditiile in care autoritatile de la Sofia intentioneaza sa adere la zona euro, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Banca Centrală…