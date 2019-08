Bulgaria vrea să cumpere 150 de vehicule blindate Tara din Balcani, care s-a alaturat NATO in 2004, a trimis Germaniei, Finlandei, Frantei si Elvetiei invitatii de participare la o licitatie in valoare maxima de 1,46 miliarde de leva (836,24 milioane de dolari), a precizat ministerul intr-un comunicat.



Printre potentiali furnizori se numara Artec (Germania), un joint-venture format din Rheinmetall si Krauss-Maffei Wegmann, Nexter (Franta), Patria (Finlanda) si General Dynamics Land System-Mowag (Elvetia).



Sofia solicita producatorilor sa prezinte oferte pana la 31 octombrie, in timp ce tara de la Marea Neagra intentioneaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul elvetian a propus miercuri autorizarea importurilor pe piata gri, ca o modalitate pentru a reduce preturile ridicate care ii afecteaza pe consumatorii elvetieni, care deseori platesc mai mult decat vecinii lor din Germania si Franta pentru aceleasi produse, transmite Reuters. Asa-numitele…

- Romanii din strainatate se solidarizeaza inaintea alegerilor europarlamentare și a referendumului de duminica. Pe Facebook, aceștia au creat un grup in care șoferii se ofera sa-i ajute pe conaționalii care nu pot ajunge singuri la secțiile de votare. Grupul creat pe Facebook se numește VOLUNTARI- ȘOFERI…

- Campionatul Mondial de hochei pe gheața 2019, Grupa Mondiala, are loc in Slovacia, la Bratislava și la Kosice, intre 10 și 26 mai. Suedia trebuie sa-și apere trofeul cucerit anul trecut. Meciurile se pot vedea pe youtube. Sferturi de finala 23 mai 17.15 Canada - Elveția 2-2 Cele mai mai surprize din…

- Campionatul Mondial de hochei pe gheața 2019, Grupa Mondiala, are loc in Slovacia, la Bratislava și la Kosice, intre 10 și 26 mai. Suedia trebuie sa-și apere trofeul cucerit anul trecut. Meciurile se pot vedea pe youtube. 20 mai Grupa A/ 17.15 FRA vs GBR Grupa B/ 17.15 SWE vs LAT Grupa A/ 21.15 CAN…

- Campionatul Mondial de hochei pe gheața 2019, Grupa Mondiala, are loc in Slovacia, la Bratislava și la Kosice, intre 10 și 26 mai. Suedia trebuie sa-și apere trofeul cucerit anul trecut. Meciurile se pot vedea pe youtube. 18 mai 13.15 DEN - SUA 13.15 LAT vs RUS 17.15 CAN vs GER 17.15 ITA vs NOR 21.15…

- Armata franceza nu are momentan planuri pentru suspendarea activitaților de formare militara din Irak, a transmis miercuri o sursa din Ministerul Apararii francez, citata de Reuters potrivit mediafax. „Nu exista o schimbare in ceea ce privește angajamentul Franței in acest moment”, a declarat…

- Iranul a notificat saptamana trecuta China, Franta, Germania, Rusia si Marea Britanie in legatura cu decizia sa de a inceta indeplinirea unora dintre aceste angajamente, la un an dupa ce SUA s-au retras unilateral din acord si au reinstituit sanctiuni impotriva Teheranului.In cadrul acordului,…

- Meciurile din Divizia de top a Campionatului Mondial incep azi, in Slovacia. Bratislava și Kosice sunt cele doua orașe gazda ale intrecerii. In primul se desfașoara grupa A, din care fac parte Canada, SUA, Finlanda, Germania, Slovacia, Danemarca, Franța și Marea Britanie, iar in cel de al doilea Grupa…