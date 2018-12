Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria va organiza o licitatie, la inceputul anului viitor, prin care doreste sa atraga 10 miliarde de euro de la un investitor, pentru a construi o centrala nucleara la Belene, unul dintre cele mai sarace orase ale tarii, pentru a-si acoperi nevoile energetice, scrie Bloomberg.

- Bulgaria, cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, vrea sa relanseze proiectul centralei nucleare de la Belene in conditiile in care Guvernul de la Sofia sustine ca nu poate tine pasul cu cererea de electricitate in alt fel, informeaza Bloomberg, potrivit agerpres.ro.citește și: Detalii…

- O companie privata a lansat prima stație electrica de transformare greenfield din aria sa de distribuție. Distributie Energie Oltenia, care face parte din Grupul ceh CEZ, a inaugurat Statia electrica de transformare 110/20 kV pentru Zona Industriala de Est Craiova (ZIEC), prima lucrare de…

- Costul estimat al instalatiilor este de circa 14 miliarde yuani (2,031 miliarde dolari, 1,784 miliarde euro). Conform informatiilor citate de Global Times, constructia centralei este "un mare pas pentru garantarea strategiei si securitatii maritime a Chinei". Centrala plutitoare, de care va raspunde…

- Proiectul BRUA, care vizeaza crearea unei magistrale de transport a gazelor naturale intre Romania, Bulgaria, Ungaria și Austria, avanseaza galopant. Ministerul Economiei a prezentat o serie de fotografii de la lucrarile facute de Transgaz. "BRUA! Proiectul avanseaza și continua sa…

- Rusia va inregistra cele mai mari pierderi de venituri in urma reglementarilor care impun utilizarea unor carburanti mai putin poluanti pentru navele maritime, incepand din 2020, intrucat cel mai mare exportator de pacura nu pare pregatit pentru schimbare, transmite Bloomberg, informeaza News.ro.Rafinarii…

- Comertul online se dezvolta intr-un ritm alert in Romania si va ajunge la 3,6 miliarde de euro in 2018 cu o crestere de 30% comparativ cu anul 2017, procent semnificativ mai mare fata de media europeana. Circa 8,28 milioane de romani au facut cel putin o data cumparaturi online, Romania depasind tari…

- Guvernul a adoptat proiectul legii pensiilor și urmeaza ca acesta sa fie trimis Parlamentului pentru dezbatere, anunța ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Statul va plati 142 de miliarde de lei pentru pensii in 2022 fața de 61,5 miliarde de lei in acest an. Potrivit ministrului Muncii, legea…