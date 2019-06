Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a respins luni competenta Curtii Permanente de Arbitraj (APC) in cadrul unei dispute cu Kievul asupra apelor din jurul coastelor Crimeii, peninsula anexata de Rusia in 2014, relateaza AFP. Statele occidentale, care nu au recunoscut niciodata anexarea Crimeii de catre Moscova, acuza Rusia ca…

- In pofida divergentelor politice cu o parte a Europei, Ungaria apara cu vehementa Politica Agricola Comuna (PAC), pe care conteaza pentru a finanta programele de lupta impotriva intensificarii incalzirii globale in bazinul Carpatilor, transmite AFP potrivit Agerpres. In campia ungara inundatiile…

- Grupul rus Gazprom se asteapta sa livreze primele cantitati de gaze naturale prin conducta TurkStream in ultima parte a lunii decembrie 2019, a declarat marti vicepresedintele Gazprom, Oleg Aksyutin, transmite Itar Tass potrivit Agerpres. Conducta TurkStream, construita in prezent intre Rusia…

- Grupul rus Gazprom a raportat o crestere de peste 100% a profitului net in 2018, gratie vanzarilor record de gaze spre Europa, in pofida presiunilor asupra statelor membre UE pentru a-si diversifica surselor de aprovizionare, transmite Reuters. Gazprom, companie responsabila pentru 5% din…

- Dupa cativa ani in care Romania a reformat in mod pozitiv sectorul energetic, a dezvoltat competitia si a imbunatatit guvernanta, semnele de regres au devenit vizibile in 2017-2018, odata cu venirea la guvernare a coalitiei PSD-ALDE, spre incantarea Rusiei, arata un raport realizat de Expert Forum (EFOR).…

- În timpul crizei din Ucraina, premierul maghiar Viktor Orban a propus conducerii Poloniei sa ocupe teritoriile ucrainene și sa le împarta, a declarat politicianul polonez Slawomir Nitras, pentru publicația Onet.pl. Potrivit acestuia, Ungaria este o „țara periculoasa”,…

- Noile reglementari adoptate de autoritatile romane in domeniul energiei risca sa submineze planurile companiilor de a dezvolta mari zacaminte de gaze din Marea Neagra, punand in pericol venituri de miliarde de dolari si anuland sansele de a contesta pozitia grupului rus Gazprom in regiune, arata o analiza…