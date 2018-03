Bulgaria va crea un hub de gaze naturale, cu sprijinul UE

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia PSD Pitesti a decis joi seara, prin vot, sa-i retraga sprijinul politic deputatului Catalin Radulescu, in urma pozitiilor publice pe care parlamentarul de Arges le-a avut in ultima perioada, anunta Agerpres.

- Statele membre NATO au alocat mai multe fonduri pentru aparare in 2017, iar secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a precizat ca opt tari vor indeplini in acest an tinta de 2% din PIB pentru aparare, relateaza site-ul agentiei Reuters. Potrivit unui raport prezentat…

- Pentru anul in curs sunt preconizate investitii de peste 2.5 milioane de lei pentru modernizarea retelei de gaze naturale din judet; In total, in 2017 Delgaz Grid a investit peste 450 milioane lei in retelele de gaze naturale si energie electrica; Cresterea sigurantei si a calitatii serviciilor ...

- Locuitorii din opt localitati ale județului Dolj vor beneficia de gaze naturale, deoarece așezarile in care traiesc se afla pe traseul conductei internationale de gaze BRUA- Bulgaria – Romania – Ungaria – Austria. Aceasta se va intinde pe teritoriul Romaniei ...

- Reuniunea ministrilor apararii din tarile participante la "Initiativa Bucharest 9 B9 " isi va deschide lucrarile marti, 13 martie, la ora 9.00, in sala "Drepturilor omului" din Palatul Parlamentului, informeaza MApN. La Reuniunea ministrilor apararii din tarile participante la "Initiativa Bucharest…

- IFC, membra a Grupului Bancii Mondiale, s-a alaturat Bursei de Valori Bucuresti - BVB, in cadrul unei initiative globale intitulate „Ring the Bell for Gender Equality” (Suna Clopotelul pentru Egalitatea de Gen) — un parteneriat menit sa puna in lumina modul in care sectorul privat poate stimula cresterea…

- Partidul Acțiune și Solidaritate impreuna cu Partidul Platforma Demnitate și Adevar protesteaza in fata ANRE privind „reducerea corespunzatoare a tarifelor la gazele naturale care nu mai poate fi amanata. Protestanții scandeaza: „jos schemele criminale"; ANRE, sluga mafiei sau „hoții la gunoi, banii…

- Echipa feminina de sabie cadete a Romaniei a ocupat locul 6, marti, la Campionatele Europene de scrima pentru cadeti si juniori de la Soci (Rusia). Echipa antrenata de Sandu Constantin si Emil Oancea, formata din Ilinca Pantis (CS Riposta), Maria Badea (CSA Steaua), Maria Matei (CS Dinamo)…

- Sute de camioane au ajuns la PTF Nadlac II incepand de duminica seara, pentru a iesit din tara dupa 23,00, cand autoritatile ungare au ridicat restrictia de tranzit pentru vehiculele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone aplicata la sfarsit de saptamana. Unul dintre soferii aflati in coloana,…

- In ciuda informatiilor aparute in presa centrala, potrivit carora sistemul national nu are suficient de multe gaze, in zona Moldovei nu se inregistreaza probleme. Zilnic, necesarul de consum este completat cu gaze extrase din depozite. De mentionat ca, in situatii extreme, populatia are prioritate in…

- Cehia are cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%, anunta Oficiul european pentru statistica (Eurostat), citat de site-ul agentiei ANSA. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria,…

- Sprijinul alegatorilor din Ungaria pentru Fidesz (dreapta), partidul premierului Viktor Orban, a scazut la 29% in februarie fata de 32% in luna precedenta, dar formatiunea este in continuare favorita la castigarea scrutinului de pe 8 aprilie, indica un sondaj publicat miercuri, preluat de Reuters.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat firma care va realiza soseaua de centura Timisoara Sud. Pentru aceasta lucrare au luptat firme din Turcia, Spania, Italia, Israel, China, Germania, Austria, Bulgaria, Slovacia si Romania.

- Mai mult de jumatate dintre somerii Uniunii Europene din tarile Letonia, Bulgaria, Estonia, Cehia, Romania si Suedia erau expusi, in 2016, riscului saraciei, arata datele publicate luni de Eurostat.

- Conducta de gaze ce va alimenta Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria cu gaze din Orient va traversa si judetul Gorj, mii de proprietati urmand sa fie afectate. Guvernul a initiat un proiect de hotarare in baza caruia va decid...

- Ministerul bulgar al Apararii va prezenta luna viitoare in guvern propunerea de achizitie de avioane de vanatoare si transportoare blindate, a declarat vineri ministrul de resort, Krasimir Karakaceanov, informeaza Novinite. Ministrul a precizat, pentru postul public BNT, ca Bulgaria va cauta oferte…

- Seismul s-a petrecut in jurul orei 1:40, la o adincime de doar 10 kilometri, destul de aproape de suprafata. Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean, miscarea de pamint s-a resimtit la Sofia, la Ruse, la Alexandria, in Rominia, dar si in citeva localitati din nordul Greciei. Reprezentantii…

- Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetica confirma ca tarifele pentru gazele naturale pot fi micșorate cu 15-20%. Tudor Copaci a declarat în cadrul audierilor de la Comisia parlamentara pentru economie buget și finanțe ca ”sunt create premise care…

- Plațile contactless la POS sunt un succes, rata de adopție este mare, consumatorii au imbrațișat, intuitiv, valoarea soluției: ușor de folosit, rapid, comod. Piața este pregatita pentru pasul urmator adica utilizarea mobilului ca instrument de plata contactless la POS deoarece combina doua elemente…

- Franta si-a reafirmat luni angajamentul sau fata de acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, si implementarea sa stricta, continuand in acelasi timp discutiile cu partenerii europeni si americani cu privire la programul de actiune comun vizand acest dosar, relateaza Reuters. Parisul…

- Premierul bulgar, Boiko Borisov, a carui tara asigura presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, a apreciat joi ca Bulgaria este pregatita sa se integreze partial, dar 'imediat', in spatiul Schengen, adica prin eliminarea controalelor la frontierele aeriene si maritime, si a calificat…

- Partidul Fidesz, care a castigat ultimele alegeri din Ungaria pentru ca si-a concentrat campania pe reducerea preturilor utilitatilor, este in prezent intr-o disputa pre-electorala cu grupul energetic german E.ON, care ofera gaze naturale la preturi mai mici decat compania de stat. EON SE,…

- 'Cresterea economica nu este intotdeauna sinonima cu dezvoltarea. Economia romaneasca a crescut prin indatorare, fara a construi niciun nou kilometru de autostrada', spune analistul Cristian Paun. Miercuri urmeaza sa fie date publicitatii primele estimari privind evolutia Produsului Intern…

- Transgaz (TGN), operatorul tehnic al sistemului national de transport gaze naturale, a semnat un memorandum de intelegere privind colaborarea intre companie si Eustream, operatorul sistemului slovac de transport gaze naturale, prin care isi exprima acordul pentru cooperarea impreuna cu celelalte…

- Marius Copil, in varsta de 27 de ani, locul 93 mondial, a pierdut, duminica, la Sofia, prima finala a unui turneu ATP din cariera sa, in fata bosniacului Mirza Basici, locul 129 ATP. Copil a ratat sansa de a deveni in Bulgaria primul roman castigator al unei competitii ATP la simplu dupa aproape zece…

- Distrigaz Sud Reele efectueaz lucrri programate la reeaua de distribuie a gazelor naturale pentru creterea gradului de siguran i continuitate în alimentarea cu gaze naturale.Distrigaz Sud Reele anun sistarea alimentrii cu gaze naturale la consumatorii casnici i noncasnici pentru modernizarea re...

- In urma a 15 perchezitii efectuate in judetele Buzau si Galati de politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Buzau, cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale - I.G.P.R., a fost destructurata o grupare infractionala formata din 12 persoane, banuita de operatiuni…

- MoldovaGaz a depus o cerere catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica pentru a revizui tarifele la gazele naturale. Furnizorul a prezentat un raport de venituri și cheltuieli prognozate, in baza caruia vor fi calculate noile tarife.

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 15 milioane de euro catre Libra Internet Bank, cel mai nou partener din Romania, pentru a creste sprijinul oferit intreprinderilor mici si mijlocii, a anuntat miercuri Matteo Patrone, Director Regional BERD pentru Romania…

- Mai mult de jumatate dintre sarbi ar vota in favoarea aderarii la Uniunea Europeana, in timp ce aproape un sfert s-ar pronunta impotriva intrarii tarii lor in blocul comunitar, daca maine s-ar organiza un referendum pe aceasta tema, indica un sondaj realizat de Ministerul sarb al Integrarii Europene,…

- Membri și simpatizanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) cer Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetica (ANRE) reducerea imediata a tarifului gazelor naturale. Solicitarea a fost transmisa astazi, 22 ianuarie, la o acțiune organizata în fata instituției, dupa ce saptamâna…

- Narcisa Lecusanu, oficial al IHF, anunta scoaterea la licitatie a mingii cu care CSM Bucuresti a castigat medaliile de bronz in Liga Campionilor in fata Buducnost, in 2017, dar si a unui tricou personal, pentru a spriji strangerea de fonduri necesare Gabrielei Artene, fosta componenta a nationalei,…

- Premierul Japoniei Shinzo Abe a cerut țarilor baltice sa sprijine presiunile internaționale asupra Coreii de nord, care în acest moment e o amenințare pentru comunitatea internaționala. Abe a facut aceasta solicitare în capitala lituaniana Vilnius. Luni, Shinzo Abe pleaca spre…

- In aceasta dimineata, politistii din Blaj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, efectueaza 6 perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil din anexele unor locuinte din Blaj. La data de 11 ianuarie a.c., politistii din Blaj, cu sprijinul politistilor din cadrul…

- Lucrarile unor artisti din Oltenia, obiecte de cultura populara specifice judetului Olt, printre care ceramica de Vadastra, vor fi prezentate, in perioada 15-16 ianuarie, la Sofia (Bulgaria), in cadrul seriei de evenimente culturale "Saptamana culturii romane", organizate de parteneri romani si bulgari.…

- Gazele livrate pentru populatie se scumpesc cu 5,6% incepand de miercuri, 10 ianuarie, au estimat furnizorii de utilitati din energie, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat un impact pe factura finala de 4,8 lei pentru un consum mediu de 700 Kwh/luna.…

- Artistul oradean Ovi D. Pop a fost ales reprezentant al Romaniei la a V-a editie a Internațional Union of Photographers (IUP) din China. Editia din acest an a evenimentului are loc in Guangzhou (China), iar cu acest prilej va fi lansat si „World’s Elite Photograph Album”. Imaginile…

- Dupa majorarea de pret de la 10 ianuarie, "impactul unitar in prețurile practicate de furnizorii clienților casnici reglementați, este de 0,68 bani/Kwh, ceea ce reprezinta o crestere a valorii facturii lunare estimate la nivelul unui an de 4,8 lei pentru un consum mediu de 700 Kwh/luna/loc de consum",…

- Clujul ramane inca atractiv pentru outsourcing Costurile inregistrate de companiile de outsourcing in Romania sunt printre cele mai scazute din regiune, București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara fiind in categoria celor mai ieftine destinații ale centrelor de Business Process Outsourcing (BPO) și Shared…

- Sarapova: Vreau sa joc finala de la Shenzhen impotriva numarului unu mondial. Ce spune Simona Halep Jucatoarea Maria Sarapova a marturisit, joi, dupa calificarea in semifinalele turneului de la Shenzhen, ca isi doreste sa o intalneasca in finala competitiei pe Simona Halep, liderul mondial. "Amândoua…

- Rusia a inregistrat anul trecut cea mai mare productia de gaze naturale din istorie, pe fondul cresterii livrarilor in Europa si China, dar si planurilor privind cresterea vanzarilor de gaze naturale lichefiate, informeaza Bloomberg. În paralel, producţia de petrol a Rusiei a atins şi…

- Faptul ca Bulgaria alege sa se concentreze pe Balcanii de Vest semnaleaza ca cel puțin șase luni Parteneriatul Estic nu va fi în centrul atenției UE, scrie politologul Dionis Cenușa într-un articol de analiza pentru Agenția IPN. Politologul considera ca, în mod practic,…

- Politia Romana desfasoara activitati de ordine si siguranta publica, impreuna cu politisti bulgari, in statiunea montana Bansko.Potrivit Politiei Romane, in perioada Craciunului, un politist roman, cunoscator al limbii bulgare a actionat, in localitatea Bansko, acordand sprijin colegilor bulgari atat…

- In trimestrul III 2016, Romania s-a situat pe primul loc intre statele membre UE in ceea ce priveste cresterea costului orar al muncii (+16,5% nominal fata de aceeasi perioada a anului precedent), potrivit datelor publicate de Eurostat. Podiumul a fost completat de vecinele noastre Ungaria (+12,6%)…

- Romania inregistra, in 2015, cea mai mare inegalitate a veniturilor din Uniunea Europeana (UE), fiind urmata de Lituania si Bulgaria, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS) transmisa la solicitarea AGERPRES. "In Romania, inegalitatea veniturilor este superioara…

- Pentru autoritațile naționale, regionale și locale responsabile pentru selectarea și implementarea proiectelor sprijinite prin politica de coeziune, o capacitate administrativa solida este esențiala pentru realizarea de investiții eficiente și strategice ale caror beneficii sa fie vizibile rapid. In…

- In țari ca Romania, Grecia, Bulgaria, Craiunul se sarbatorește pe 25 decembrie. Rusia, Serbia sau Ierusalim serbeaza pe 7 ianuarie. Ion Andronache, student la Academia de Teologie Ortodoxa din Chișinau vorbește despre data cand trebuie sa sarbatorim Craciunul.

- Compania Elbit Imaging, care detine 98,2% din actiunile complexului hotelier Radisson din Capitala, a semnat vanzarea pachetului contra sumei de 169,2 milioane de euro, potrivit unui anunt de pe bursa. Potrivit datelor ZF, Revetas Capital, un fond de investitii fondat si administrat de Eric…