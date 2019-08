Un reactor al centralei nucleare bulgare de la Kozlodui, situata pe malul Dunarii, a fost oprit temporar, joi, in urma activarii unui sistem de protectie la generatorul unitatii, a declarat un purtator de cuvant al operatorului, potrivit postului Euronews. Operatorul a precizat ca nu exista riscul unei contaminari radioactive. Reactorul ar urma sa fie repus in functiune in aproximativ trei ore. Este pentru a doua oara in ultima luna cand unul din cele doua reactoare de la Kozlodui este oprit in urma unor defectiuni. Centrala nucleara de la Kozlodui genereaza anual peste 40% din energia electrica…