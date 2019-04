Stiri pe aceeasi tema

- Un bulgar de 21 de ani a fost condamnat luni, în prima instanta, la 30 de ani de închisoare pentru violul si uciderea jurnalistei bulgare Viktoria Marinova în octombrie anul trecut, a anuntat tribunalul din Ruse (nord).

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie incepe marti judecarea apelului in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare…

- Serghei Gorbunov, unul dintre cei mai periculosi interlopi din Romania, a fost eliberat conditionat, astazi. Condamnat in anul 2010 la 16 ani de inchisoare pentru talharie, cetateanul moldovean a fost eliberat conditionat, printr-o hotarare a Judecatoriei Deva. Tot astazi, imediat dupa ce a fost lasat…

- Ciprian Scorțeanu, un șofer roman de camion, a fost condamnat la patru ani de inchisoare dupa ce a fost prins ca a introdus ilegal in Marea Britanie 10 vietnamezi ascunși intr-un frigider. Scorțeanu, in varsta de 45 de ani, i-a urcat pe cei 10 vietnamezi, opt copii și doi barbați, in Germania și le-a…

- Copilul este orfan de mama si se afla in grija bunicii materne. Baiatul a povestit cosmarul pe care l-a trait din cauza tatalui sau si astfel a inceput o ancheta penala. Sentinta nu este definitiva, ultimul cuvant in proces il va avea Curtea de Apel Suceava.

- Cercetarea judecatoreasca in dosarul in care fostul tenismen este acuzat de sustragere de la prelevarea de probe a fost finalizatp, iar azi ar urma ca magistratii Judecatoriei Sectorului 1 sa anunte prima decizie. Ilie Nastase a cerut ca dosarul sa fie judecat in procedura simplificata si si-a recunoscut…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie reia, luni, judecarea dosarului DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Din septembrie 2018, cand a intrat in faza de apel, dosarul a fost amanat pe parcursul a cinci…

- Un tribunal din Orel, un district în regiunea Murmansk, l-a condamnat pe danezul Dennis Christensen la șase ani de închisoare. Instanța a calificat ca extremista activitatea sa în cadrul miscarii religioase ”Martorii lui Iehova”, potrivit BBC. Înainte…