- Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a aparat joi legile pentru reformarea sistemului de justitie si a avertizat Bruxellesul privind critica puternica venita de la UE fata de reforme, spunand ca ar putea avea un efect nedorit, scrie Reuters.Morawiecki s-a intalnit cu presedintele Comisiei…

- La nivelul instituțiilor europene a inceput discuția despre viitorul buget al Uniunii. Acum este important sa ne amintim care sunt obiectivele și principiile care stau la baza construcției europene, afirma eurodeputatul Razvan Popa. „Discuțiile legate de modul in care vor fi repartizați banii europeni…

- Frontiera intre Canada si SUA nu reprezinta un exemplu pentru rezolvarea problemei privind viitoarea frontiera intre Irlanda si regiunea britanica Irlanda de Nord, in urma retragerii Marii Britanii din UE, a declarat, luni, premierul irlandez Leo Varadkar, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Premierul olandez Mark Rutte a respins vineri ideea ca, odata cu Brexitul, blocul comunitar ar fi pe o cale inevitabila a unei integrari tot mai stranse catre o Uniune Europeana federalista si s-a opus de asemenea cresterii contributiilor nationale la bugetul UE, el cerand in schimb ca fondurile…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat joi Marea Britanie ca planul acesteia de a iesi din uniunea vamala si piata unica europeana ar putea insemna o revenire la ''frontiera dura'' intre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, transmite Reuters.…

- Premierul bulgar Boiko Borissov a cerut Bancii Centrale si serviciilor secrete sa cerceteze achizitionarea activelor din Bulgaria ale grupului ceh CEZ de catre o firma locala putin cunoscuta, dezmintind implicarea sau sprijinirea tranzactiei, transmite Reuters.

- Premierul britanic Theresa May a avertizat miercuri ca nu va accepta "niciodata" un acord cu Uniunea Europeana care sa puna sub semnul intrebarii integritatea constitutionala a Marii Britanii, in reactie la proiectul de acord facut public mai devreme de Bruxelles, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Proiectul…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene au respins propunerea ca presedintele Comisiei Europene sa fie in mod automat in fruntea listei candidaților selectionati de catre partidele politice europene pentru alegerile europarlamentare. Totodata șefii statelor și guvernelor reuniți, vineri, intr-o…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc in cadru informal vineri, la Bruxelles, pentru a dezbate pentru prima data, in format de 27, bugetul comunitar dupa 2020 si iesirea Marii Britanii din UE, dar si pentru a discuta despre modalitatea de desemnare a succesorului lui Jean-Claude Juncker…

- Slovacia nu va ratifica Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (Conventia de la Istanbul), a declarat premierul Robert Fico, conformandu-se pozitiei partenerului de coalitie Partidul National Slovac (SNS) si a unor grupuri…

- Senatul a votat, miercuri, ca Vinerea mare sa fie zi de sarbatoare, nelucratoare. Proiectul de lege inițiat de deputați și UDMR, PSD, PNL, PMP și minoritați a trecut de plen cu 86 de voturi pentru, un vot impotriva și o abținere. Inițiatorii precizeaza ca Vinerea Mare, sau Vinerea Patimilor este ultima…

- "In primul rand cred ca am pus bazele dimensiunii europene a guvernarii. Cred ca deschiderea, abordarea transparenta cu liderii europeni pot aduce plusvaloare, mai ales ca noi vom detine presedintia CE din ianuarie 2019. Pentru a avea o presedintie de succes si sa raspundem provocarilor, avem nevoie…

- Constructorul auto american Ford a confirmat marti ca intentioneaza sa infiinteze o banca in Germania in a doua jumatate a acestui an, parte a strategiei sale destinate contracararii riscurilor aparute in urma iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza Reuters.

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat ca partidul de guvernamant GERB retrage de la ratificarea in parlament un tratat european pentru combaterea violentei impotriva femeilor, din cauza opozitiei puternice exprimate de grupuri religioase si politice, potrivit Reuters, citata de Agerpres.

- Comisia Europeana a cerut miercuri statelor blocului comunitar sa-si sporeasca angajamentele financiare pentru a acoperi golul lasat de Brexit in viitorul cadru bugetar multianual, comisarul european pentru buget, Gunther Oettinger, revizuindu-si in crestere ultima solicitare privind cresterea contributiilor…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz (foto) se opune unei cresteri a contributiilor statelor membre ale Uniunii Europene la bugetul comunitar dupa iesirea Marii Britanii din blocul comunitar si pledeaza pentru taieri bugetare ale anumitor programe, in special ale finantarilor catre state din estul Europei,…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia locala, potrivit agentiei Reuters si site-ului…

- Katie Ormerod, speranta Marii Britanii pentru o medalie la snowboard, la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, a anuntat ca si-a fracturat incheietura mainii chiar la primul antrenament, scrie Reuters. ''Prima zi de antrenament si totul este minunat. Doar ca la un moment dat am alunecat si mi-am…

- Romania va avea 33 de europarlamentari dupa ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Parlamentul European a decis sa redistribuie 27 dintre locurile ce vor ramane vacante odata cu Brexit acelor țari membre care pana acum au fost sub-reprezentate. Parlamentul European a decis micșorarea numarului…

- "Ca roman, știu eforturile pe care țara mea le depune și le-a depus pentru a asigura cetațenilor sai o viața cat mai buna și cunosc, totodata, cat de mult depind aceste eforturi de fondurile de coeziune. Și acest lucru este valabil și pentru alte state membre, mai ales din Europa Centrala și de Est,…

- Comisia Europeana a prezentat marti on strategie de aderare pentru sase tari balcanice intr-o tentativa de a recapata controlul unei zone care risca sa intre sub influenta Rusiei si a Chinei, scrie Reuters. Cele sase tari vizate sunt Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Muntenegru si Serbia.

- Romania si alte sapte tari membre UE din Europa de Est au convenit vineri sa sustina o crestere a platilor efectuate de statele membre catre urmatorul buget pe termen lung al blocului, pentru a ajuta la umplerea golului lasat de contribuabilul net, Marea Britanie, dupa Brexit, anunta Reuters.

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a alimentat dezbaterea legata de credibilitatea previziunilor propriului sau guvern, afirmand ca toate prognozele privind economia britanica de dupa referendumul de iesire din UE s-au dovedit a fi gresite, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. În…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), unul dintre patronatele transportatorilor, a anuntat joi ca cere Guvernului sa elimine supraacciza la carburanti in lipsa unei scheme de rambursare a supraaccizei catre transportatori, in caz contrar firmele de transport fiind nevoite…

- Banca Angliei a inceput sa se concentreze pe masuri pentru diminuarea inflatiei, anunta guvernatorul institutiei bancare centrale, Mark Carney, in contextul in care economia Marii Britanii si-a revenit dupa criza financiara din perioada 2007-2009, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Pentru a putea adopta moneda euro, Bulgaria trebuie sa mentina o cresterea economica solida si prudenta fiscala pentru o perioada relativ lunga de timp, a declarat marti guvernatorul Bancii Nationale a Bulgariei, Dimitar Radev. Bulgaria, tara care in prezent detine presedintia rotativa a blocului…

- Procurorul General al Bulgariei a dispus verificarea provenienței banilor cu care au fost platite sute de mașini de lux. ”Scopul verificarilor este de a determina originea banilor pentru cumpararea acestor vehicule si daca provin din fraude fiscale sau spalari…

- Partidul conservator GERB, principala formatiune aflata la guvernare in Bulgaria, a amanat joi ratificarea in parlament a Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (Conventia de la Istanbul), din cauza opozitiei unor organizatii…

- Oficialul european a spus ca Europa trebuie sa gaseasca o cale de a crea si adopta un sistem de azil comun european. ''Nicio decizie nu va fi luata astazi, dar cred ca ministrii vor contribui intr-o maniera constructiva la gasirea unei solutii'', a afirmat Avramopoulos, in cadrul reuniunii organizate…

- Guvernul bulgar a supravietuit unei motiuni de cenzura supuse la vot joi si depuse de opozitia socialista care acuza guvernul de lipsa unor progrese in combaterea coruptiei generalizate din Bulgaria, transmite Reuters. Prima motiune de cenzura impotriva guvernului de coalitie condus de…

- Regulile Uniunii Europene privind dreptul de azil, conform carora tara membra de intrare a solicitantului este responsabila pentru procesarea cererii de azil, provoaca adevarate 'rupturi' in Europa, a declarat luni, la Sofia, premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura in prezent presedintia…

- Cancelarul german Angela Merkel va merge sambata, 20 ianuarie, in vizita la Sofia pentru discutii cu premierul bulgar Boiko Borisov in legatura cu prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului UE, relateaza miercuri DPA si MTI. Premierul Boiko Borisov considera relatiile Uniunii Europene…

- Statele membre ale Uniunii Europene vor obtine o mai mare libertate in a introduce o cota de TVA redusa sau chiar sa elimine complet TVA la anumite produse, potrivit unui proiect de lege consultat de Reuters avand drept scop reformarea modului centralizat in care este stabilita Taxa pe Valoarea Adaugata…

- Marea Britanie va avea mai multi bani disponibili pentru serviciile publice decat cele 350 de milioane de lire sterline pe saptamana promise de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul de externe britanic, Boris Johnson, intr-un interviu publicat marti de cotidianul…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei, dupa ce se va cristaliza forma acordului dintre Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Marii Britanii din blocul comunitar,…

- In timp ce Romania seteaza si amana in mod repetat termene pentru aderarea la zona euro, Bulgaria face pasi concreti catre acest obiectiv. Vecinii de la sud au anuntat ca vor sa depuna cererea de aderare la anticamera zonei euro (ERM II) pana la jumatatea acestui an, scrie Reuters.

- Bulgaria, tara care in prezent detine presedintia rotativa a UE, spera sa demareze in prima jumatate a acestui an procedura care sa ii permita aderarea la zona euro, a anuntat joi ministrul bulgar de Finante, Vladislav Goranov, transmit Reuters si AFP, citate de Agerpres. Goranov a dezvaluit ca Bulgaria…

- Premierul britanic Theresa May nu va convoca un al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, a anuntat joi purtatorul de cuvant al sefei guvernului de la Londra, pe fondul amplificarii cererilor de organizare a unei noi consultari populare privind Brexit-ul, relateaza…

- Proprietarul uneia dintre cele mai mari companii de lactate din Bulgaria a fost impuscat mortal luni, in plina zi, in fata biroului firmei la Sofia, au anuntat doua surse familiare cu acest caz, informeaza Reuters.

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline si va stimula astfel economia Marii Britanii prin intermediul numarului mare de turisti care vor calatori in aceasta tara si datorita petrecerilor ce vor fi organizate de cetatenii…

- "Consider ca legea adoptata nu numai ca nu creeaza un temei juridic adecvat pentru combaterea coruptiei, ci va face dificila lupta impotriva acesteia", a spus Radev, care este presedinte din noiembrie 2016. In argumentatia pentru veto, presedintele Bulgariei a specificat ca proiectul de lege…

- Ministerul britanic al Apararii a afirmat marti ca a trimis o nava pentru a supraveghea o fregata rusa in ziua de Craciun in largul coastelor de nord ale Scotiei, scrie Reuters. O nava a marinei britanice a escortat un vas rus in apropierea apelor teritoriale ale Marii Britanii, a anuntat marti Ministerul…

- Statele membre ale ONU "nu sunt intimidate" de amenintarile lui Donald Trump de a retrage finantarea daca vor vota impotriva SUA in problema Ierusalimului, a declarat joi, in fata Adunarii Generale a Natiunilor Unite, ambasadorul Turciei la aceasta organizatie, Mevlut Cavusoglu, informeaza agentia…

- Comisia Europeana propune ca perioada de tranzitie post-Brexit care va urma iesirii Marii Britanii din UE pe 29 martie 2019 sa se încheie la 31 decembrie 2020, potrivit directivelor de negociere ale Comisiei publicate miercuri, relateaza AGERPRES, citând AFP si Reuters. 'Dispozitiile…

- Parlamentul din Bulgaria a adoptat, miercuri, o lege anticoruptie, cu zece zile inaintea de preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, insa presedintele Rumen Radev a anuntat ca nu este de acord cu prevederile acesteia si ca o va bloca prin veto, informeaza news.ro care citeaza Reuters.

- Parlamentul bulgar a adoptat miercuri, cu numai zece zile inaintea preluarii de catre Bulgaria a presedintiei Consiliului Uniunii Europene, o lege anticoruptie ceruta de mult timp de Comisia Europeana, transmite AFP. Conform noii legi, o institutie unica va inlocui mai multe organe existente care,…

- Negocierile pe tema Brexit ar putea genera disensiuni intre tarile UE, in contextul in care state precum Irlanda si Romania au prioritati diferite in relatia cu Marea Britanie. Liderii Uniunii Europene probabil vor aproba, cu ocazia summit-ului Consiliului European, trecerea negocierilor cu…

- Liderii Uniunii Europene probabil vor aproba, cu ocazia summitului Consiliului European, trecerea negocierilor cu Marea Britanie pe tema Brexit la etapa viitoarelor relatii bilaterale, insa avansarea discutiilor ar putea genera disensiuni intre statele UE. Negocierile propriu-zise pe tema…