Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene au cheltuit in anul 2017 peste 31,2 miliarde euro pentru servicii de protectie impotriva incendiilor, aproape 300.000 de persoane fiind angajate ca pompieri in Uniunea Europeana...

- Romania este pe locul patru in Uniunea Europeana in functie de ponderea liber-profesionistilor in totalul fortei de munca, de 17%, peste media comunitara de 14%, potrivit datelor aferente anului 2018 publicate marti de biroul european de statistica Eurostat.

- Daca la nivelul Uniunii Europene fetele reprezinta, in medie, doar 17% din totalul elevilor de liceu si studentilor in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, Bulgaria si Romania sunt pe primele locuri in UE in conditiile in care aproximativ 33% respectiv 31% din totalul elevilor de liceu…

- România și Bulgaria sunt țarile din Uniunea Europeana cu cel mai mare procent - peste 31 la suta - al fetelor care studiaza în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor. Aceasta, în condițiile în care la nivelul Uniunii Europene fetele reprezinta, în medie,…

- Daca la nivelul Uniunii Europene fetele reprezinta, in medie, doar 17% din totalul elevilor de liceu si studentilor in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, Bulgaria si Romania sunt pe primele locuri in UE in conditiile in care aproximativ 33% respectiv 31% din totalul elevilor de liceu…

- Daca la nivelul Uniunii Europene fetele reprezinta, in medie, doar 17% din totalul elevilor de liceu si studentilor in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, Bulgaria si Romania sunt pe primele locuri in UE in conditiile in care aproximativ 33% respectiv 31% din totalul elevilor de liceu…

- In 2018 comparativ cu 2017, costul orar cu mana de lucru in intreaga economie (excluzand agricultura si administratia publica) exprimat in euro a crescut cu 2,7% in Uniunea Europeana si de 2,2% in zona euro, arata datele publicate joi de Eurostat. La fel ca si in 2017, Bulgaria si Romania au fost si…

- Romania a inregistrat in 2017 o pondere de 7,7% a veniturilor din taxe de mediu in veniturile guvernamentale totale, peste media din Uniunea Europeana de 6,1%, cel mai ridicat nivel fiind in Letonia, de 11,2%, iar cel mai scazut in Luxemburg, de 4,4%, potrivit datelor publicate marti de biroul european…