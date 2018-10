Stiri pe aceeasi tema

- Romania si Bulgaria se numara printre principalele tari sursa din Uniunea Europeana pentru traficul de fiinte umane din cauza saraciei, a excluziunii sociale si a parasirii timpurii a scolii, a declarat jo...

- Pe data de 18 octombrie este marcata Ziua Europeana de Combatere a Traficului de Persoane, eveniment prin care se urmarește creșterea gradului de conștientizare de catre populație a gravitații acestui fenomen, in care victimele sunt tratate ca bunuri ce pot fi vandute și cumparate.

- Conform deputatului Angel Tilvar, ”Ziua europeana impotriva traficului de persoane, pe care o marcam anual pe 18 octombrie, incepand cu anul 2007, este un prilej de reflecție si de mobilizare a eforturilor noastre, ale factorilor de decizie politica, dar și ale publicului larg, pentru gasirea celor…

- In cadrul muncii parlamentare la „Raportul cu privire la drepturile fundamentale in Uniunea Europeana pe anul 2017”, am cerut Comisiei Europene sa opreasca aplicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) pentru Romania și Bulgaria. Acest instrument este unul discriminatoriu și adesea folosit…

- In ziua de marti, 09 octombrie 2018, Grupul pentru combaterea traficului de persoane din Parlamentul Romaniei, a organizat conferinta internationala cu tema „Combaterea traficului de persoane - o lupta continua", coordonata de domnul deputat Angel Tilvar, presedintele Grupului si presedinte al Comisiei…

- Populatia rezidenta in Romania a scazut in 2017 cu 120.700 de persoane, ritm redus fata de cel din anul precedent, din cauza declinului demografic si a emigratiei, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Premierul bulgar Boiko Borisov a cerut o renovare simultana a tuturor podurilor din tara sa, cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, dupa prabusirea unui viaduct la Genova (Italia), transmite AFP, preluata de Agerpres. Potrivit unor extrase de la reuniunea guvernamentală care a avut loc miercuri,…

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a acuzat Romania și Bulgaria ca trimit ”sclavi” in vestul Europei, cerand masuri pentru limitarea traficului de persoane și cazuri de exploatare. Doua accidente rutiere produse in sudul Italiei, in urma carora 16 imigranți au murit, au provocat o dezbatere…