Bulgaria şi-a onorat angajamentele privind reforma judiciară, combaterea corupţiei şi MCV Intr-un comunicat de presa, Comisia arata ca a trecut in revista evolutiile fata de raportul din ianuarie 2017, in care formulase 17 recomandari, si a constatat ca Bulgaria a actionat semnificativ pentru implementarea acestora.



Progresele in cadrul MCV sunt suficiente pentru a considera ca Bulgaria si-a indeplinit angajamentele din momentul aderarii la UE. Autoritatile de la Sofia trebuie sa isi continue eforturile de transpunere in legislatie si de implementare a angajamentelor din raport.



Implementarea reformelor va trebui monitorizata de un consiliu post-monitorizare nou…

Sursa articol si foto: rtv.net

