- In fiecare an, din cauza corupției, Bulgaria pierde peste 11 miliarde de euro, sau 14% din produsul sau intern brut. Acest lucru este menționat intr-un raport al Grupului Verzilor/Alianța Libera Europeana din Parlamentul European, care utilizeaza date de la Parlamentul European, OLAF, Eurostat și Comisia…

- Consiliul Uniunii Europene a aprobat concluziile Comisiei Europene din rapoartele privind MCV pentru Romania si Bulgaria si cere tarii noastre sa aplice recomandarile din documnet. In acest context, Consiliul reaminteste ca este necesar ca progresele inregistrate in cadrul mecanismului sa…

- Parlamentul European urmeaza sa voteze astazi o rezolutie prin care cere ca Romania si Bulgaria sa fie acceptate rapid in Spatiul Schengen. Forul legislativ european a reiterat de mai multe ore in ultimii ani ca sprijina aderarea celor doua state la spatiul de libera circulatie, insa decizia finala…

- Acordul privind Brexit-ul negociat de catre premierul britanic Theresa May ''nu ofera suficienta claritate sau certitudine pentru viitorul Regatului Unit'', considera Comisia pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana intr-un raport, relateaza duminica agentia DPA preluata de Agerpres. …

- Pentru anumite constructii de pe drumurile republicane din Bulgaria, poduri, tuneluri sau trecatori montane, mentionate intr-o lista adoptata prin Hotarare de Guvern, se va percepe taxa. Drumurile pentru care se va percepe taxa vor fi anuntate de Agentia pentru Infrastructura Rutiera, anunta Sega, citat…

- MCV este mecanismul de cooperare si de verificare prin care Comisia Europeana evalueaza si sprijina evolutia Bulgariei si Romaniei in directia eficientizarii sistemului administrativ si judiciar, scrie Agerpres.Comisia Europeana realizeaza periodic rapoarte privind progresele inregistrate,…

- Augustin Lazar si-a inceput declaratia amintind ca in raportul de zilele trecute Comisia de la Venetia a recomandat revizuirea prevederilor privind revocarea procurorilor de rang inalt. Procurorul general a apreciat ca raportul de evaluare a activitatii sale "este raspunsul pe care Executivul, prin…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, ca rapoartele Comisiei de la Veneția trebuie luate in serios toate, nu doar selectiv, amintind despre avizul favorabil, din 2005, in cazul statutulului minoritaților, proiect care zace in parlament de 13 ani.