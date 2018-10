Bulgaria: Se clatină scaunul vicepremierului Simeonov Sute de persoane s-au adunat in fata cladirii guvernului de la Sofia in sustinerea mamelor de copii cu dizabilitati care cer demisia sau demiterea vicepremierului Valeri Simeonov, in legatura cu remarci facute de acesta la adresa lor ca fiind niste 'femei zgomotoase cu copii presupus bolnavi', relateaza luni agentia bulgara de presa BTA. Remarcile lui Simeonov, difuzate initial martea trecuta de postul de televiziune SKAT, au starnit reactii furioase in social-media, dar vicepremierul a indicat ulterior in repetate randuri ca si le mentine, iar luni, la o intalnire cu patronatele, a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

