In document, sefii de guverne din cele sase state insista sa se ia in considerare impactul unor masuri din Pachetul Mobilitate, care au efecte semnificative asupra politicilor economice si de mediu ale UE. Pachetul Mobilitate este in negociere intre principalele trei institutii europene si inca poate fi modificat. Procesul de negociere ar urma sa se finalizeze in cateva luni. Bulgaria, Romania, Ungaria, Lituania, Letonia si Polonia sustin ca este necesara o discutie amanuntita in care sa se tina cont de specificul national al tuturor statelor membre UE, inclusiv a celor aflate la granitele…