Bulgaria ramane cea mai corupta tara din Europa Indicele de perceptie a coruptiei in Bulgaria este de 43 de puncte in 2017, tara ocupand astfel locul 71 in clasamentul mondial. In cadrul clasamentului intre statele membre UE, Bulgaria continua sa ocupe ultimul loc (media indicelui UE este de 65), a anuntat organizatia internationala Transparency International. (In index, 100 de puncte este cea mai buna nota si 0 puncte este cel mai slab rating), potrivit presei bulgare, citata de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- In raportul realizat de Transparency International, in privinta perceptiei gradului de coruptie pentru acest an in Uniunea Europeana, Romania sta pe loc, cu acelasi punctaj de 48 de puncte obtinut si in 2016, adica locul 59 la nivel mondial si 25 in cadrul UE. Totusi, este considerata printre cele…

- Romania s-a situat și in 2017, la fel ca in 2016, pe locul 25 din 28 in Uniunea Europeana, in ceea ce priveste perceptia gradului de coruptie, arata un clasament intocmit de Transparency International. Acesta este un clasament al gradului de coruptie in sectorul public, asa cum este perceput de mediul…

- Romania se situeaza pe locul 25 din 28 in Uniunea Europeana in ceea ce priveste perceptia gradului de coruptie in 2017, cu 48 de puncte, la acelasi nivel ca si in 2016, releva clasamentul realizat de Transparency International si dat publicitatii miercuri. La nivel global, Romania se situeaza pe locul…

- Mai mult de doua treimi dintre tarile lumii au inregistrat scoruri de sub 50 de puncte din maximum 100 in raportul privind indicele de perceptie a coruptiei (IPC) in 2017, elaborat de organizatia Transparency International (TI) si prezentat miercuri la Berlin, relateaza dpa si AFP. Raportul anual privind…

- Bulgaria ocupa de ani de zile unul dintre cele mai rusinoase locuri in Europa ca pondere a economiei subterane. Nivelul mediu al sectorului gri in Bulgaria in perioada 1991 - 2015 este de 29,7%, inaintea noastra intre statele europene fiind doar Romania - cu 30,1%. Acestea sunt datele FMI care cuprind…

- Premierul Boiko Borisov a solicitat din partea cancelarului Angela Merkel ajutor pentru sistemul judiciar si combaterea coruptiei in Bulgaria. La sfarsitul intalnirii pe care au avut-o la Sofia, el a anuntat ca a obtinut sprijinul ei ca in Bulgaria sa vina "colegi" care "bine intentionati" si "fara…

- "Consider ca legea adoptata nu numai ca nu creeaza un temei juridic adecvat pentru combaterea coruptiei, ci va face dificila lupta impotriva acesteia", a spus Radev, care este presedinte din noiembrie 2016. In argumentatia pentru veto, presedintele Bulgariei a specificat ca proiectul de lege…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times, scrie news.ro.Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre…

