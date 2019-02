Bulgaria pregateste un gazoduct in valoare de 1,4 miliarde euro, pentru a prelua gazele rusesti livrate prin TurkStream Compania Bulgartransgaz a anuntat joi ca a reluat licitatia pentru constructia unui gazoduct in valoare de 1,4 miliarde euro, o conducta care este asteptata sa transporte in principal gaze naturale rusesti de la granita Bulgariei cu Turcia pana la cea cu Serbia, transmite Reuters.



Bulgartransgaz, operatorul retelelor de transport de gaze naturale din Bulgaria, a precizat ca asteapta oferte de la firmele interesate pana la data de 6 martie.



Aceasta licitatie a fost suspendata la inceputul acestei luni la solicitarea unei companii din Bulgaria, care intre timp s-a retras din… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

