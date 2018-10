Stiri pe aceeasi tema

- Victoria Marinova, directoarea și prezentatoare a postului regional TVN din Bulgaria, a fost ucisa cu brutalitatea in noaptea de sambata spre duminica, fiind al treilea jurnalist asasinat in Uniunea Europeana in mai puțin de un an, informeaza Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).In…

- Victoria Marinova, directoarea si prezentatoare a postului regional TVN din Bulgaria, a fost ucisa cu brutalitatea in noaptea de sambata spre duminica, fiind al treilea jurnalist asasinat in Uniunea Europeana i...

- Victoria Marinova, directoarea si prezentatoare a postului regional TVN din Bulgaria, a fost ucisa cu brutalitatea in noaptea de sambata spre duminica, fiind al treilea jurnalist asasinat in Uniunea Europeana in mai putin de un an, informeaza Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

- Ziarista de investigații Victoria Marinova, in varsta de 30 de ani, a fost asasinata in localitatea bulgara Ruse, noaptea trecuta, a anunțat Organized Crime and Corruption Reporting Project, pe contul sau de Twitter .

- Premierul bulgar Boiko Borisov a cerut o renovare simultana a tuturor podurilor din tara sa, cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, dupa prabusirea unui viaduct la Genova (Italia), transmite AFP, preluata de Agerpres. Potrivit unor extrase de la reuniunea guvernamentală care a avut loc miercuri,…

- Sofia a inceput pregatirea unui teren la granita cu Romania unde se va construi un gard pentru a preveni intrarea mistretilor, responsabili de raspandirea virusului pestei porcine africane (PPA), scrie publicatia The Sofia Globe, citata de Agerpres. Ministrul bulgar al Agriculturii, Roumen Porozhanov,…

- Laura Codruta Kovesi, revocata la 9 iulie din fruntea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), pe care o conducea din 2013, a fost un cosmar pentru politicienii corupti din Romania. Neinduplecata procuroare a supervizat condamnarea a peste 1000 de oficiali, oameni de afaceri si politicieni, inclusiv…