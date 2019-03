Bulgaria, MAE, atenționare de călătorie Potrivit MAE, au fost emise urmatoarele coduri de atentionare meteorologica: cod galben de ninsoare, insotita de vant puternic, in regiunea Smolian (stratul de zapada depus va atinge 10-15 cm); cod galben de ninsoare si ploaie, in regiunile: Montana, Vrata, Loveci, Gabrovo, Veliko Tarnovo, Targoviste, Razgrad si Shumen (stratul de zapada va atinge 5-10 cm); cod galben de ploaie, insotita de vant puternic, in regiunile: Burgas, Yambol, Kardjali si Haskovo (in zonele montane, precipitatiile pot depasi cantitatea de 20 l/mp); cod galben de ploaie in regiunile: Pleven, Ruse si Silistra; cod galben… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul local de Meteorologie si Hidrologie, pentru data de 29 ianuarie 2019 a fost emis un cod galben de precipitatii…

- Vreme extrema! Avertisment de calatorie pentru romani. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie și Hidrologie local, in perioada 4 –…

- Potrivit unui comunicat transmis joi seara de MAE, in Bulgaria au fost emise cod portocaliu de vant puternic in regiunea Sliven, in care vantul va sufla dinspre nord-nord-est in rafale de pana la 30 m/s si cod portocaliu de precipitatii sub forma de ninsoare, insotite de vant puternic, in regiunea…

- Romanii care ajung in Bulgaria in zilele de 4 și 5 ianuarie sunt avertizați ca, in aceasta perioada, 15 regiuni vor fi afectate de caderi insemnate de precipitatii sub forma de ninsoare, insotite de vant puternic. Intr-un comunicat transmis joi seara, MAE informeaza ca in Bulgaria au fost emise cod…

- Circulatia va fi restrictionata, in prima zi a anului 2019, pe teritoriul Bulgariei pentru mijloacele de transport cu masa maxima admisa de peste 12 tone, pentru anumite segmente de drum, informeaza Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera (ITPF) Giurgiu. „Politia Rutiera Ruse (Bulgaria) a…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca marti, 18 decembrie, sunt prognozate precipitatii mixte, sub forma de ploaie (pana la 20 – 25 litri pe metru patrat) si ninsoare (strat de zapada de 5 – 10 cm) in regiunile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, pentru marti sunt prognozate precipitatii mixte, sub forma de ploaie (pana…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, pentru marti sunt prognozate precipitatii mixte, sub forma de ploaie (pana la…