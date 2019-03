Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria, Macedonia de Nord si Albania au semnat la Sofia un Memorandum privind integrarea pietelor lor de electricitate si dezvoltarea in comun a tranzactionarii electricitatii in sud-estul Europei, transmit BTA si Novinite preluate de mediafax. Memorandumul a fost semnat de reprezentantii…

- Ministrul Muncii din Serbia, Zoran Djordjevic, a decis sa angajeze o echipa de economisti si statisticieni pentru a raspunde la una din cele mai mari probleme economice si demografice din Europa. Provocarea specizaliștilor va fi să oprească o hemoragie de muncitori care a făcut ca…

- Declinul rezervarilor pentru vacante in Bulgaria al turistilor rusi este determinat de dificultatile in emiterea vizelor, a afirmat Anatoly Makarov, ambasadorul Moscovei la Sofia, transmite Novinite preluata de Agerpres. Principalul obstacol pentru rusi nu il reprezinta platile suplimentare…

- La Chisinau, unde sistemul bancar se afla de mai multi ani într-un proces de consolidare dupa furtul bancar din 2014, zilele acestea s-a anuntat o noua schimbare de acționariat. Aceasta vizeaza una din cele mai stabile banci - Mobiasbanca – care ar urma sa treaca din proprietatea…

- Cutremur cu magnitudine 4.8 in Grecia. Potrivit USGS, seismul s-a produs la o adancime de 40 de kilometri, la circa 100 de kilometri de Rhodos. Cutremurul a fost resimtit si in Turcia, la Izmir. Un seism de suprafata cu magnitudinea de 6,8 grade s-a produs in luna octombrie in Marea Ionica,…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania - APAH-RO - anunta debutul proiectului „Implicarea comunitatilor locale in eliminarea Hepatitei C“. Initiativa include realizarea unor studii comparative la nivel regional - Romania, Bulgaria, Serbia si Macedonia, precum si campanii de informare…

- Bulgaria, cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, vrea sa relanseze proiectul centralei nucleare de la Belene in conditiile in care Guvernul de la Sofia sustine ca nu poate tine pasul cu cererea de electricitate in alt fel, informeaza Bloomberg, potrivit agerpres.ro.citește și: Detalii…

- Echipa nationala under 21 a Romaniei, pregatita de Mirel Radoi, se va afla in urna a doua valorica, pe baza rezultatelor din ultimele trei campanii de calificare. Urna A: Germania, Anglia, Spania, Portugalia, Danemarca, Franta, Italia, Serbia, Croatia Urna B: Austria, Suedia, Belgia,…