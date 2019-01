Bulgaria isi face planuri ca ar putea adopta euro inca din ianuarie 2022

Stiri pe aceeasi tema

- Pregatirile Bulgariei pentru a se alatura zonei euro sunt in grafic, iar statul balcanic ar putea adopta euro inca din ianuarie 2022, a afirmat, luni, ministrul de Finante, Vladislav Goranov, transmite Reuters. În luna iulie a anului trecut, Bulgaria a depus cerere pentru a intra în ERM…

- Italia mai are putin timp la dispozitie sa isi modifice proiectul de buget pentru 2019 si sa evite masuri disciplinare din partea Uniunii Europene, a avertizat luni vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, in timpul unei audieri parlamentare la Strasburg, transmite Reuters.

- Luna trecuta, Comisia Europeana a adoptat o decizie fara precedent de a respinge proiectul de buget al Italiei, subliniind ca acesta nu permite reducerea deficitului si a datoriei publice, a doua cea mai mare din zona euro raportat la PIB. Pana la data de 13 noiembrie, autoritatile de la Roma trebuiau…