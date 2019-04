Bulgaria ia măsuri pentru a opri un flux de migranţi, asigură autorităţile Autoritatile bulgare iau masurile necesare pentru a opri un posibil flux de migranti dinspre Grecia si Turcia, au asigurat luni ministrii bulgari ai apararii si de interne, pe fondul preocuparilor privind o presiune migratorie sporita in directia Bulgariei, transmit BTA si Xinhua. "In acest moment, putem spune ca situatia de la granitele Bulgariei este normala, dar trebuie sa ne intarim prezenta", a declarat ministrul de interne Mladen Marinov, in cadrul unei conferinte de presa comune la Sofia cu omologul sau de la Aparare. Potrivit lui Marinov, situatia de la granite este monitorizata cu camere… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ''Orice sporire a prezentei militare a NATO in Marea Neagra este din punct de vedere militar lipsita de sens, nu consolideaza securitatea - nici a Aliantei si cu atat mai putin a regiunii - si implica numai riscuri militare'', a declarat vice-ministrul rus de externe Aleksandr Grusko. El a…

- Autoritatile bulgare au confiscat peste 27 de kilograme de marijuana la punctul de control in apropiere de Ruse, la granita cu Romania, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului de Interne bulgar, relateaza Xinhua, potrivit agerpres.ro.Citește și: Inregistrare BOMBA cu viceprimarul…

- Autoritatile din Turcia au pus o recompensa pe cei opt militari turci care au fugit in Grecia, dupa tentativa de puci din 2016, iar Ministerul de Interne de la Ankara le-a adaugat numele pe o „lista rosie”...

- Autoritatile din Turcia au pus o recompensa pe cei opt militari turci care au fugit in Grecia dupa o tentativa esuata de puci in 2016 si Ministerul de Interne de la Ankara le-a adaugat numele pe ''o lista rosie'' cu cei mai cautati teroristi, relateaza marti DPA, potrivit agerpres.ro.Citeste…

- Autoritatile din Turcia au pus o recompensa de 5, 6 milioane de euro pe opt militari turci care au fugit in Grecia dupa presupusa tentativa de puci din 2016. Ministerul de Interne de la Ankara le-a adaugat numele pe o lista cu cei mai cautati teroristi, potrivit agentiei de presa Anadolu.

- Autoritatile din Turcia au pus o recompensa pe cei opt militari turci care au fugit in Grecia dupa o tentativa esuata de puci in 2016 si Ministerul de Interne de la Ankara le-a adaugat numele pe ''o lista rosie'' cu cei mai cautati teroristi, relateaza marti DPA. Potrivit agentiei de…

- Bulgaria va construi un gazoduct pentru a transporta in principal gaze naturale rusesti catre Serbia, de la granita sa cu Turcia, dupa ce trei companii, inclusiv Gazprom, au depus oferte angajante pentru extinderea capacitatii retelei sale de gaze, au anuntat oficialii de la Sofia, transmite Reuters,…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu au depistat patru cetateni turci care au incercat sa intre ilegal in Romania, folosind carti de identitate eliberate de autoritatile bulgare, ce apartineau altor persoane. In data de 16.01.2019, in jurul orei 18,50, la Punctul de Trecere a Frontierei…