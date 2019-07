Bulgaria ia măsuri mai stricte pentru a împiedica răspândirea pestei porcine africane Pesta porcina africana s-a raspandit in nordul Bulgariei; boala este incurabila si mortala pentru porci, dar nu afecteaza oamenii. In iulie, Bulgaria a raportat 30 de cazuri, inclusiv in apropierea frontierei cu Romania.



"Cresterea porcilor este o industrie competitiva, in valoare de 600 de milioane de leva, care acopera 40% din consumul intern de carne de porc", a declarat intr-o conferinta de presa ministrul agriculturii, Desislava Taneva. Ea a anuntat ca intreprinderile forestiere vor plati 150 de leva pentru fiecare mistret ucis; autoritatile bulgare intentioneaza sa reduca densitatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

