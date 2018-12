Bulgaria: Guvernarea lui Borisov se prăbuşeşte, represiunile devin zilnice Este evident pentru toți ca guvernul din Bulgaria se prabușește, dar parca energia oamenilor și-a pierdut puterea. Nu are nici cum sa fie altfel, avand in vedere ca, in cei zece ani de cand e la putere, GERB a reușit sa goneasca din tara peste 2 milioane de bulgari apti de munca, iar cei care au ramas in patrie sunt zdrobiti in asa masura incat singurul lor obiectiv este supraviețuirea, scrie Duma , citat de Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, din cauza corupției, Bulgaria pierde peste 11 miliarde de euro, sau 14% din produsul sau intern brut. Acest lucru este menționat intr-un raport al Grupului Verzilor/Alianța Libera Europeana din Parlamentul European, care utilizeaza date de la Parlamentul European, OLAF, Eurostat și Comisia…

- ​Bulgaria este supusa monitorizarii in sistemul international Cartea Verde din cauza faptului ca asiguratori bulgari nu au achitat banii pentru pagubele produse de automobile cu numere bulgaresti in strainatate, a anuntat presedintele Biroului bulgar al Cartii Verzi, Orlin Penev, pentru ziarul "Kapital",…

- Pentru anumite constructii de pe drumurile republicane din Bulgaria, poduri, tuneluri sau trecatori montane, mentionate intr-o lista adoptata prin Hotarare de Guvern, se va percepe taxa. Drumurile pentru care se va percepe taxa vor fi anuntate de Agentia pentru Infrastructura Rutiera, anunta Sega, citat…

- Guvernarea PSD-ALDE-UDMR a smucit Romania de pe traseul european, i-a scos centura de siguranta si a blocat-o pe banda de urgenta a UE. In acest timp, Bulgaria face pasi din ce in ce mai apasati spre nucleul dur al Uniunii Europene si obtine victorii de etapa importante.

- Rolul potential al Greciei ca tara-punte intre Mediterana de Sud-Est si Europa, cu Balcanii drept axa intermediara, a fost reliefat de intalnirea la varf de la Varna a tarilor din Balcani, cu participarea liderilor din Grecia, Bulgaria, Romania si Serbia, precum si in prezenta premierului Israelului,…

- "Institutiile statului sunt transformate in marionete ale puterii secrete paralele, conduse de structuri oligarhice, provenite cel mai adesea din structuri ramase ale fostei Securitati a Statului", a spus Edvin Sugarev, la deschiderea Conferintei Nationale "Istoria Coruptiei in Bulgaria in anii tranzitie…

- "Am primit de la premierul Borisov informatii interesante si de actualitate cu privire la asasinarea brutala a Viktoriei Marinova. Impartasesc pe deplin dezamagirea premierului. El s-a simtit ca si cum Bulgaria ar fi tradata in presa, ca s-au tras foarte grabit concluzii privind circumstantele legate…