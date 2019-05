Stiri pe aceeasi tema

- Kornelia Ninova a demisionat ca lider al Partidului Socialist Bulgar (BSP), în fața conducerii extinse a partidului. Ședința închisa a Consiliului Național al BSP, la care conform listei participa 185 de persoane, a avut loc la sediul acestuia, potrivit Dnevnik, citat de Rador.Dupa…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, care a participat, la Sofia, la conferinta pe tema apararii frontierelor Bulgariei, a declarat ca, in anul 2018 in Bulgaria, au existat circa 130 de condamnari pentru trafic de persoane, scrie bnr.bg, citat de Rador.

- Prim-ministrul landului german Bavaria, Markus Soeder, care efectueaza o vizita oficiala la Sofia, a declarat în cadrul unei întâlniri cu omologul sau bulgar, Boiko Borisov, ca sustine aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen. Potrivit oaspetelui bavarez, în cadrul UE, Bulgaria…

- Franta, care nu mai ocupa niciun post de conducere în cadrul Uniunii Europene, are trei candidati ai dreptei moderate care ar putea întruni o majoritate în Consiliul European si în Parlament la viitoarele alegeri: Michel Barnier, Bruno Le Maire si Christine Lagarde, potrivit…

- Autoritațile bulgare sunt pasive la agresiunea hibrida a Kremlinului, servindu-l chiar, și nu contribuie la securitatea și apararea colectiva în NATO. Acest lucru a fost declarat de catre Ivan Kostov, fost prim-ministru bulgar (1997-2001), la conferința "Aderarea la NATO - cheia catre…

- Mugur Isarescu a declarat, la Universitatea ”Ovidius” din Constanta, ca din 2000 pana in prezent Romania a avut parcursul cel mai bun pentru a intra in zona euro dintre toate tarile candidate si ca un avantaj in acest sens a fost constituit si de faptul ca tara noastra are un curs flexibil. “Experienta…

- Bulgaria are probleme cu violența fizica asupra persoanelor reținute și acuzate de catre autoritați; în închisori și în arest condițiile sunt grele; în justiție exista corupție, ineficiența și iresponsabilitate; migranții și solicitanții de azil sunt tratați incorect; la toate…

- Compania rusa de stat Rosatom este capabila sa finalizeze in scurt timp constructia centralei nucleare de la Belene (Bulgaria) si este la acelasi nivel cu alti concurenti pentru a participa la licitatie, a afirmat vicepremierul rus Sergei Prihodko, conform agentiei ruse de presa TASS, citata de Novinite.…