Doua persoane care practicau snowboarding au decedat in Bulgaria in urma unei avalanse pe care chiar ei ar fi declansat-o, vineri dimineata, in afara domeniului schiabil din sudul Muntilor Pirin, conform media bulgare, citate de DPA. Accidentul s-a petrecut mai sus de statiunea de schi Bansko, unde cele doua victime se aflau impreuna cu alti doi barbati. Aceasta a fost prima avalansa din acest an in Bulgaria, noteaza DPA. Practicantii sporturilor de iarna din statiunile de schi din Bulgaria au fost avertizati zilele acestea in legatura cu riscul ridicat de producere a unor avalanse. Intre timp,…