Banca Centrala Europeana a derulat o evaluare cuprinzatoare a calitatii activelor, dar si teste de stres in randul celor mai mari sase creditori din Bulgaria, in conditiile in care autoritatile de la Sofia intentioneaza sa adere la zona euro.



First Investment Bank are un deficit de capital de 262,9 milioane de euro, in timp ce Investbank - aproximativ 51,8 milioane de euro. UniCredit Bulbank, DSK Bank, United Bulgarian Bank si Central Cooperative Bank au trecut testele de stres, a anuntat BCE dupa verificarea celor sase institutii financiare din Bulgaria.



Al patrulea creditor…