- Bulgaria va organiza o licitație, la inceputul anului viitor, prin care dorește sa atraga 10 miliarde de euro de la un investitor, pentru a construi o centrala nucleara la Belene, unul dintre cele mai sarace orașe ale țarii, pentru a-și acoperi nevoile energetice, scrie Mediafax citand Bloomberg.

- Bulgaria, cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, vrea sa relanseze proiectul centralei nucleare de la Belene in conditiile in care Guvernul de la Sofia sustine ca nu poate tine pasul cu cererea de electricitate in alt fel, informeaza Bloomberg, potrivit agerpres.ro.citește și: Detalii…

- Anterior, presa din Bulgaria scria de faptul ca VW ia in calcul tara de la sud de Dunare si Turcia. Insa climatul politic din Turcia nu este unul favorabil iar Bulgaria nu are nici traditie si nici o retea de furnizori la fel de mare precum Romania. Pe plan local sunt peste 230.000 de oameni care lucreaza…

- Cel putin trei persoane au fost ranite in urma unei degajari de abur la o centrala nucleara din orasul Lancashire din nordul Marii Britanii, dar autoritatile au anuntat ca nu exista niciun risc de repetare a incidentului, relateaza Reuters.

- Comertul online se dezvolta intr-un ritm alert in Romania si va ajunge la 3,6 miliarde de euro in 2018 cu o crestere de 30% comparativ cu anul 2017, procent semnificativ mai mare fata de media europeana. Circa 8,28 milioane de romani au facut cel putin o data cumparaturi online, Romania depasind tari…

- Cu toate acestea, comparativ cu primul trimestru al acestui an, Romania a reusit cea mai mare reducere a deficitului guvernamental din UE, de la 3,7% din PIB in T1 la 2,2% din PIB in T2, adica o scadere de 1,5 puncte procentuale. Comparativ, deficitul guvernamental a scazut pana la 0,1% din PIB in…

- Banca Nationala Populara a Chinei (PBOC) a anuntat ca reduce, pentru a patra oara in acest an, nivelul rezervelor minime obligatorii (RMO) pentru unele banci cu 1 punct procentual, incepand cu 15 octombrie, astfel ca le elibereaza o suma de 175 de miliarde de dolari, informeaza Bloomberg.

