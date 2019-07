Bulgaria: Crescători industriali de porci: Cerem interzicerea totală a creşterii porcilor în "curtea din spate" Asociatia Crescatorilor Industriali de Porci din Bulgaria si Asociatia Crescatorilor de Porci din Bulgaria au anuntat, marti, ca doresc o schimbare urgenta a ordonantei privind cerințele de sanatate animala pentru fermele de creștere a animalelor, în sensul interzicerii totale a cresterii porcilor în "curtea din spate", potrivit 24Chasa, citata de Rador.



La o conferința de presa tinuta la BTA, reprezentanții lor facut de asemenea apel pentru criminalizarea "cresterii porcilor într-un loc neînregistrat sau neidentificat, precum și pentru circulatia…

Sursa articol: hotnews.ro

